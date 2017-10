1 ლარად გაყიდული სკვერი: არავის მივცემთ უფლებას კაპიკებად გაყიდონ მიწები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => panorama-tbilisi [1] => pushkinis-skverie [2] => vropuli-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169827 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => panorama-tbilisi [1] => pushkinis-skverie [2] => vropuli-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169827 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7037 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => panorama-tbilisi [1] => pushkinis-skverie [2] => vropuli-saqartvelo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => panorama-tbilisi [1] => pushkinis-skverie [2] => vropuli-saqartvelo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169827) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7037,19795,19796) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169076 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-29 11:17:41 [post_date_gmt] => 2017-09-29 07:17:41 [post_content] => "ლეონიძის ქ. #3-ში, ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობის ეზოში "პანორამა-თბილისის" საბაგირო გზის ერთ-ერთი საყრდენი ბოძი დგება!!!" – ინფორმაციას ამის შესახებ თბილისის ჰამქარი ავრცელებს. მათი განცხადებით, შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მატარებელია. ნაგებობა 1911-13 წლებში, არქიტექტორ მიხეილ ოჰანჯანოვის მიერაა აშენებული. თბილისის ჰამქარში ამბობენ, რომ არქიტექტურის სამსახური, ძეგლის იერსახიდან გამომდინარე, მასზე აბრის განთავსების პრექტებსაც კი ბლოკავდა, თუმცა ახლა, საბაგიროს მძიმე კონსტრუქციის განთავსებას უშვებს. " საინტერესოა, რამდენად თავსებადია საბაგიროს საკმაოდ მასშტაბური და მძიმე კონსტრუქციის განთავსება (რომლისთვისაც საჭიროა ძალიან ღრმა ფუნდამენტის მოწყობა), ძეგლის ინტერესებთან?! ასევე, შეგახსენებთ, რომ ჩვენს მიერ დასმულ კითხვაზე სად განთავსდებოდა საბაგიროს სვეტები, "პანორამა თბილისის" პროექტის ავტორები გვპასუხობდნენ, რომ უნიკალური ტექნოლოგიის გამოყენებით, ცეკავშირის შენობის ადგილიდან სოლოლაკის ქედამდე ბაგირი საყრდენი სვეტების გარეშე გაიჭიმებოდა! პანორამა თბილისი არის ინვესტიცია, რომელიც კლავს ისტორიულ ქალაქს!", – აცხადებენ თბილისის ჰამქარში. „განცხადებაში ნათქვამია, თითქოს კანონპროექტში ნახსენები სტაციონარული საბაგირო მოწყობილობების მონტაჟის რეგულაციები დაკავშირებულია თანაინვესტირების ფონდის პროექტის განხორციელებასთან. ეგრედწოდებული “პანორამა თბილისი” წარმოადგენს კერძო საინვესტიციო პროექტს და თანაინვესტირების ფონდი უარყოფს ყოველგვარ კავშირს ზემო აღნიშუნლ კანონპროექტთან და არ აპირებს მომავალში მის გამოყენებას“, – ნათქვამია თანაინვესტირების ფონის მიერ გავრცელებულ საპასუხო განცხადებაში. თანაინვესტირების ფონდი მოუწოდებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, მსგავსი უსაფუძვლო განცხადებების გაკეთებმდე, მიმართონ თანაინვესტირების ფონდს ან კანონმდებლებს, გადაამოწმონ ინფორმაციის სიზუსტე, რათა თავი აარიდონ ცრუ ბრალდებების გავრცელებას და მეტი პროფესიონალიზმით მიუდგნენ საკუთარ საქმიანობასა და სხვა ორგანიზაციების რეპუტაციას. [post_title] => თანაინვესტირების ფონდი საბაგიროებზე საკუთრების უფლების ჩამორთმევის კონონპროექტთან კავშირს უარყოფს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tanainvestirebis-fondi-sabagiroebze-sakutrebis-uflebis-chamortmevis-kononproeqttan-kavshirs-uaryofs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-27 12:15:14 [post_modified_gmt] => 2017-04-27 08:15:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125701 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 125515 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-26 12:30:04 [post_date_gmt] => 2017-04-26 08:30:04 [post_content] => კიდევ ერთი კანონპროექტი, რომელსაც შეიძლება არა ობიექტური, არამედ სუბიექტური მიზეზი ჰქონდეს... საქართველოს მთავრობამ, მიმდინარე წლის აპრილის თვეში, პარლამენტში - „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტი წარადგინა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამასთან დაკავშირებით, განცხადებას ავრცელებს და ყურადღებას ამახვილებს ერთ საკითხზე, რომელიც მათი თქმით, აძლევთ საფუძველს ივარაუდონ, რომ კანონპროექტში მისი ასახვა „პანორამა თბილისის“ პროექტს უნდა უკავშირდებოდეს. "ფორტუნა" საიას მოსაზრებას და არგუმენტებს უცვლელად გთავაზობთ: „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის დღეს მოქმედ რედაქციაში ჩამოთვლილია ყველა ის საფუძველი რა დროსაც, საკუთრების ჩამორთმევა (ექსპროპრიაცია) ხორციელდება. საქართველოს მთავრობის მიერ პარლამენტში წარდგენილ კანონის ახალ რედაქციაში, მცირედი ცვლილებით პრაქტიკულად უკლებლივ არის გადმოტანილი ყველა ის საფუძველი, რა დროსაც შესაძლებელია საკუთრების ჩამორთმევა. ამასთან, აღნიშნულ სიას ემატება ახალი პუნქტი, კერძოდ საკუთრების ჩამორთმევა შესაძლებელი ხდება თუ ეს სტაციონარული საბაგირო მოწყობილობების დამონტაჟებისთვის საჭირო სამუშაოებს უკავშირდება. მიუხედავად იმის, რომ კანონპროექტს მოცულობითი განმარტებითი ბარათის ახლავს თან, ბარათში არ არის აღნიშნული, თუ რით არის განპირობებული სტაციონარული საბაგირო მოწყობილობების დამონტაჟების დროს საკუთრების ჩამორთმევის დაკანონება. დაუსაბუთებლად, ყოველგვარი სათანადო არგუმენტაციის გარეშე, მეტად სპეციფიკური ინიციატივის შემუშავება (სტაციონარული საბაგირო მოწყობილობების დამონტაჟებისთვის საკუთრების ჩამორთმევა) აჩენს კითხვებს, ხომ არ ემსახურება აღნიშნული კერძო ინტერესებს/პროექტებს, და არა ობიექტურ საზოგადო საჭიროებას. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თანაინვესტირების ფონდის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, პანორამა თბილისის ორი პროექტი - თავისუფლების მოედნის მიმდებარედ არსებული მშენებარე ნაგებობა და ე.წ. „სოლოლაკის მაღლობი“ სწორედ საბაგირო გზით უნდა დაუკავშირდეს ერთმანეთს. შესაბამისად, საბაგირო მოწყობილობების დამონტაჟებისთვის საჭირო სამუშაოები თბილისის ისტორიულ ნაწილში უნდა განხორციელდეს, რასაც შესაძლოა თან ახლდეს საკუთრების ჩამორთმევის საჭიროება. გვსურს საზოგადოებას შევახსენოთ, რომ „პანორამა თბილისის“ პროექტის სამივე სამშენებლო ლოკაცია ქალაქის ისტორიულ ნაწილში ხორციელდება. დადასტურებული ინფორმაციით, სამი სამშენებლო ლოკაციიდან ორი, „სოლოლაკის მაღლობი“ და „სოლოლაკის ბაღები“ თბილისის ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონაშია მოქცეული, რაც ამ ზონაში სამშენებლო სამუშაოებს კრძალავს. აღნიშნული სამშენებლო ნებართვები საიას თბილისის საქალაქო სასამართლოში აქვს გასაჩივრებული, რაზეც დღემდე მიმდინარეობს დავა", – ნათქვამია განცხადებაში. [post_title] => საბაგიროებზე საკუთრების უფლების ჩამორთმევა "პანორამა თბილისს" უკავშირდება?! [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sabagiroebze-sakutrebis-uflebis-chamortmeva-panorama-tbiliss-ukavshirdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-26 15:18:18 [post_modified_gmt] => 2017-04-26 11:18:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125515 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 169076 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-29 11:17:41 [post_date_gmt] => 2017-09-29 07:17:41 [post_content] => "ლეონიძის ქ. #3-ში, ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობის ეზოში "პანორამა-თბილისის" საბაგირო გზის ერთ-ერთი საყრდენი ბოძი დგება!!!" – ინფორმაციას ამის შესახებ თბილისის ჰამქარი ავრცელებს. მათი განცხადებით, შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მატარებელია. ნაგებობა 1911-13 წლებში, არქიტექტორ მიხეილ ოჰანჯანოვის მიერაა აშენებული. თბილისის ჰამქარში ამბობენ, რომ არქიტექტურის სამსახური, ძეგლის იერსახიდან გამომდინარე, მასზე აბრის განთავსების პრექტებსაც კი ბლოკავდა, თუმცა ახლა, საბაგიროს მძიმე კონსტრუქციის განთავსებას უშვებს. " საინტერესოა, რამდენად თავსებადია საბაგიროს საკმაოდ მასშტაბური და მძიმე კონსტრუქციის განთავსება (რომლისთვისაც საჭიროა ძალიან ღრმა ფუნდამენტის მოწყობა), ძეგლის ინტერესებთან?! ასევე, შეგახსენებთ, რომ ჩვენს მიერ დასმულ კითხვაზე სად განთავსდებოდა საბაგიროს სვეტები, "პანორამა თბილისის" პროექტის ავტორები გვპასუხობდნენ, რომ უნიკალური ტექნოლოგიის გამოყენებით, ცეკავშირის შენობის ადგილიდან სოლოლაკის ქედამდე ბაგირი საყრდენი სვეტების გარეშე გაიჭიმებოდა! პანორამა თბილისი არის ინვესტიცია, რომელიც კლავს ისტორიულ ქალაქს!", – აცხადებენ თბილისის ჰამქარში.