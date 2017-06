1-ელი ივლისიდან მართვის მოწმობის 100 ქულიანი სისტემა ამოქმედდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => martvis-mowmoba [1] => jarimebi [2] => 100-quliani-sistema ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139626 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => martvis-mowmoba [1] => jarimebi [2] => 100-quliani-sistema ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139626 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1135 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => martvis-mowmoba [1] => jarimebi [2] => 100-quliani-sistema ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => martvis-mowmoba [1] => jarimebi [2] => 100-quliani-sistema ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139626) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15298,2246,1135) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138986 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-15 17:26:25 [post_date_gmt] => 2017-06-15 13:26:25 [post_content] => რუსთავის საკრებულომ ის ქუჩები დაამტკიცა, რომლებზეც მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის ნაწილი ჩატარდება. როგორც „ფორტუნას“ რუსთავის საკრებულოს პრესსამსახურში განუცხადეს, საკრებულოს წევრებმა სულ 25 ასეთი ქუჩა დაამტკიცეს. ეს ქუჩებია: თბილისის, ცურტაველის, სპორტის, სუმგაითელ მეტალურგების ქუჩა, დუმბაძის, მესხიშვილის, ლეონიძის, ტაშკენტის, ფალიაშვილის, კლდიაშვილის, ჩერკასკის, ქუთაისის, ფიროსმანის, მოდებაძის, აღმაშენებლის (მოდებაძის ქუჩიდან ახალ ხიდამდე), ლომოურის, მესხიშვილის ქუჩიდან აღმაშენებლის ქუჩის გადაკვეთამდე (მე-12მკრ-ის და მე-16 მკრ-ის შორის მდებრე გზა), დონეცკელ მეტალურგთა, მელიქიშვილის, სანაპიროს, გიორგი ნიკოლაძისა და მშენებელთა ქუჩიდან გაგარინის ქუჩის გადასახვევამდე, ჭავჭავაძის ქუჩა, თავგორაშვილის ქუჩა, ჟიული შარტავას გამზირი, მეგობრობის გამზირი, მერაბ კოსტავას გამზირი #20-მდე (ცენტრალური გზა ქალაქის შემოსასვლელიდან მერიის ადმინისტრაციულ შენობამდე). შემოდგომიდან მართვის მოწმობის აღების მსურველებს, პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება მომსახურების სააგენტოს ნაცვლად, ქალაქის ქუჩებში მოუწევთ. ქუჩები, სადაც მართვის მოწმობის პრაქტიკულ გამოცდას ჩააბარებთ

მართვის მოწმობის ასაღებად ავტოსკოლის სასწავლო კურსის გავლა სავალდებულო იქნება, ამასთან ავტოსკოლებთან დაკავშირებით მთავრობა ერთიანი სტანდარტის შემოღებას გეგმავს. მართვის მოწმობის გამოცდის გართულების პარალელურად, ავტოსკოლები, რომლებიც მომავალი მძღოლების უნარ-ჩვევების განვითარებაზე არიან პასუხისმგებელი, რეგულაციებს დაექვემდებარებიან. შსს მინისტრის მოადგილის შალვა ხუციშვილის ინფორმაციით, საკითხი წლის ბოლომდე გადაწყდება. მთავრობის გეგმა ავტოსკოლებთან დაკავშირებით „ავტოსკოლებში სასწავლო პროცესი და ცოდნის ხარისხი უნდა იყოს ერთიან სტანდარტში მოქცეული - უნდა შეიქმნას გარკვეული საბაზისო სტანდარტი, რომელსაც ყველა ავტოსკოლა დააკმაყოფილებს და ეს უნდა მოხდეს მართვის მოწმობის გამოცდის გართულების პარალელურად. ბევრ მძღოლს არ აქვს საკმარისი კვალიფიკაცია და მანევრირების წესებს ხშირად არღვევენ. ეს ავარიების და სიკვდილიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. ჩნდება აუცილებლობა მოხდეს მართვის მოწმობის გამოცდისთვის მძღოლის სათანადოდ მომზადება, რომ საჭესთან დაჯდეს და გამოვიდეს საგზაო მოძრაობაში", - განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ. რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ავტოსკოლა ქაოსურად შექმნილი ავტოსკოლები, თაღლითი ტრენერები და საგზაო უსაფრთხოების თვალსაზრისით ავტოსკოლის როლი - „ფორტუნა" ასოციაცია „საგზაო უსაფრთხოებისთვის" ხელმძღვანელს დავით მესხიშვილს ესაუბრა. „ავტოსკოლის გახსნა დღეს შეუძლია ყველას, მომრავლდა თაღლითური ავტოსკოლები, რომლებიც ასწავლიან ე.წ. „კოდირების გზით" , აზეპირებინებენ ბილეთს, ამ გზით მართვის მოწმობის აღებისას პირს არც თეორიული და არც პრაქტიკული ცოდნა არ აქვს. ეს არის გახშირებული ავტოსაგზაო შემთხვევების მიზეზი, ადამიანებმა უბრალოდ არ იციან მართვა. ვითხოვთ ავტოსკოლების ლიცენზირებას, ინსტრუქტორების სერტიფიცირებას და ავტოსკოლების სავალდებულოდ გახდომას", - ამბობს „ფორტუნასთან" დავით მესხიშვილი. ექსპერტების მოთხოვნით ავტოსკოლა შემდეგ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს: მოწესრიგებული ტექნიკური ბაზა, შესაბამისი ავტომობილი, საგზაო ნიშნები, ერთიანი სასწავლო პროგრამა და კვალიფიციური ინსტრუქტორები . ახალი რეგულაციების ამოქმედების შესახებ ყველა ავტოსკოლა უკვე ინფორმირებულია. თამუნა გოგუაძე

ავტოსკოლაში სწავლა სავალდებულო იქნება: რაშია ავტოსაგზაო შემთხვევების მიზეზი Iltirreno.gelocal.it-ის ინფორმაციით, „ემპოლის“ ქართველი თავდამსხმელი მანქანით მოძრაობდა, როდესაც საპატრულო პოლიციამ გააჩერა და საბუთების წარდგენა სთხოვა. ლევანს რუსეთში აღებული მართვის მოწმობა და საქართველოში გაფორმებული ავტომანქანა (Range Rover sport) აღმოაჩნდა. იტალიაში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად კი, 2006 წლიდან მძღოლი ვალდებულია იტალიის მართვის მოწმობა ჰქონდეს. ლევანს, გარდა იმისა, რომ მანქანა და მართვის მოწმობა ჩამოართვეს, ფულადი ჯარიმის გადახდაც მოუწია. როგორც ცნობილი ხდება, მას დაკარგულის დაბრუნება გარკვეული თანხის სანაცვლოდ შეეძლება. მოგეხსენებათ, ქართველი ფეხბურთელი ტრავმირებულია და მკურნალობს. მჭედლიძეს მართვის მოწმობა ჩამოართვეს: ლევანი იტალიაში რუსული „პრავით" დადიოდა ქუჩები, სადაც მართვის მოწმობის პრაქტიკულ გამოცდას ჩააბარებთ

რუსთავის საკრებულომ ის ქუჩები დაამტკიცა, რომლებზეც მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის ნაწილი ჩატარდება. როგორც „ფორტუნას" რუსთავის საკრებულოს პრესსამსახურში განუცხადეს, საკრებულოს წევრებმა სულ 25 ასეთი ქუჩა დაამტკიცეს. ეს ქუჩებია: თბილისის, ცურტაველის, სპორტის, სუმგაითელ მეტალურგების ქუჩა, დუმბაძის, მესხიშვილის, ლეონიძის, ტაშკენტის, ფალიაშვილის, კლდიაშვილის, ჩერკასკის, ქუთაისის, ფიროსმანის, მოდებაძის, აღმაშენებლის (მოდებაძის ქუჩიდან ახალ ხიდამდე), ლომოურის, მესხიშვილის ქუჩიდან აღმაშენებლის ქუჩის გადაკვეთამდე (მე-12მკრ-ის და მე-16 მკრ-ის შორის მდებრე გზა), დონეცკელ მეტალურგთა, მელიქიშვილის, სანაპიროს, გიორგი ნიკოლაძისა და მშენებელთა ქუჩიდან გაგარინის ქუჩის გადასახვევამდე, ჭავჭავაძის ქუჩა, თავგორაშვილის ქუჩა, ჟიული შარტავას გამზირი, მეგობრობის გამზირი, მერაბ კოსტავას გამზირი #20-მდე (ცენტრალური გზა ქალაქის შემოსასვლელიდან მერიის ადმინისტრაციულ შენობამდე). შემოდგომიდან მართვის მოწმობის აღების მსურველებს, პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება მომსახურების სააგენტოს ნაცვლად, ქალაქის ქუჩებში მოუწევთ.