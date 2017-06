10 რამ, რაც აუცილებლად უნდა წაშალოთ  “ფეისბუქის” პირადი გვერდიდან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => feisbuqi [1] => usafrtkhoeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141317 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => feisbuqi [1] => usafrtkhoeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141317 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 736 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => feisbuqi [1] => usafrtkhoeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => feisbuqi [1] => usafrtkhoeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141317) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (736,4594) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141045 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-24 20:45:28 [post_date_gmt] => 2017-06-24 16:45:28 [post_content] => სამართალდამცველებმა, 21 წლის ტეხასელი ქალი დააკავეს. პოლიციის ცნობით, ქალი ფეისბუქზე მესიჯობდა და ყურადღება არ მიაქცია 8 თვის შვილს, რომელიც წყლით სავსე აბაზანაში დაიხრჩო. ინფორმაციას THE ASSOCIATED PRESS ავრცელებს. დაკითხვისას დაკავებულმა დედამ აღიარა, რომ ის ფეისბუქზე მეზობელს წერდა, რომელმაც პაკეტის ქურდობაში დაადანაშაულა. გამოძიებით ასევე ირკვევა, რომ იმ პერიოდში როდესაც ბავშვი დაიხრჩო, დედა მეზობლის გარდა კიდევ ერთ პიროვნებას, ნარკოტიკული საშუალების "აღჭურვილობის" შესახებ წერდა. [post_title] => დედის ფეისბუქზე ყოფნის დროს, ბავშვი აბაზანაში დაიხრჩო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dedis-feisbuqze-yofnis-dros-bavshvi-abazanashi-daikhrcho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-24 20:45:28 [post_modified_gmt] => 2017-06-24 16:45:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141045 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 135550 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-31 16:42:56 [post_date_gmt] => 2017-05-31 12:42:56 [post_content] => „ფეისბუქზე“ პოსტის მოწონების გამო შვეიცარიის მცხოვრებს ჯარიმა დააკისრეს, ინფორმაციას „ბიბისი“ ავრცელებს. ციურიხის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, 45 წლის მამაკაცს 4 ათასი ფრანკის (დაახლოებით, 4.1 ათასი დოლარის) გადახდა მოუწევს. გამოცემის The Local Switzerland ინფორმაციით, მამაკაცმა, რომლის სახელი და გვარი არ ხმაურდება, 2015 წელს მოიწონა („დაალაიქა“) „ფეისბუქის“ მომხმარებლების კომენტარები, რომლებიც ცხოველთა დაცვის ასოციაციის ხელმძღვანელს ერვინ კესლერს რასიზმსა და ანტისემიტიზმში ადანაშაულებდნენ. ბრალდებების საპასუხოდ კესლერმა სასამართლოში უჩივლა არამხოლოდ მათ, ვინც „ფეისბუქზე“ ადანაშაულებდა, არამედ მათაც, ვინც კომენტარები მოიწონა. კესლერის განმარტებით, მოწონებები კიდევ უფრო ზრდის აუდიტორიას, ვისაც პოსტის დანახვა შეუძლია. 1998 წელს თავად კესლერს მიუსაჯეს მცირე ვადით პატიმრობა მას შემდეგ, რაც ებრაული ჩვეულების მიხედვით ცხოველების რიტუალური დაკვლა გერმანელი ნაცისტების ქმედებებს შეადარა. ამჯერად კი ციურიხის სასამართლომ მიიჩნია, რომ მას შემდეგ 20 წელი გავიდა და არ არსებობს მიზეზი, რის გამოც შეუძლიათ, კესლერი რასიზმსა და ანტისემიტიზმში დაადანაშაულონ. [post_title] => კომენტარის "დალაიქებისთვის" შვეიცარიელი მამაკაცი 4 ათას დოლარს გადაიხდის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => komentaris-dalaiqebistvis-shveicarieli-mamakaci-4-atas-dolars-gadaikhdis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-31 16:42:56 [post_modified_gmt] => 2017-05-31 12:42:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135550 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 128759 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-09 17:09:34 [post_date_gmt] => 2017-05-09 13:09:34 [post_content] => "ფეისბუქის" შემოსავალი 2017 წლის პირველ ნაწილში 76%-ით გაიზარდა. უფრო ზუსტად კი, ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელის მოგება წელს არც მეტი არც ნაკლები 8,03 მილიარდი დოლარი იყო და ინფორმაცია ამის შესახებ მისმა შემქმნელმა მარკ ცუკერბერგმა გაავრცელა. ექსპერტთა შეფასებით, წელს კომპანიის მოგებამ ყველა მოლოდინს გადააჭარბა და წინა წლის მაჩვენებელი რამდენიმე პროცენტით გაუმჯობესდა. ასეთი წარმატების მიღწევაში კი Facebook-ს მომხმარებელთა რაოდენობის გაზრდა დაეხმარა. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, სოც-ქსელს ამჟამად 1,94 მილიარდი ადამიანი იყენებს, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 18%-ით მეტია. [post_title] => "ფეისბუქის" შემოსავალი 76%-ით გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => feisbuqis-shemosavali-76-it-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 17:11:40 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 13:11:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128759 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 141045 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-24 20:45:28 [post_date_gmt] => 2017-06-24 16:45:28 [post_content] => სამართალდამცველებმა, 21 წლის ტეხასელი ქალი დააკავეს. პოლიციის ცნობით, ქალი ფეისბუქზე მესიჯობდა და ყურადღება არ მიაქცია 8 თვის შვილს, რომელიც წყლით სავსე აბაზანაში დაიხრჩო. ინფორმაციას THE ASSOCIATED PRESS ავრცელებს. დაკითხვისას დაკავებულმა დედამ აღიარა, რომ ის ფეისბუქზე მეზობელს წერდა, რომელმაც პაკეტის ქურდობაში დაადანაშაულა. გამოძიებით ასევე ირკვევა, რომ იმ პერიოდში როდესაც ბავშვი დაიხრჩო, დედა მეზობლის გარდა კიდევ ერთ პიროვნებას, ნარკოტიკული საშუალების "აღჭურვილობის" შესახებ წერდა. [post_title] => დედის ფეისბუქზე ყოფნის დროს, ბავშვი აბაზანაში დაიხრჩო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dedis-feisbuqze-yofnis-dros-bavshvi-abazanashi-daikhrcho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-24 20:45:28 [post_modified_gmt] => 2017-06-24 16:45:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141045 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 67 [max_num_pages] => 23 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d5072512f10abb54bd85f25a3d8e966a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )