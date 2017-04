10-მდე ტყვია ყოფილი დეპუტატის მისამართით – ბრალდებული დაკავებულია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => tavdaskhma-vasil-davitashvilze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123099 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => tavdaskhma-vasil-davitashvilze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123099 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => tavdaskhma-vasil-davitashvilze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => tavdaskhma-vasil-davitashvilze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123099) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (107,14845) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123044 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-17 10:50:11 [post_date_gmt] => 2017-04-17 06:50:11 [post_content] => სამართალდამცველებმა 1982 წელს დაბადებული გ.გ. ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვის ბრალდებით დააკავეს. შსს-ს ინფორმაციით, დაკავებულის საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას, 2 არარეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღი - კუსტარული წესით დამზადებული რევოლვერი, მაკაროვის კონსტრუქციის პისტოლეტი და 14 საბრძოლო ვაზნა ამოიღეს. ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 236-ე მუხლის მე-2 ნაწილი). [post_title] => რევოლვერი, მაკაროვი, საბრძოლო ვაზნები - შსს-მ უკანონო საბრძოლო მასალა ამოიღო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => revolveri-makarovi-sabrdzolo-vaznebi-shss-m-ukanono-sabrdzolo-masala-amoigho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-17 10:50:11 [post_modified_gmt] => 2017-04-17 06:50:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123044 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 122890 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-15 13:56:12 [post_date_gmt] => 2017-04-15 09:56:12 [post_content] => თბილისში, ვაკის პარკთან მანქანა დაიწვა. ამის შესახებ "ფორტუნამ" ერთ-ერთი მოქალაქისგან შეიტყო. როგორც "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მანქანას ცეცხლი მოძრაობისას გაუჩნდა. ცეცხლის ჩაქრობა მალევე მოხერხდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. "ჩვენი წარმომადგენლები ადგილზე იმყოფებოდნე, თუმცა დანაშაულის ნიშნები საქმეში არ იკვეთება, შესაბამისად გამოძიება არ დაწყებულა", - განაცხადეს შსს-ში. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ვაკის პარკთან მოძრავ ავტომობილს ცეცხლი გაუჩნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vakis-parktan-modzrav-avtomobils-ceckhli-gauchnda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-15 14:06:15 [post_modified_gmt] => 2017-04-15 10:06:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122890 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 122817 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-14 15:51:43 [post_date_gmt] => 2017-04-14 11:51:43 [post_content] => 16-17 აპრილს წესრიგის დაცვის მიზნით თბილისში სასაფლაოებთან მისასვლელ გზებზე შეზღუდვები დაწესდება, ინფორმაციას შსს ავრცელებს. საბურთალოს, კუკიის, მუხათგვერდის და თბილისის ზღვის სასაფლაოების მიმართულებით ავტომანქანები შემდეგი მარშრუტებით იმოძრავებენ: საბურთალოს სასაფლაოსთან ავტომანქანებით მისვლა შესაძლებელი იქნება ვაჟა-ფშაველას გამზირიდან სანდრო ეულის ქუჩის და უნივერსიტეტის ქუჩის გავლით. სასაფლაოს ტერიტორიას ავტომანქანები უნივერსიტეტის ქუჩით, თამარაშვილის ქუჩის მიმართულებით დატოვებენ. კუკიის სასაფლაოს მიმართულებით მოძრაობა შესაძლებელი იქნება საბჭოს მოედნიდან, ნორიოს აღმართის და მამარდაშვილს ქუჩის გავლით. სასაფლაოს ტერიტორიას ავტომანქანები ცაიშის, ქვალონის, აბაშიძის და 9 ძმის ქუჩებით დატოვებენ. მუხათგვერდის სასაფლაოსკენ ავტომანქანებისთვის მოძრაობა იქნება წრიული – აღმაშენებლის ხეივნიდან გიორგი ბრწყინვალის ქუჩის გავლით. თბილისის ზღვის სასაფლაოს მიმართულებით ავტომანქანებისთვის მოძრაობა ნებადართული იქნება ხუდადოვის და ანაპის დივიზიის ქუჩებით, თემქის მხრიდან. სასაფლაოდან წამოსვლა შესაძლებელი იქნება მუხრანის და ხუდადოვის ქუჩებით. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი სასაფლაოებთან მიმოსვლისთვის ამავე მარშრუტებით იმოძრავებს. [post_title] => 16-17 აპრილს სასაფლაოებისკენ მიმავალ გზებზე შეზღუდვები დაწესდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 16-17-aprils-sasaflaoebisken-mimaval-gzebze-shezghudvebi-dawesdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-14 15:51:43 [post_modified_gmt] => 2017-04-14 11:51:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122817 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 123044 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-17 10:50:11 [post_date_gmt] => 2017-04-17 06:50:11 [post_content] => სამართალდამცველებმა 1982 წელს დაბადებული გ.გ. ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვის ბრალდებით დააკავეს. შსს-ს ინფორმაციით, დაკავებულის საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას, 2 არარეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღი - კუსტარული წესით დამზადებული რევოლვერი, მაკაროვის კონსტრუქციის პისტოლეტი და 14 საბრძოლო ვაზნა ამოიღეს. ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 236-ე მუხლის მე-2 ნაწილი). [post_title] => რევოლვერი, მაკაროვი, საბრძოლო ვაზნები - შსს-მ უკანონო საბრძოლო მასალა ამოიღო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => revolveri-makarovi-sabrdzolo-vaznebi-shss-m-ukanono-sabrdzolo-masala-amoigho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-17 10:50:11 [post_modified_gmt] => 2017-04-17 06:50:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123044 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 304 [max_num_pages] => 102 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 733b43cda978c63afca8fe47b8e541e5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )