10 ღვინო რომელიც უნდა გასინჯო სანამ ცოცხალი ხარ – ახალი პროექტი იწყება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-ghvino ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175498 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-ghvino ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175498 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2035 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qartuli-ghvino ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qartuli-ghvino ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175498) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2035) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 173793 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-11 10:40:11 [post_date_gmt] => 2017-10-11 06:40:11 [post_content] => შარდენზე „ქართული ღვინის ფესტივალი 2017“ გაიმართება. ღვინის ონლაინმაღაზია allwine.ge-სა და „მეიდან ჯგუფის“ ორგანიზებით, ქართული ღვინის მწარმოებლები, 15 ოქტომბერს, 12:00-დან 19:00 საათამდე, ფესტივალის სტუმრებს საკუთარ ღვინოებს წარუდგენენ და ერთმანეთს საუკეთესო მეღვინის ტიტულის მოპოვებაში შეეჯიბრებიან. გამოფენაზე 40-მდე სახეობის ღვინის დეგუსტაცია და გამოფენა- გაყიდვა იგეგმება. ფესტივალი დატვირთული იქნება სხვადასხვა სახის აქტივობებით. უნიკალური ჯიშის ყველი, საუკეთესო ჩურჩხელა და ჩირი, ქართული პური, მრავალფეროვანი მუსიკა. ორგანიზატორები გვპირდებიან, რომ ღონისძიებაზე საკუთარი ინტერესების დაკმაყოფილებას ნებისმიერი გემოვნების მქონე ადამიანი შეძლებს. ღვინის ისტორიის გაცნობა შესაძლებელი იქნება როგორც ღვინის დაგემოვნებით, ასევე წიგნებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით. აქვე იქნება კომპანია VR House, რომელიც ვირტუალური რეალობის სათვალეების საშუალებით ქართულ ტრადიციებში, ღვინის წარსულში გამოგზაურებთ. ასევე მოეწყობა ქართული ხელნაკეთი აქსესუარების გამოფენა -გაყიდვა. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია. allwine.ge ფესტივალის ფარგლებში კიდევ ერთ მასშტაბურ პროექტს იწყებს, რომელიც მიზნად, ასევე, ქართული ღვინის პოპულარიზაციას ისახავს. ”10 ღვინო, რომელიც უნდა გასინჯო, სანამ ცოცხალი ხარ!” - ასე ჰქვია აღნიშნულ პროექტს. ფესტივალის მონაწილე 40-მდე მწარმოებელი 1 თეთრ და 1 წითელ ღვინოს წარადგენს და ბრმა დეგუსტაციის საფუძველზე სახალხო ხმის მიცემა იწარმოებს. შემდეგი ეტაპზე ხმის მიცემა ონლაინ იქნება. საბოლოოდ, ხალხის რჩეულიდან 10 საუკეთესო ღვინოს კვალიფიციური სომელიეების გუნდი გამოავლენს. [post_title] => შარდენზე ქართული ღვინის ფესტივალი გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shardenze-qartuli-ghvinis-festivali-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 10:40:20 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 06:40:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173793 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 168706 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-28 12:08:56 [post_date_gmt] => 2017-09-28 08:08:56 [post_content] => საქართველოს ჰოლანდიელი სომელიების ჯგუფი სტუმრობდა, რომლის წევრების შეფასებით, ქართულ ღვინოს ჰოლანდიის ბაზარზე ექსპორტის გაზრდის დიდი პოტენციალი აქვს. ჰოლანდიელმა სტუმრებმა ღვინის კომპანიები თბილისში, ქვემო ქართლსა და კახეთში მოინახულეს. ჰოლანდიის წლის საუკეთესო სომელიეს, ნილს ვან ოვერმეირის (Niels Van Overmeire) შეფასებით, ქართული ღვინის ექსპორტს ჰოლანდიის ბაზარზე რამდენიმე კომპანია უკვე აწარმოებს, თუმცა პოტენციალი უფრო დიდია. „მე ვფიქრობ ქართულ ღვინოებს დიდი მომავალი აქვს. ქართველებმა უნდა გააგრძელონ ღვინის კეთება. აქ სხვადასხვა სტილის ღვინოებია, არის მცირე და დიდი საწარმოები. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მარანში საქმიანობა მიმდინარეობს სისუფთავის დაცვით, მწარმოებლები მუშაობენ სუფთა ხარისხიანი ღვინის მიღებისთვის“ - აღნიშნა მან. ჰოლანდიელ სომელიეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ შემდეგი კომპანიების ღვინოებს: „ერისთავის ქვევრის ღვინო“, „ბოლნური“, „გოცას ღვინო“, „თბილღვინო“, „შუხმანის ღვინოები“, „თელავის ღვინის მარანი“, „ფაფარი ველი“, „ხოხბის ცრემლები“ და „მოსმიერი“. ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდის მიზნით, ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ 2017 წელს ხელშეკრულება გააფორმა ღვინის იმპორტიორ კომპანიასთან „Saperavi Wine Agency“, რომელიც ჰოლანდიაში ქართული ღვინის იმპორტს ახორციელებს და სხვადასხვა მარკეტინგულ ღონისძიებას მართავს. „Saperavi Wine Agency“-ის ორგანიზებით, ქართული ღვინის მასშტაბური დეგუსტაცია მიმდინარე წლის ივლისში ამსტერდამში გაიმართა. სწორედ ამ ღონისძიების შემდეგ გადაწყდა საქართველოში ჰოლანდიელ სომელიეთა ჯგუფის ვიზიტი, რომლის წევრებიც ჰოლანდიის სომელიეთა გილდიამ შეარჩია. [post_title] => ჰოლანდიელმა სომელიებმა ქართული ღვინო შეაფასეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => holandielma-someliebma-qartuli-ghvino-sheafases [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 12:08:56 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 08:08:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168706 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 157803 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-29 14:09:59 [post_date_gmt] => 2017-08-29 10:09:59 [post_content] => ამერიკელი სომელიეებისა და იმპორტიორების ჯგუფი საქართველოს ხუთდღიანი ვიზიტით ეწვია, რომლის ფარგლებშიც სტუმრები ქართული ღვინის მწარმოებელ 18 კომპანიას მოინახულებენ და ადგილზე დააგემოვნებენ ქართულ ღვინოებს, გაეცნობიან ქართული ღვინის ისტორიასა და კულტურას, ქართულ სამზარეულოს. ღვინის პროფესიონალების შვიდკაციან ჯგუფს (Lisa Granik, Aimee Suzanne Lasseigne New, Andrea Edith Morris, David Vincent Foss, Edward Anthony Morello, LiLy Echo Peachin, Jefrrey W Harding) ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი ამერიკული კომპანია ,,TastingWorks”-ის მმართველი, ცნობილი ღვინის მაგისტრი ლიზა გრანიკი ხელმძღვანელობს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ ორგანიზებული ტურის ფარგლებში ამერიკელ პროფესიონალებს შესაძლებლობა ეძლევათ დააგემოვნონ შემდეგი კომპანიების ღვინოები: „ალაფიანი“, „ბატონო“, „გიუაანი“, „ორგო/თელედა“, ,,მოსმიერი“, „საწნახელი“, „შალაური“, „მარანული“, „ფაფრის ველი“, „ჩვენი ღვინო“, „მეღვინეობა ,ნიკა“, „კახა ბერიშვილის ღვინო“, „მეღვინეობა დანიელი“, „ნაოტრები“, „იაგოს ღვინო“, „შატო მუხრანი“, „ლაგვინარი“ და „გოცას ღვინოები“. ლიზა გრანიკის ორგანიზებით, ბოლო წლებში საქართველოში ღვინის პროფესიონალების არაერთი ვიზიტი გაიმართა, აშშ-ს სხვადასხვა ქალაქებში კი ჩატარდა ქართული ღვინის ათეულობით დეგუსტაცია და პრეზენტაცია. როგორც ლიზა გრანიკი აღნიშნავს, ქართული ღვინის ხარისხი სულ უფრო და უფრო იხვეწება და უმჯობესდება. მისივე თქმით, მსგავსი ღვინის ტურები ემსახურება ქართული ღვინის ცნობადობის ამაღლებას აშშ-ში, ქართული ღვინის წარმოების ტრადიციული მეთოდებისა და უნიკალური ქართული ვაზის ჯიშების გაცნობას პროფესიონალებისთვის, რაც საბოლოო ჯამში, ხელს შეუწყობს ქართული ღვინის ექსპორტის ზრდასა და ღვინის ტურიზმის განვითარებას საქართველოში. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, აშშ წარმოადგენს ქართული ღვინის ერთ-ერთ პოტენციურად მზარდ და მნიშვნელოვან საექსპორტო ბაზარს. ქართული ღვინის კომპანიების საერთაშორისო გამოფენებსა და დეგუსტაციებში მონაწილეობით, ასევე საქართველოში ღვინის პროფესიონალების მოწვევით, ღვინის ეროვნული სააგენტო ხელს უწყობს ქართული ღვინის ცნობადობისა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას აშშ-ს ბაზარზე, რაც უკვე აისახა ექსპორტის მონაცემებზე - მიმდინარე წლის 7 თვეში აშშ-ში ექსპორტირებულია 236 ათასი ბოთლი (0,75 ლ) ღვინო, რაც 89%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. [post_title] => ამერიკელი ღვინის პროფესიონალები ქართულ ღვინოს ეცნობიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => amerikeli-ghvinis-profesionalebi-qartul-ghvinos-ecnobian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 14:09:59 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 10:09:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157803 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 173793 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-11 10:40:11 [post_date_gmt] => 2017-10-11 06:40:11 [post_content] => შარდენზე „ქართული ღვინის ფესტივალი 2017“ გაიმართება. ღვინის ონლაინმაღაზია allwine.ge-სა და „მეიდან ჯგუფის“ ორგანიზებით, ქართული ღვინის მწარმოებლები, 15 ოქტომბერს, 12:00-დან 19:00 საათამდე, ფესტივალის სტუმრებს საკუთარ ღვინოებს წარუდგენენ და ერთმანეთს საუკეთესო მეღვინის ტიტულის მოპოვებაში შეეჯიბრებიან. გამოფენაზე 40-მდე სახეობის ღვინის დეგუსტაცია და გამოფენა- გაყიდვა იგეგმება. ფესტივალი დატვირთული იქნება სხვადასხვა სახის აქტივობებით. უნიკალური ჯიშის ყველი, საუკეთესო ჩურჩხელა და ჩირი, ქართული პური, მრავალფეროვანი მუსიკა. ორგანიზატორები გვპირდებიან, რომ ღონისძიებაზე საკუთარი ინტერესების დაკმაყოფილებას ნებისმიერი გემოვნების მქონე ადამიანი შეძლებს. ღვინის ისტორიის გაცნობა შესაძლებელი იქნება როგორც ღვინის დაგემოვნებით, ასევე წიგნებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით. აქვე იქნება კომპანია VR House, რომელიც ვირტუალური რეალობის სათვალეების საშუალებით ქართულ ტრადიციებში, ღვინის წარსულში გამოგზაურებთ. ასევე მოეწყობა ქართული ხელნაკეთი აქსესუარების გამოფენა -გაყიდვა. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია. allwine.ge ფესტივალის ფარგლებში კიდევ ერთ მასშტაბურ პროექტს იწყებს, რომელიც მიზნად, ასევე, ქართული ღვინის პოპულარიზაციას ისახავს. ”10 ღვინო, რომელიც უნდა გასინჯო, სანამ ცოცხალი ხარ!” - ასე ჰქვია აღნიშნულ პროექტს. ფესტივალის მონაწილე 40-მდე მწარმოებელი 1 თეთრ და 1 წითელ ღვინოს წარადგენს და ბრმა დეგუსტაციის საფუძველზე სახალხო ხმის მიცემა იწარმოებს. შემდეგი ეტაპზე ხმის მიცემა ონლაინ იქნება. საბოლოოდ, ხალხის რჩეულიდან 10 საუკეთესო ღვინოს კვალიფიციური სომელიეების გუნდი გამოავლენს. [post_title] => შარდენზე ქართული ღვინის ფესტივალი გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shardenze-qartuli-ghvinis-festivali-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 10:40:20 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 06:40:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173793 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 117 [max_num_pages] => 39 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1944ec3790ad2eeb7ee16dd9a2f70d00 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )