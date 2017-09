10 ფილმი ჟურნალისტებზე, რომელთა საქმიანობაც შეუფასებელია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rcheuli-filmebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163325 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rcheuli-filmebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163325 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1886 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rcheuli-filmebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rcheuli-filmebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163325) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1886) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 163804 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-15 12:37:39 [post_date_gmt] => 2017-09-15 08:37:39 [post_content] => მართალია, ადრიანო ჩელენტანომ 1990-იანი წლების ბოლოს დაასრულა კინოკარიერა, მაგრამ, მისი პერსონაჟების რეპლიკები დღემდე არ კარგავენ აქტუალურობას. „აუცილებლად მოგიყვან ცოლად, უკიდურეს შემთხვევაში, დაგირეკავ“ - მართალია, კომედიაში „ჭირვეულის მორჯულება“ ჩელენტანომ უხეში, თუმცა საოცრად მომხიბვლელი „ცუდი ბიჭის“ როლი შეასრულა, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში მას ბევრად უკეთესი ურთიერთობა აქვს ქალბატონებთან. „ჩაიცვი ჩემი ქურთუკი... ახლა კი, უკან დამიბრუნე, ლოყებზე შემორტყმითაც კარგად გაგათბობ“ - ფილმში „გრანდ-ჰოტელ „ექსელსიორი“, ჩელენტანომ ისევ თავხედის როლი შეასრულა, რომლის გულისთვის ქალები ნებისმიერ უგუნურობაზე მიდიან. მსახიობი არ ჩამორჩა საკუთარ პერსონაჟს და ამაყად განაცხადა: „არ შემიძლია არ დავეთანხმო ქალებს, რომლებიც თვლიან რომ საშინლად სიმპათიური ვარ. რა თქმა უნდა, მე ბრუტალური მამაკაცი ვარ, თუმცა იმიჯის შესანარჩუნებლად განსაკუთრებულს არაფერს ვაკეთებ. უბრალოდ, ბევრს ვსეირნობ და ძალიან ცოტას ვჭამ“. „ძალიან ამპარტავანი და გათამამებული ხარ, თუმცა როცა დავქორწინდებით, მე შევძლებ შენს თავიდან აღზრდას“ - ფილმი „უზომოდ შეყვარებული“ დიდი ხანია ციტატებად დაიშალა, თუმცა რეალურ ცხოვრებაში ჩელენტანოს არავის აღზრდა არ უცდია. კლაუდია მორიმ ქორწინების შემდეგ თავად თქვა უარი კინოკარიერაზე და სამი შვილის დედამ მთელი თავისი ცხოვრება მეუღლესა და ოჯახს დაუთმო. „ხშირად ვეკითხები საკუთარ თავს, რატომ გავყევი სწორედ მას ცოლად“ – აღნიშნა ერთ-ერთ ინტერვიუში კლაუდიამ, - „ალბათ იმიტომ რომ ჩელენტანოზე საინტერესო არც გათხოვებამდე მინახავს არაფერი და ვერც ახლა ვხედავ“. „ძალიან კარგი წყვილი ვიქნებით: შენ მშვენიერი ხარ, მე კიდევ უკეთესი!“ - ციტატამ გაგრძელება მსახიობის პირად ცხოვრებაში ნახა, როცა ჩელენტანო-მორის წყვილი ჯერ კიდევ ქორწინებამდე „ყველაზე ლამაზ იტალიურ წყვილად დასახელდა“. სხვათაშორის, პაპარაცებისგან თავის დასაღწევად, წყვილმა ჯვრისწერის ცერემონია გვიან ღამით გამართა, „რა თქმა უნდა, ღამის სამ საათზე დაქორწინება არანორმალურია, მაგრამ ძალიან საინტერესო“, - აღნიშნა მსახიობმა. „- არ შემიძლია სექსი ქალთან, რომელიც არ მიყვარს“ „- რამდენი ქალი გიყვარდა?“ „- არცერთი“... - სინამდვილეში, ჩელენტანოს ცხოვრებაში სიყვარულის გარეშე არაფერი ხდება და მართალია, ფილმის „ჭირვეულის მორჯულება“ სერიოზულად იყო გატაცებული პარტნიორით - მშვენიერი ორნელა მუტით, პრესა კი, ამტკიცებდა, რომ მსახიობებს რომანი ჰქონდათ, მაგრამ ჩელენტანომ კატეგორიულად განაცხადა, რომ არ არსებობს ქალი, რომლის გულისთვისაც ცოლს უღალატებდა. გამოცემა „ჰარპერ ბაზარი" იმ ულამაზესი სახლების ფოტოებს აქვეყნებს, რომელიც ყველა ჩვენგანისთვის ლეგენდარული ფილმებიდანაა ცნობილი. შვებულება /Holiday რომანტიუკლი მელოდრამა ქეით უინსლეტის, კამერონ დიაზისა და ჯუდ ლოს მონაწილეობით. ფილმის სიუჟეტის ცენტრში ორი ერთმანეთისთვის უცნობი ქალბატონია, რომლებიც შვებულებისას ერთმანეთს სახლებს გაუცვლიან. ყველას გვახსოვს ის თოვლიანი ადგილი, სადაც კამერონ დიაზის გმირი ზამთრის არდადეგებზე მიემგზავრება და ნამდვილ სიყვარულს პოულობს. სიუჟეტის მიხედვით, სახლი კანადაში მდებარეობს, თუმცა რეალურად ის ინგლისში, ლონდონიდან 40 წუთის სავალზეა. უბის წიგნაკი / Notebook სიყვარულის ეპიკური ისტორია, რომელიც ვერავის დატოვებს გულგრილს. რაიან გოსლინგისა და რეიჩელ მაქადამსის გმირების ისტორია ყველამ ზეპირად იცის, ისევე როგორც ცნობილი სახლი, რომელიც გოსლინგის გმირს ეკუთვნოდა. ის სამხრეთ კაროლინაში მდებარეობს და მისი ხილვა ყველა მსურველს შეუძლია. ქარწაღებულნი / Gone with a wind ესა არის კინოს ისტორიაში ყველაზე ცნობილი სახლი, რომელიც კალიფორნიაში მდებარეობს. სახლის მშენებლობა 1939 წელს დასრულდა, სწორედ ამ წელს გადაიღეს ფილმიც. აღსანიშნავია, რომ წლების მანძილზე სახლის ფასადი რამდენჯერმე შეიცვალა და მისი დათვალიერების საშუალება ტურისტებსაც მიეცათ. ტოსკანის მზის ქვეშ / Under the Tuscan sun ვილა სახელწოდებთ „ბრამოსალი" ფილმიდან „ტოსკანის მზის ქვეშ" რეალურია და სწორედ ისეთივე ლამაზია, როგორც ფილმში. დაიან ლეინის ერთ-ერთი საუკეთესო როლი ეკრანზე, სადაც ის 35 წლის მწერალს განასახიერებს, რომელიც სან-ფრანცისკოდან იტალიაში მიემგზავრება. პატარძლის მამა / The Father of the Bride კიდევ ერთი რომანტიკული ფილმი, სადაც მთავარ როლებს სტივ მარტინი და დაიან კიტონი ასრულებენ. ფილმში მოვლენები უზარმაზარ სახლში ვითარდება, რომელიც კალიფორნიაში მდებარეობს. ამბობენ, რომ რეალურად გადაღებები ორ ლოკაციაზე მიმდინარეობდა, თუმცა, მთავარი ადგილი მაინც კალიფორნიის ვილაა, რომელიც 2011 წელს 1.2 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მარტო სახლში / Home alone ეს ულამაზესი საშობაო სახლი 1990 წელს გადაღებული ფილმიდან დღემდე შემორჩა ჩვენს მეხსიერებას. წითელი აგურის სახლი ჩიკაგოში მდებარეობს და მისი მფლობელები ჯონ და სინტია აბენდშიენები არიან, რომლებიც კინოსურათის გადაღებების დროს ძირითადად სწორედ ამ სახლში ცხოვრობდნენ. სახლის ღირებულება 2.4 მილიონი დოლარია. შემხვდი სენტ-ლუისში / Meet me is St. Louis ფილმი 1944 წელსაა გადაღებული და სმიტების ოჯახის ისტორიას გვიყვება. უზარმაზარი სახლი ამ კინოფილმიდან 5135 წელს აშენდა, ის ამ ფილმის სცენარის ავტორმა სალი ბენსონმა 1891 წელს შეიძინა და მოგვიანებით ის კინოკომპანია MGM-მმა გადააკეთა. ნაცრისფერი მინდვრები / gray gardens ესაა 1975 წელს გადაღებული დოკუმენტური ფილმი, რომელიც 2010 წელს ამერიკის ბიბლიოთეკის კონგრესის მიერ ფილმების ნაციონალურ რეესტრში შევიდა, როგორც ისტორიულად მნიშვნელოვანი კინოსურათი. სახლი, სადაც ფილმია გადაღებული, 1897 წელს აშენდა და 1979 წელს ის „ვაშინგტონ პოსტის" რედაქტორმა ბენ ბრედლიმ შეიძინა. თენენბაუმების ოჯახი / The Royal Tenenbaums ფილმის რეჟისორმა, ვეს ანდერსონმა სახლი ჯერ კიდევ მაშინ იპოვა, სანამ ფილმის სცენარზე მუშაობას დაიწყებდა. სახლი, რომელიც ახლა კერძო საკუთრებაა, ანდერსონისთვის შთაგონების წყარო გახდა. გადამღებმა ჯგუფმა ნიუ-ორკში მდებარე სახლი 6 თვის განმავლობაში იქირავა. დიდი გეთსბი / Great Gatsby ულმაზესი სასახლე, რომელსაც მაყურებელი ხედავს ბაზ ლურმანის გახმაურებულ ფილმში „დიდი გეთსბი" 1928 წელსაა აშენებული. სახლი ლონგ-აილენდზე მდებარეობს და ის 2015 წელს 100 მილიონ დოლარად შეფასდა. იმის გამო, რომ სახლს მყიდველი არ გამოუჩნდა, მისი ამჟამინდელი ღირებულება 85 მილიონი დოლარია. გთავაზობთ რამდენიმე მსუბუქ რომანტიკულ კომედიას, რომლებიც პოზიტიური ემოციებით დაგმუხტავენ და დიდი ხნით დაგავიწყებენ ყოველდღიურ პრობლემებს. „მეგობრობა და არავითარი სექსი?" - წვეულებაზე შემთხვევითი შეხვედრის შემდეგ, უოლესი და შანტრი სწრაფად ხვდებიან, რომ ერთმანეთისთვის არიან შექმნილი. მართალია, ახალგაზრდები ურთიერთობას აგრძელებენ და ბედნიერებიც არიან ერთად, თუმცა მოულოდნელად ირკვევა, რომ შანტრის საქმრო ჰყავს... - კეთილი ფილმი მსუბუქი იუმორით ყველასთვის კარგად ნაცნობ გრძნობებზე. „ერთი ნახვით შეყვარება" - მოულოდნელად მოსულმა თოვლმა ახალგაზრდა ქალი უცნობ მამაკაცთან მთელი დღით დარჩენა აიძულა, თუმცა უამინდობა მშვენიერ მიზეზად გახდა, რათა ახალგაზრდებს ახლოს გაეცნოთ ერთმანეთი... - კამერული, თუმცა ნაკლებად შაბლონური ფილმი, გონებამახვილური დიალოგებითა და სიყვარულის მორიგი ისტორიით. „სიყვარული წესებით და წესების გარეშე" – ჰარი ჯერ ახალგაზრდა საყვარელის დედის - ერიკას სახლში ხდება შეუძლოდ, მერე კი, გამოძახებული ახალგაზრდა ექიმის მსგავსად, მასაც ასაკოვანი ქალბატონი უყვარდება და იქმნება მრავალკუთხედი, რომელსაც არც წესები აქვს, არც შეზღუდვები... - მშვენიერი კომედია ბრწყინვალე მსახიობების - ჯეკ ნიკოლსონის, დაიან კიტონის და კიანუ რივზის მონაწილეობით. „ეს უხერხული მომენტი" – ძველი მეგობრები შვებულებას ქალიშვილებთან ერთად ატარებენ და სწორედ მომაჯადოვებელ კორსიკაზე უყვარდება 18 წლის მშვენიერ გოგონას, 42 წლის მამაკაცი. ერთი შეხედვით განსაკუთრებული არაფერია, თუ არ ჩავთვლით, რომ ახალგაზრდა ლამაზმანის ტრფობის ობიექტი მამის საუკეთესო მეგობარია... - მზე, ზღვა, სიყვარული, ვნება და ბრწყინვალე ფრანგული იუმორი - მშვენიერი კოქტეილი სასიამოვნოდ დასვენებისთვის. „მეგის გეგმა" – მეგი ახალგაზრდა ანთროპოლოგს და ერთხელ უკვე განქორწინებულ ჯონს მიჰყვება ცოლად. ერთი შეხედვით, ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის, თუმცა, მეგი ნაკლებად ბედნიერად გრძნობს თავს და საკუთარი ცხოვრების გამოსაწორებლად საკმაოდ ორიგინალურ გეგმას იგონებს... - რომანტიკული კომედია დახვეწილი იუმორით ზედმეტად ჭკვიანი ადამიანების სიყვარულზე. „სალამი, მე დორისი ვარ!" – დედის გარდაცვალების შემდეგ ოფისის რიგითი თანამშრომელი, 60 წლის დორისი ცხოვრების ხალისის დასაბრუნებლად, ან თვითდახმარების სემინარებს ესწრება ან სამსახურის გზაზე სასიყვარულო 