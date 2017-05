10 სევდიანი სიმღერა გულგატეხილი ადამიანებისთვის

სიმღერა ადელმა პოლ ეპუორტთან ერთად დაწერა და ის 2009 წელს სულ რამდენიმე საათში ჩაიწერა. ამას წინ უძღოდა პირადი ტრაგედია ადელის ცხოვრებაში, როცა ის საყვარელმა მამაკაცმა მაიტოვა. ამბობენ, რომ სიმღერის ჩაწერისას მუსიკოსი ცრემლებს ვერ იკავებდა. საბოლოოდ „გრემის“ რიგით 54-ე ცერემონიაზე სიმღერამ, Rolling in the Deep სამი მთავარი პრიზი მიიღო.

ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციამ სიმღერას პლატინის სერთიფიკატი მიანიჭა. მერაია ქერიმ 2006 წელს სიმღერისთვის We Belong Together „გრემის“ 2 ნომინაცია მიიღო. ჟურნალმა Billboard კი ის 2000-იანების საუკეთესო სინგლად მონათლა. საინტერესოა რომ მერაიამ ეს სიმღერა 2004 წელს დაწერა, როცა მის შემოქმედებით და პირად ცხოვრებში დიდი კრიზისი იდგა. კრიტიკოსები თვლიან, რომ ეს სიმღერა განსაკუთრებულად ემოციურია თავის ტექსტიდან გამომდინარე.