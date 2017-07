1 ივლისიდან სამართლებრივი რეჟიმი აირბალონიანი მოწყობილობის მქონე სატრანსპორტო საშუალებებისათვის არ შეიცვლება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => avtomanqanebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142839 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => avtomanqanebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142839 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => avtomanqanebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => avtomanqanebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142839) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16912,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142804 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-01 21:51:34 [post_date_gmt] => 2017-07-01 17:51:34 [post_content] => 100 ქულიანი მართვის მოწმობის სისტემის ამოქმედების პირველივე დღეს, შსს-მ მართვის მოწმობიდან ქულების ჩამოკლებაზე 996 ოქმი უკვე დაწერა. როგორც "ფორტუნას" შსს-დან აცნობეს, თბილისში და რეგიონებში 1-ელი ივლისის ღამის 12 საათიდან დღის 3 საათამდე დაიწერა სულ 1586 ოქმი, აქედან ქულებიანი 996. დღეიდან, მართვის მოწმობას ქულები საგზაო მოძრაობის 50-ზე მეტი წესის დარღვევის შემთხვევაში ჩამოაკლდება. თითოეული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა მართვის მოწმობისთის მინიჭებული 100 ქულიდან სამართალდარღვევის ტოლფასი ქულის გამოკლებას გამოიწვევს. მართვის მოწმობიდან ქულების ჩამოკლებაზე დღეს 996 ოქმი დაწერა

ხონის მუნიციპალიტეტში, ახალგაზრდა მამაკაცმა თავი ჩამოიხრჩო. შემთხვევა გუშინ, გვიან ღამით მოხდა. როგორ "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს და ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით 3 წლამდე, ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 4 წლამდე. უწყება დამატებითი დეტალების შესახებ არ საუბრობს. ხონში მამაკაცმა თავი ჩამოიხრჩო

ავარია მოხდა კვარიათში. მსუბუქი ავტომობილი, რომელშიც ხუთი მგზავრი იმყოფებოდა, ზღვაში გადავარდა. სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებმა, ხუთივე მგზავრის გადარჩენა მოახერხეს. ისინი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ საავადმყოფოში გადაიყვანა. როგორც "ფორტუნას" შსს-დან აცნობეს, მომხდარზე საქმე სისხლის სამართლის 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის ექსპლუატაციის წესების დარღვევას გულისხმობს. კვარიათში, ავტომობილი ხუთი მგზავრით, ზღვაში გადავარდა [post_title] => მართვის მოწმობიდან ქულების ჩამოკლებაზე დღეს 996 ოქმი დაწერა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => martvis-mowmobidan-qulebis-chamoklebaze-dghes-996-oqmi-dawera [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-01 21:51:34 [post_modified_gmt] => 2017-07-01 17:51:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142804 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 413 [max_num_pages] => 138 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1c4e31427bf6594ca90fcf2f45be4695 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )