10 მცირებიუჯეტიანი იდეა პაემნისთვის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => sasiyvarulo-urtiertobebi [2] => paemani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172331 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => sasiyvarulo-urtiertobebi [2] => paemani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172331 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 181 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => sasiyvarulo-urtiertobebi [2] => paemani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => sasiyvarulo-urtiertobebi [2] => paemani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172331) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20014,181,20013) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168053 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-27 12:21:46 [post_date_gmt] => 2017-09-27 08:21:46 [post_content] => ბედნიერების ძიებაში ყველა საკუთარ გზას ირჩევს, თუმცა საინტერესოა, არსებობს თუ არა უნივერსალური რეცეპტი „ბედნიერების“ მოსაპოვებლად. გთავაზობთ, რამდენიმე სასარგებლო რჩევას, რომელიც ბედნიერებას თუ არ მოგიტანთ, მისი მიღწევის სწორ გზას მაინც გაჩვენებთ. დილის ყავა - მართალია, უზმოზე ყავის მირთმევა ნაკლებად სასარგებლოა, მაგრამ ბევრისთვის, დილა არომატული სასმელის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია და მთავარი არა კოფეინი, არამედ სასიამოვნო რიტუალი, რამდენიმე მშვიდი წუთი, ცოტა არომათერაპია და ერთგვარი მედიტაციაა. ნაკლები შაქარი - წიგნში „კვირაში ერთი ჩვეულება“ ბრეტ ბლუმენტალი ამტკიცებს, რომ შაქარი „გონების მკვლელია“ და არც ცდება, რადგან თუ მაქსიმალურად შეზღუდავთ ტკბილის მიღებას, კუჭის არასასიამოვნო სიმძიმესაც დაივიწყებთ და გონებაშიც ყველაფერი მოწესრიგებდა. ჩაანაცვლეთ შაქარი თხილით, არაქისის პასტით ან ხილით და ბედნიერებას ზედმეტი კილოგრამებისგან განთავისუფლებაც მოგიტანთ. მუსიკის მოსმენა - მეცნიერები დიდი ხნია ამტკიცებენ, რომ მუსიკის პოზიტიურ გავლენას ადამიანი ჯერ კიდევ დაბადებამდე განიცდის, ახალდაბადებულს მუსიკა ამშვიდებს, გონების განვითარებასა და სწრაფად ჩაძინებაში ეხმარება, ზრდასრულ ასაკში კი, შრომისუნარიანობას, განწყობას ამაღლებს და როგორც აღმოჩნდა ბედნიერებაც მოაქვს. აქციეთ მუსიკა ცხოვრების ნაწილად, გაამრავალფეროვენ საკუთარი მუსიკალური გემოვნება და განსხავვებული მუსიკა ემოციასაც განსხვავებულს გაჩუქებთ. ადრე ადგომა - რა თქმა უნდა, არაა აუცილებელი დილის 6 საათზე წამოვარდნა, მაგრამ არც შეადღემდეა ძილი საჭირო, რადგან სწორედ ბიოლოგიური საათის არევა ხდება მუდმივი მოთენთილობის და უხასიათობის მიზეზი. მოიწესრიგეთ ძილის რეჟიმი, დაიძინეთ და გაიღვიძეთ დროულად, შეასრულეთ მნიშვნელოვანი საქმეები დღის პირველ ნაწილში, საღამოს კი, დაისვენეთ და ისიამოვნეთ. ნაკლები ჭორაობა - არიზონას უნივერსიტეტის მეცნიერების ექსპერიმენტმა დაადასტურა, რომ ის, ვინც სერიოზულ თემებზე საუბრობს, ბევრად ბედნიერია, ვიდრე ის, ვინც გაუთევებლად სხვაზე ჭორაობს. იმეგობრეთ ინტელექტუიალებთან, შეარჩიეთ სასაუბროდ საინტერესო, სერიოზული თემები, ნაკლებად განიხილკეთ სხვისი ცხოვრების წვრილმანები და დარწმუნდებით, რომ საკუთარი ცხოვრებითაც კმაყოფილი ხართ. [post_title] => 5 ჩვეულება, რომელიც გაგაბედნიერებთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 5-chveuleba-romelic-gagabednierebt [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-27 13:41:41 [post_modified_gmt] => 2017-09-27 09:41:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168053 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 161798 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-12 17:37:05 [post_date_gmt] => 2017-09-12 13:37:05 [post_content] => მართალია, ბევრს გულწრფელად სჯერა ჰოროსკოპის და ვარსკვლავების „რჩევებსაც“ აქტიურად ითვალისწინებს, მაგრამ ფსიქოლოგები ირწმუნებიან, რომ ადამიანის, განსაკუთრებით ქალის ხასიათის გამოცნობა მისი დაბადების თარიღითაც თავისუფლად შეიძლება, რადგან ქვეცნობიერი დაბადებიდან რამდენიმე თვეში ყალიბდება და სწორედ დაბადების დღე განსაზღვრავს მის ხასიათს. იანვარი იანვრის თვეში დაბადებული ქალბატონი განსაკუთრებული ამბიციებით, შეუპოვრობითა და წესრიგის სიყვარულით გამოირჩევა, ობიექტურად აღიქვამს რეალობას და ძალიან ამაყობს საკუთარი კონსერვატორული შეხედედულებებით. მართალია, ზედმეტად მომთხოვნი და კრიტიკული იანვრის ქალბატონი ხშირად ერევა სხვის საქმეში, მაგრამ არასდროს საუბრობს საკუთარ გრძნობებზე და მხოლოდ მასთან შეუძლია გულწრფელობა, ვისაც ბოლომდე ენდობა. თებერვალი მართალია, რომანტიკული თებერვალის ქალბატონი საკუთრ სამყაროში და ხშირად ფუჭი ილუზიებით ცხოვრობს, მაგრამ საოცარი წარმოსახვის და აბსტრაქტული აზროვნების უნარი აქვს. მამაკაცების საყურადღებოდ! თუ თებერვლის თვეში დაბადებულ ქალბატონთან აპირებთ ურთიერთობას, აუცილებლად შეეგუოთ აზრს, რომ ბოლომდე ვერასდროს შეძლებთ მის გამოცნობას. გარდა ამისა, მას ძალიან არ უყვარს ტყუილი და თუ ერთხელ მაინც შეიტანა ეჭვი თქვენს სიტყვებში არასდროს აღარ გენდობათ. მარტი მშვენიერი და ქარიზმით გამორჩეული მარტის ქალბატონი, ძალიან სანდო და საიმედოა, რომელსაც ყველა სიამოვნებით ანდობს საკუთარ საიდუმლოს, თუმცა ძალიან ადვილია მისი გულდაწყვეტა, რადგან წვრილმან შენიშვნასაც მტკივნეულად განიცდის. მარტში დაბადებული ქალბატონი ნაკლებად რომანტიკულია, იშვიათად უყვარდება გულწრფელად, თუმცა არასდროს ღალატობს ერთხელ არჩეულ მამაკაცს და მთელი ცხოვრება მისი ერთგული რჩება. აპრილი აპრილში დაბადებული ქალბატონი საუკეთესო დიპლომატია, რომელიც საკუთარი კომუნიკაბელურობის წყალობით ნებისმიერთან სწრაფად პოულობს საერთო ენას. მისი ერთადერთი ნაკლი - წუწუნია, როცა ცუდ გუნებაზე ძალიან უყვარს თავის შეცოდება. მამაკაცების საყურადღებოდ! აპრილში დაბადებული ქალბატონი საშინლად ეჭვიანია და სერიოზული სკანდალის მოწყობაც შეუძლია, ამიტომ თუ უსიამოვნებას თავი მაინც ვერ დააღწიეთ, არ ღირს საკუთარი სიმართლის მტკიცება, უმჯობესია სწრაფად აღიარეთ დანაშაული და გარკვეული პერიოდით მოერიდეთ მასთან ურთიერთობას. აპრილის ქალბატონმა სხვებზე კარგად იცის, როგორ გაახაროს ახლობლები, ამიტომ თუ გაგიმართლათ და მისი ფავორიტების რიცხვში აღმოჩნდით, ყოველთვის სიურპრიზებით იქნებით განებივრებული, თუმცა, ამგვარი პრივილეგიის მოპოვება მხოლოდ მისი ნდობის დამსახურებით შეიძლება. მაისი ჩვეულებრივ, მაისში ჯიუტი და საკუთარი შეხედულებების ერთგული ქალბატონები იბადებიან, რომელთაც მტკიცე შინაგანი "მორალური კომპასი" აქვთ და მთელი ცხოვრება ერთხელ არჩეულ გეზს მიჰყვებიან. მართალია, მაისის ქალბატობატონს ყოველთვის მიმზიდველი გარეგნობა აქვს, თუმცა საკუთარი მძიმე ხასიათით სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მამაკაცებს, რადგან თავად გულგრილს ძალიან უყვარს გართობა, სხვისი გრძნობებით თამაში, მისი სიყვარული კი, ბევრისთვის ტრაგიკულადაც სრულდება. ივნისი ცნობისმოყვარე და კომუნიკაბელურ ივნისის ქალბატონს შემოქმედებითი ნატურა და მსუბუქი ხასიათი აქვს, მისი მთავარი ნაკლი კი - უტაქტობაა, რადგან დარწმუნებულია, რომ ზურგს უკან ჭორაობას ყველაფრის პირისპირ თქმა ჯობია და ნაკლებად წუხს, როცა საკუთარი პირდაპირობით ხშირად ახლობლებსაც გულს ტკენს. მამაკაცების საყურადღებოდ! „ივნისელები“ საკმაოდ სახიფათო მოთამაშეები არიან, რომელთა ხელში ნებისმიერი მამაკაცი სათამაშოდ გრძნობს თავს, ამიტომ წინასწარ გაითვალისწინეთ ყველა „რისკი“, რადგან გააზრებას ვერ მოასწრებთ, ისე აღმოჩნდებით უპასუხო სიყვარულის მსხვერპლი. ივლისი ახლობლებთან ყოველთვის გახსნილი და გულწრფელი ივლისის ქალბატონი, მართალია, სხვებისთვის საკმაოდ მომხიბვლელი და მიმზიდველია, მაგრამ ბევრისთვის მაინც ამოუცნობი და მიუღწეველია. ივლისში დაბადებული ქალბატონი მაქსიმალურად გაურბის კამათს, ცდილობს შეინარჩუნოს სიმშვიდე და არასდროს ჩაებას კონფლიქტში. თუმცა გახსოვდეთ, ერთი ტყუილიც საკმარისა, რათა სამუდამოდ დაკარგოთ მისი ნდობა. აგვისტო აგვისტოს ქალბატონი ერთდროულად ეგოისტიცაა და ძალიან მოსიყვარულეც. უყვარს ყურადღების ცენტრში ყოფნა და არასდროს განიცდის თაყვანისმცემელთა სიმცირეს. თუმცა, მამაკაცებმა უნდა იცოდნენ, რომ ამგვარ უნიკალურ ქალბატონთან ურთიერთობა ნებისმიერ შემთხვევაში მარცხით დასრულდება, რადგან ის მხოლოდ საკუთარი წესებით ცხოვრობს და დანარჩენებსაც იგივეს აიძულებს. სექტემბერი კეთილი, დისციპლინირებული და ბუნებრივად ლამაზი სექტემბრის ქალბატონის მთავარი ღირსება საყვარელი მამაკაცის ერთგულებაა. თუმცა, ერთი შეცდომაც საკმარისია მისი ნდობის სამუდამოდ დასაკარგად. სექტემბრის თვეში დაბადებული ქალბატონი საკუთარ თავში ჩაკეტილი და საკმაოდ ფრთხილია, უჭირს წყენის დავიწყება და ხშირად სამაგიეროს გადახდასაც არ ერიდება. ფსონს ხანგრძლივ ურთიერთობაზე აკეთებს და არ აღიარებს წამიერ გატაცებას, ამიტომ თუ მხოლოდ გართობას გეგმავთ, საერთოდ არ ღირს მასთან ურთიერთობა. ოქტომბერი ოქტომბრის ქალბატონს ძლიერი და მტკიცე ხასიათი აქვს, გონიერი და საკმაოდ ემოციურია, თუმცა უცხოს არასდროს აჩვენებს საკუთარ გრძნობებს, რადგან იცის, რომ ადამიანები ხშირად ბოროტად იყენებენ სხვათა გულწრფელობას. სუსტი სქესის წარმომადგენლებს ძალიან არ უყვართ ოქტომბერში დაბადებული ქალბატონები, რადგან მათ ყოველთვის საუკეთესო პარტნიორი და საინტერესო ცხოვრება აქვთ. ნოემბერი აქტიური და გონიერი ნოემბრის ქალბატონი ერთი ნაბიჯით ყოველთვის წინ უსწრებს დანარჩენებს და სწრაფად ხვდება, როცა მის მოტყუებას ცდილობენ. მამაკაცების საყურადღებოდ! კატეგორიულად აკრძალულია ნოემბერში დაბადებულ ქალბატონთან თამაში, რადგან ნებისმიერი გართობა სერიოზული კატასტროფით დასრულდება. თუმცა, თუ გულწრფელი იქნებით, თქვენი ცხოვრება ნამდვილ დღესასწაულად იქცევა, რადგან „ნოემბრელი ქალბატონი“ საკმაოდ ხალისიანია და ძალიან უყვარს გართობა. დეკემბერი სულსწრაფი და ფანტაზიორი დეკემბრის ქალბატონი ყოველთვის ადვილად ეხვევა უსიამოვნებაში, თუმცა საოცრად იღბლიანს ყოველთვის უმართლებს და ნებისმიერი სიტუაციიდან გამარჯვებული გამოდის, მისი მთავარი კოზირი გულწრფელობა და კომუნიკაბელურობაა, არასდროს ერიდება გარისკვას და არ ეშინია მარცხის, რადგან საკუთარ თავში დარწმუნებული საბოლოოდ ყოველთვის სასურველს აღწევს. დეკემბერში დაბადებულმა ქალბატონმა კარგად იცის, როგორ გაახალისოს საყვარელი მამაკაცი და ყოველთვის სიამოვნებით ზრუნავს მისთვის საუკეთესო პირობების შექმნაზე. [post_title] => როგორ ამოვიცნოთ ქალის ხასიათი მისი დაბადების თარიღის მიხედვით [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-amovicnot-qalis-khasiati-misi-dabadebis-tarighis-mikhedvit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-12 17:37:55 [post_modified_gmt] => 2017-09-12 13:37:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161798 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 161336 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-07 20:28:42 [post_date_gmt] => 2017-09-07 16:28:42 [post_content] => მართალია, სითბოში და კომფორტში ძილი ყველას გვიყვარს, მაგრამ ამერიკელი მედიკოსები ირწმუნებიან, რომ ჯანსაღი ძილისთვის ოპტიმალური ტემპერატურა 15-დან 20 გრადუსამდეა. მშვიდი ძილი სამხრეთ ავსტრალიის უნივერსიტეტში ჩატარებულმა კვლელვამ დაადგინა, რომ ხშირად, უძილობის მიზეზი ტემტერატურის ცუდი რეგულირებაა, ამიტომ თუ გიჭირთ დაძინება, გამოაღეთ რამდენიმე წუთით ფანჯარა, ჰაერი სწრაფად გაგრილებს ორგანიზმს და ძილიც მშვიდი გექნებათ. ახალგაზრდობის შენარჩუნება ოთახში, სადაც ტემპერატურა 20 გრადუსს აღემატება, ფერხდება მელატონინის - ანტიასაკობრივი ჰორმონის გამოყოფას, ამიტომ თუ ახალგაზრდობის შენარჩუნება გსურთ, დაბალ ტემპერატურაში ძილსაც უნდა შეეჩვიოთ. წონის დაკლება სხეულის ტემპერატურის კლება ხელს უწყობს ორგანიზმში სტრესის ჰორმონის - კორტიზოლის დონის შემცირებას, სისტემატური გამოუძინებლობის დროს კი, სტრესი გროვდება, რომლის დაძლევას როგორც წესი საკვების, პირველ რიგში ტკბილეულის ჭარბი მიღებით ვცდილობთ. მეტაბოლიური დაავადებების განვითარების რისკის შემცირება მეცნიერები დარწმუნებული არიან, რომ ძილი ოთახში, სადაც ტემპერატურა არ აღემატება 18 გრადუსს, საგრძნობლად მცირდება დიაბეტის განვითარების რისკი, რადგან სიგრილეში ძილის დროს ორგანიზმი საკმაოდ დიდი რაოდენობით წვავს კალორიებს. [post_title] => სიგრილეში ძილი ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sigrileshi-dzili-janmrtelobistvis-sasargebloa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 20:29:06 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 16:29:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161336 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 168053 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-27 12:21:46 [post_date_gmt] => 2017-09-27 08:21:46 [post_content] => ბედნიერების ძიებაში ყველა საკუთარ გზას ირჩევს, თუმცა საინტერესოა, არსებობს თუ არა უნივერსალური რეცეპტი „ბედნიერების“ მოსაპოვებლად. გთავაზობთ, რამდენიმე სასარგებლო რჩევას, რომელიც ბედნიერებას თუ არ მოგიტანთ, მისი მიღწევის სწორ გზას მაინც გაჩვენებთ. დილის ყავა - მართალია, უზმოზე ყავის მირთმევა ნაკლებად სასარგებლოა, მაგრამ ბევრისთვის, დილა არომატული სასმელის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია და მთავარი არა კოფეინი, არამედ სასიამოვნო რიტუალი, რამდენიმე მშვიდი წუთი, ცოტა არომათერაპია და ერთგვარი მედიტაციაა. ნაკლები შაქარი - წიგნში „კვირაში ერთი ჩვეულება“ ბრეტ ბლუმენტალი ამტკიცებს, რომ შაქარი „გონების მკვლელია“ და არც ცდება, რადგან თუ მაქსიმალურად შეზღუდავთ ტკბილის მიღებას, კუჭის არასასიამოვნო სიმძიმესაც დაივიწყებთ და გონებაშიც ყველაფერი მოწესრიგებდა. ჩაანაცვლეთ შაქარი თხილით, არაქისის პასტით ან ხილით და ბედნიერებას ზედმეტი კილოგრამებისგან განთავისუფლებაც მოგიტანთ. მუსიკის მოსმენა - მეცნიერები დიდი ხნია ამტკიცებენ, რომ მუსიკის პოზიტიურ გავლენას ადამიანი ჯერ კიდევ დაბადებამდე განიცდის, ახალდაბადებულს მუსიკა ამშვიდებს, გონების განვითარებასა და სწრაფად ჩაძინებაში ეხმარება, ზრდასრულ ასაკში კი, შრომისუნარიანობას, განწყობას ამაღლებს და როგორც აღმოჩნდა ბედნიერებაც მოაქვს. აქციეთ მუსიკა ცხოვრების ნაწილად, გაამრავალფეროვენ საკუთარი მუსიკალური გემოვნება და განსხავვებული მუსიკა ემოციასაც განსხვავებულს გაჩუქებთ. ადრე ადგომა - რა თქმა უნდა, არაა აუცილებელი დილის 6 საათზე წამოვარდნა, მაგრამ არც შეადღემდეა ძილი საჭირო, რადგან სწორედ ბიოლოგიური საათის არევა ხდება მუდმივი მოთენთილობის და უხასიათობის მიზეზი. მოიწესრიგეთ ძილის რეჟიმი, დაიძინეთ და გაიღვიძეთ დროულად, შეასრულეთ მნიშვნელოვანი საქმეები დღის პირველ ნაწილში, საღამოს კი, დაისვენეთ და ისიამოვნეთ. ნაკლები ჭორაობა - არიზონას უნივერსიტეტის მეცნიერების ექსპერიმენტმა დაადასტურა, რომ ის, ვინც სერიოზულ თემებზე საუბრობს, ბევრად ბედნიერია, ვიდრე ის, ვინც გაუთევებლად სხვაზე ჭორაობს. იმეგობრეთ ინტელექტუიალებთან, შეარჩიეთ სასაუბროდ საინტერესო, სერიოზული თემები, ნაკლებად განიხილკეთ სხვისი ცხოვრების წვრილმანები და დარწმუნდებით, რომ საკუთარი ცხოვრებითაც კმაყოფილი ხართ. [post_title] => 5 ჩვეულება, რომელიც გაგაბედნიერებთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 5-chveuleba-romelic-gagabednierebt [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-27 13:41:41 [post_modified_gmt] => 2017-09-27 09:41:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168053 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 94 [max_num_pages] => 32 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7fdccb10d46cccaefbb13a079f774867 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )