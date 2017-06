1 ივლისიდან ფასის ლარით მითითება სავალდებულო იქნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lari [1] => fasi [2] => mewarme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138905 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lari [1] => fasi [2] => mewarme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138905 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 133 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lari [1] => fasi [2] => mewarme ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lari [1] => fasi [2] => mewarme ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138905) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3001,133,4947) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136891 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-07 12:44:54 [post_date_gmt] => 2017-06-07 08:44:54 [post_content] => 2017 წლის პირველი სექტემბრიდან საქართველოს ეროვნული ბანკი მიმოქცევაში 5 ლარის ნომინალის განახლებულ ბანკნოტებს გაუშვებს, ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ლარის განახლების პროცესი გრძელდება. 20, 50 და 100 ლარის ნომინალის განახლებულ ბანკნოტებს 5 ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტი შეემატა. განახლებული 5 ლარი მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან გამოვა და მიმოქცევაში იქნება წინა ემისიების ბანკნოტებთან ერთად. განახლებულ ბანკნოტზე შენარჩუნებულია თავდაპირველი თემატიკა: წინა მხარეს გამოსახულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის განსხვავებული პორტრეტი გაუმჯობესებული რელიეფურობის ხარისხითა და მოცულობით. ბანკნოტის უკანა მხარეს/რევერსზე გამოსახულია ნიკო ფიროსმანის ტილოები - "მეთევზე წითელ პერანგში" და "კალო". ასევე, საქართველოს სახელმწიფო გერბი. 5 ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტი დაცულია მომხმარებლისათვის მარტივად აღქმადი და ამავე დროს, თანამედროვე დამცავი ნიშნებით. მათ შორის დატანილია ნომინალის ამომცნობი ნიშანი სუსტი მხედველობის მქონე პირთათვის. განახლებული ბანკნოტები დამზადებულია ისეთი მასალებისა და დამცავი მექანიზმების გამოყენებით, რომლებიც ზრდის მიმოქცევაში მათ მდგრადობას დაბინძურებისა და ბუნებრივი ცვეთისადმი", - განაცხადა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ. განახლებული 5 ლარის ნომინალის ბანკნოტის დიზაინის ავტორი ბაჩა მალაზონიაა. 10 ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტი მოგვიანებით გამოვა, რაზეც საქართველოს ეროვნული ბანკი მოახდენს მოსახლეობის ინფორმირებას. განახლებული ბანკნოტების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ეწვიოთ სპეციალურ ვებგვერდს - www.ganakhlebulilari.ge ინფორმაციისთვის, შეგახსენებთ, რომ 20 და 50 ლარის ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტები მიმოქცევაშია 2016 წლის 1 თებერვლიდან, ხოლო 100 ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტი მიმოქცევაშია 2016 წლის 1 ნოემბრიდან. https://www.youtube.com/watch?v=TOIqZhs9cAI

როგორია განახლებული 5 ლარიანი? - ახალი ბანკნოტები მიმოქცევაში სექტემბრიდან გამოვა

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ხუთი თვის გეგმა ნახევარი მილიარდი ლარით გაირღვა – ამის შესახებ ეკონომიკის ექსპერტი რომან გოცირიძე წერს. მისი თქმით, ეს ჩამორჩენა რომ აღმოიფხვრას და ნახევარი წლის გეგმა შესრულდეს, ივლისში 1,415 მილიარდი ლარი უნდა დაიხარჯოს, მაშინ როცა საშუალოდ თვეში 836 მილიონი ლარი იხარჯებოდა. გოცირიძე ვარაუდობს, რომ ამის გამო ლარის გაუფასურება დაიწყება. „ხარჯებში ჩამორჩენა იყო ლარის გამყარების ძირითადი მიზეზი, ისევე როგორც ლარის ერთბაშად ხარჯვა იქნება ლარის გაუფასურების მიზეზი, რაც არაერთხელ გვინახავს უკვე. (თურქული ლირის ფაქტორისა და სხვა სისულელებიის რომ არავის სჯერა, ისედაც ვიცით). მთავრობა, როგორც ჩანს, შემოდგომისათვის ინახავს ტკბილ საბიუჯეტო ლუკმას. დახარჯავს წინასაარჩევნოდ და ნასიამოვნები ხალხის ხმებით გვეყოლება ახალი მერები და ახალი საკრებულოები, გვექნება აქა-იქ კეთილმოწყობილი ეზოები და ნაჩქარევად ამოვსებული ორმოოები, მაგრამ არ გვეყოლება ლარი და არც ქვეყანას ეყოლება პატრონი", – წერს ის სოციალურ ქსელში. "პერმანენტულ დეჟავიუობაში ვარ გადავარდნული. მეხუთე წელი ერათი და იგივეს წერა მიხდება ამ დროს და ყველაფერი რომ ასპროცენტიანი სიზუსტით მეორდება?", – დასძენს ის. გოცირიძე ლარის გაუფასურებას პროგნოზირებს: სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების გეგმა ნახევარი მილიარდით გაირღვა

დაბალბიუჯეტიანი ირლანდიური ავიაკომპანია Ryanair ავიაბილეთებზე ფასების კლებას პროგნოზირებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ფასები კიდევ შემცირდება, თუმცა, არა იმ ტემპებით, როგორც გასულ წელს. Ryanair -ის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფასები 2018 წლის მარტამდე 5-7%-მდე შემცირდება, რაც გამოწვეულია ბრიტანული ფუნტის გაუფასურებით ბრექსიტის შემდეგ. გასულ წელს ავიაბილეთებზე ფასები 13%-ით შემცირდა, მიუხედავად ამისა კომპანიამ რეკორდული შემოსავლების შესახებ განაცხადა. გასულ წელს მან 1,32 მილიარდი ევროს მოგება მიიღო, რაც მგზავრთნაკადის ზრდით იყო გამოწვეული. შეგახსნებეთ, მიმდინარე წლის მარტში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ Ryanair ქართულ საავიაციო ბაზარზე შემოდიოდა. მაშინ "ფორტუნამ" აღნიშნული ინფორმაცია თავად ავიაკომპანიაში გადაამოწმა. საქართველოში შემოსვლის ამბავს Ryanair–მა ჭორი და სპეკულაცია უწოდა. "ჩვენ არ ვაკეთებთ კომენტარს ჭორებსა და სპეკულაციებზე",–განაცხადა Ryanair–-ის პრესასთან ურთიერთობის სამსახურმა "ფორტუნასთან". Ryanair -ის ბილეთებზე ფასი 5-7%-მდე შემცირდება