1 ივლისიდან რეკლამის ფასის ლარით მითითება სავალდებულო ხდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => reklama [1] => momsakhureba [2] => fasi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142586 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => reklama [1] => momsakhureba [2] => fasi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142586 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1297 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => reklama [1] => momsakhureba [2] => fasi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => reklama [1] => momsakhureba [2] => fasi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142586) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3001,2628,1297) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142461 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-30 12:13:51 [post_date_gmt] => 2017-06-30 08:13:51 [post_content] => აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა აჭარის პოპულარიზაციის მიზნით გადაღებული კიდევ ერთი ვიდეორგოლი - „აჭარის ფერები“ გაავრცელა. დეპარტამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, კლიპში წარმოდგენილია ტურისტის თვალით დანახული აჭარა, თავისი მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტებითა და შესაძლებლობებით. ვიდეორგოლი დეპარტამენტის შეკვეთით სარეკლამო კომპანია JWT METRO-მ გადაიღო. „თამამად შეიძლება ითქვამს, მსგავსი კონცეფციის ვიდეორგოლი ქართული ტურისტული და ასევე სარეკლამო ბიზნესისთვის სრულიად ახალი პროდუქტია. კლიპში გადმოცემულია ტურისტების თვალით დანახული აჭარა. ვიდეორგოლის სათაური „აჭარის ფერები“, ისევე როგორც მისი შინაარსი და ვიზუალიზაცია ზედმიწევნით ზუსტად ასახავს ჩვენი რეგიონის მრავალფეროვნებას“, - განაცხადა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე სულხან ღლონტმა. შეგახსენებთ, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის დაკვეთით სულ ამ ეტაპისთვის 4 ვიდეორგოლია გადაღებული, რომელსაც ტურისტები 16 სამიზნე ქვეყანაში ნახავენ. https://www.youtube.com/watch?v=In8IS-UdnYw [post_title] => როგორია ტურისტის თვალით დანახული აჭარა?- ახალი ტურისტული ვიდეორგოლი გავრცელდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogoria-turistis-tvalit-danakhuli-achara-akhali-turistuli-videorgoli-gavrcelda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 12:13:51 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 08:13:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142461 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139131 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-16 12:23:30 [post_date_gmt] => 2017-06-16 08:23:30 [post_content] => საქართველოში ნუშის გადამამუშავებელი საწარმოების აშენება იგეგმება. ქვეყანას შანსი აქვს, ნუშის ერთ-ერთი მსხვილი ექსპორტიორი გახდეს. ამის შესახებ ქართული ნუშის ბაზრის კვლევაშია აღნიშნული, რომელიც ”USAID საქართველოს" სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტის (REAP) ტექნიკური დახმარების პროგრამის ფარგლებში მომზადდა. რა წერია კვლევაში? კვლევაში წერია, რომ ამჟამად კავკასიაში საქართველო ლიდერია ნუშის წარმოებაში. ნუშის წარმოება ჩვენს ქვეყანაში უფრო მეტია, ვიდრე, მაგალითად, აზერბაიჯანში. აგრეთვე, ნუშის წარმოება საქართველოში უფრო სწრაფი ტემპით იზრდება, ვიდრე აზერბაიჯანში. ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში 900 ჰა-ზე მეტი ბაღია გაშენებული. თუ ბაღების გაშენების ტენდენცია გაგრძელდა, საქართველოს საპატიო ადგილს დაიკავებს ნუშის მწარმოებელი და ექსპორტიორი ქვეყნების სიაში. აღსანიშნავია, რომ ნუშის წარმოების კუთხით, საქართველო ინვესტორების მხრიდან ერთ-ერთ სამიზნე ქვეყანაა. რამდენიმე ინვესტორი უკვე ატარებს მნიშვნელოვან კვლევებს საქართველოში ნუშის წარმოების რისკ-ფაქტორებსა და შესაძლებლობაზე. უკვე განსაზღვრულია აღმოსავლეთ საქართველოს რამდენიმე რაიონი, სადაც ნუშის კონკრეტული ჯიშებისთვის მისაღები კლიმატურ-ნიადაგობრივი პირობებია. ამავე კვლევის მიხედვით, ქართულ ნუშს ექსპორტის სერიოზული პოტენციალი აქვს ევროკავშირში, ახლო აღმოსავლეთსა და აზიაში. თუმცა ამ ბაზრებზე შესასვლელად აუცილებელია, ფასი კონკურენტული იყოს. ასევე მნიშვნელოვანია სურსათის უვნებლობისა და პროდუქტის ხარისხის მოთხოვნების დაცვა. საქართველოში ნუშის გადამამუშავებელი საწარმოები აშენდება იმისთვის, რომ ქართული ნუში ექსპორტზე გავიდეს, მანამდე საჭიროა ნუშის გადამამუშავებელი საწარმოების აშენება. ამ ეტაპზე საქარველოში ნუშის გადამამუშავებელი საწარმო არ არსებობს. აქამდე ამ ტიპის საწარმო არ იყო საჭირო, რადგან ნუშის ბაღები ფაქტობრივად არ არსებობდა.ბაზარზე ქართული პროდუქტი ქაოსურად არსებობდა და მხოლოდ საკუთარ ბაღებში ან ქარსაცავებად დარგული ნუშის ხეებიდან ჩამობერტყილ ნაყოფს თუ გამოიტანდნენ გასაყიდად. საქართველოში თანამედროვე კომერციული ნუშის ბაღების გაშენება სულ რამდენიმე წელია დაიწყო და ჯერ ფაქტობრივად მოსავალიც კი არავის მიუღია ახალგაშენებული ბაღებიდან. რამდენიმე მეწარმე, რომლებიც შედარებით დიდი მოცულობის ბაღებს ფლობენ, გეგმავს ნუშის გადამამუშავებელი ქარხნების აშენებას. ნუშის ქარხანას სჭირდება სამი ძირითადი აგრეგატი: კანის გასაცლელი, გასაშრობი და სატეხი. ადგილობრივი მომხმარებელი და უცხოეთის ბაზარი საქართველოდან ნუშის უმნიშვნელო ექსპორტი ფიქსირდება, შესაბამისად უცხოეთის ბაზრებზე ქართული პროდუქციის მნიშვნელოვანი რაოდენობით გატანა მხოლოდ რამდენიმე წელიწადში იქნება შესაძლებელი, მას შემდეგ, რაც ახლად გაშენებული ბაღებიდან დაიწყება მოსავლის მიღება. რაც შეეხება ადგილობრივ მომხმარებელს, ის პროდუქტს ძირითადად სამეურნეო ბაზრებზე საცალო მოვაჭრეებიდან ყიდულობს. მომხმარებელთა პროცენტულად ძალიან მცირე რაოდენობა ყიდულობს ნუშს მაღაზიებში, სუპერმარკეტებსა და ჰიპერმარკეტებში. ნუშის ფასები ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში, სამეურნეო ბაზრებზე ნუშზე მოთხოვნა იზრდება, შესაბამისად, ფასები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ნაჭუჭიანი ნუშის ფასი 10-12 ლარი, ნუშის გულის ფასი კი 25-27 ლარია. რაც შეეხება იმპორტირებულ ნუშს, ნაჭუჭიანი ნუშის შემთხვევაში, პროდუქტის ღირებულება 14-16 ლარია, ხოლო ნუშის გული 35 ლარად იყიდება. კვლევის მიხედვით, ქართული ჰიპერმარკეტები წელიწადში დაახლოებით 12-15 ტონა ნუშის გულს ყიდიან. რაც შეეხება გაუტეხავი ნუშის წლიურ სარეალიზაციო მოცულობას, ის 4-5 ტონის ფარგლებშია. [post_title] => რა სარგებელი მოაქვს ნუშს? - ახალი შემოსავლიანი ბიზნესი საქართველოში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-sargebeli-moaqvs-nushs-akhali-shemosavliani-biznesi-saqartveloshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 12:36:47 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 08:36:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139131 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 138905 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-15 15:59:02 [post_date_gmt] => 2017-06-15 11:59:02 [post_content] => 2017 წლის 1 ივლისიდან, მეწარმე ვალდებულია საქართველოს ტერიტორიაზე ქონების რეალიზაციისა და მომსახურების გაწევის შეთავაზების, ან რეკლამირების შემთხვევაში, ფასი ლარით მიუთითოს. ამ წესის დარღვევაზე კი ადმინისტრირებას შემოსვლების სამსახური განახორციელებს. წესის დარღვევა, პირველ შემთხვევაში გამოიწვევს მეწარმის გაფრთხილებას, იგივე ქმედების განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში ჯარიმი 1000 ლარით განისაზღვრა. ამ წესით დადგენილი პირობების ყოველი მომდევნო დარღვევისას, მეწარმე სუბიექტი 5000 ლარის ოდენობით დაჯარიმდება. ლარით სავალდებულო ფასდადების მოთხოვნა მხოლოდ იურიდიულ პირებს - მეწარმე სუბიექტებს შეეხება და ფიზიკურ პირებზე არ გავრცელდება. ამასთან, მზადდება საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანების პროექტი იმ საგამონაკლისო შემთხვევებთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც, მეწარმის მიერ, საქართველოს ტერიტორიაზე ქონების რეალიზაციის ან/და მომსახურების გაწევის შეთავაზებისას ან/და რეკლამირებისას ფასის გამოხატვა, შესაძლებელი იქნება უცხოურ ვალუტაში. 15 ივნისიდან, 2 კვირის განმავლობაში, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, საზოგადოების სრულად ინფორმირების მიზნით, აქტიურ საკომუნიკაციო კამპანიას იწყებს. [post_title] => 1 ივლისიდან ფასის ლარით მითითება სავალდებულო იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 1-ivlisidan-fasis-larit-mititeba-savaldebulo-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-15 16:02:18 [post_modified_gmt] => 2017-06-15 12:02:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138905 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 142461 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-30 12:13:51 [post_date_gmt] => 2017-06-30 08:13:51 [post_content] => აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა აჭარის პოპულარიზაციის მიზნით გადაღებული კიდევ ერთი ვიდეორგოლი - „აჭარის ფერები“ გაავრცელა. დეპარტამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, კლიპში წარმოდგენილია ტურისტის თვალით დანახული აჭარა, თავისი მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტებითა და შესაძლებლობებით. ვიდეორგოლი დეპარტამენტის შეკვეთით სარეკლამო კომპანია JWT METRO-მ გადაიღო. „თამამად შეიძლება ითქვამს, მსგავსი კონცეფციის ვიდეორგოლი ქართული ტურისტული და ასევე სარეკლამო ბიზნესისთვის სრულიად ახალი პროდუქტია. კლიპში გადმოცემულია ტურისტების თვალით დანახული აჭარა. ვიდეორგოლის სათაური „აჭარის ფერები“, ისევე როგორც მისი შინაარსი და ვიზუალიზაცია ზედმიწევნით ზუსტად ასახავს ჩვენი რეგიონის მრავალფეროვნებას“, - განაცხადა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე სულხან ღლონტმა. შეგახსენებთ, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის დაკვეთით სულ ამ ეტაპისთვის 4 ვიდეორგოლია გადაღებული, რომელსაც ტურისტები 16 სამიზნე ქვეყანაში ნახავენ. https://www.youtube.com/watch?v=In8IS-UdnYw [post_title] => როგორია ტურისტის თვალით დანახული აჭარა?- ახალი ტურისტული ვიდეორგოლი გავრცელდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogoria-turistis-tvalit-danakhuli-achara-akhali-turistuli-videorgoli-gavrcelda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 12:13:51 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 08:13:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142461 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 41 [max_num_pages] => 14 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => dde8c512d3abac9c4702d39278049c3b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )