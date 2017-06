11 წლის ბავშვი, რომელსაც დღეს გორში ავტომანქანა დაეჯახა, გარდაიცვალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => bavshvi [2] => gardacvaleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136183 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => bavshvi [2] => gardacvaleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136183 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 53 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => bavshvi [2] => gardacvaleba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => bavshvi [2] => gardacvaleba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136183) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (53,173,4071) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134969 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-29 14:55:26 [post_date_gmt] => 2017-05-29 10:55:26 [post_content] => PSP 1 ივნისს განსაკუთრებული აქციებითა და საინტერესო კონკურსებით ხვდება. დღეიდან PSP-ს სააფთიაქო ქსელში საბავშვო პროდუქტებზე განსაკუთრებული ფასდაკლებებია. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, მომხმარებელს, ვინც ”ლიბეროსა” და ”ქანბებეს” ბავშვის საფენებს შეიძენს, 30-მდე ფასდაკლებები მიიღებს, ხოლო ”პამპერსის” ბავშვის საფენის შეძენის შემთხვევაში საჩუქრად პატარა შეფუთვა გადაეცემა. მათივე ცნობით, ფასდაკლება და საჩუქრებია ბავშვთა კვებაზეც. ”ვინის” ორი ფაფის შეძენის შემთხვევაში მომხმარებელი საჩუქრად მესამეს იღებს. ასევე 30-მდე ფასდაკლებებია ”ჰეინცისა” და ”ნესტლეს” ფაფებზე, ”გერბერის” პიურეებსა და ”სუპერბებიბის” ორცხობილებზე. ამასთან, 30%-მდე ფასდაკლება ვრცელდება ”სილვერ ქეას” საბავშვო ჯაგრისებზე, ”სებამედის”, ”ჟიაიას”, ”ბიოდერმას”, ”ნოიტრედერმის” საბავშო კოსმეტიკაზე და ”დალინის”, ”ნოლკენის”, ”ჯონსონის”, ”ნუბის” სრულ ასორტიმენტზე. ასევე ”სებამედის” საბავშვო 3 ნებისმიერ პროდუქტზე - პირსახოცი და საბავშვო კბილის ჯაგრისი - პიავეს საბავშვო კბილის პასტაზე. „მომხმარებელი ყოვეთვის დიდი ინტერესით ელოდება PSP-ს აქციებს და ღონისძიებებს. რადგან PSP-ს ყოველწლიურად განსხვავებული პროექტები და მიმზიდველი შემოთავაზებები აქვს. დღეიდან გამოვაცხადეთ ხატვის კონკურსი ბავშვებისთვის, რომლის ფარგლებში 1 ივნისს მშობლები ჩვენს აფთიაქებში მიიტანენ „ბედნიერი ზაფხულის“ თემაზე ბავშვების ნახატებს, რომელთაგან საუკეთესოებს ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე დავდებთ. ყველაზე ბევრი მოწონების მქონე ნახატები მონაცვლეობით PSP-ს „ქავერის“ ფოტო იქნება. ასევე დასაჩუქრდება ყველა მომხმარებელი, რომელიც 1 ივნისს ჩაერთვება ჩვენს ფეისბუქ-ვიქტორინაში და დასმულ კითხვებს სწორ პასუხებს გასცემს“ - აცხადებენ PSP-ში. ცნობისთვის, 1 ივნისს PSP -ს ათეულობით აფთიაქში 13:00-დან 16:00 საათამდე ბავშვებს უმასპინძლებენ და სახეს ზღაპრის გმირები მუხატავენ. PSP-ს სააფთიაქო ქსელში საბავშვო პროდუქტებზე განსაკუთრებული ფასდაკლებებია

ქუთაისში ავტოავარიის შედეგად ერთი მოზარდი გარდაიცვალა, ერთი დაშავდა. შემთხვევა გელათის ქუჩაზე მოხდა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, გარდაცვლილი 11 წლის იყო. „ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, რომ მძღოლი ადგილიდან არ მიმალულა, საქმე 276-ე მუხლის პირველი და მეხუთე ნაწილებით აღიძრა, რაც გულისხმობს ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა იმის მიერ, ვინც ამ სატრანსპორტო საშუალებას მართავს, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება, ან სიცოცხლის მოსპობა. ავარიის შედეგად ქუთაისში ერთი მოზარდი გარდაიცვალა, ერთი დაშავდა

სავაჭრო ცენტრ „მეგალაინში"(ავტო სადგომზე) 3-4 ივნისს საქველმოქმედო აქცია გაიმართება, რომელიც მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარებას. აქციაში მონაწილეობას მიიღებს ორგანიზაცია „ბავშვი, ოჯახი , საზოგადოება", რომლის უშუალო მოვალეობასაც წარმოადგენს აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებზე ზრუნვა. აქციის ფარგლებში, ჩატარდება ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა-გაყიდვა, საიდანაც შემოსული თანხის ნაწილიც სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დასახმარებლად გადაირიცხება. აღსანიშნავია, რომ ხელოვანებმა, რომლებიც ხელნაკეთ ნივთებს ამზადებენ, თავად გამოთქვეს აქციაში მონაწილეობის სურვილი. „მეგალაინი" ღონისძიებაზე მოწვეულ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პატარებს უსასყიდლოდ დაუთმობს მის ტერიტორიაზე მდებარე ბავშვთა გასართობ ცენტრს, რომელიც სულ ახლახან გაიხსნა. ამასთანავე გაიმართება საბავშვო კონცერტი, ბავშვებს გაართობენ ანიმატორები. ცნობისთვის, აქციაში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვეს რამდენიმე ქართული კომპანიის ხელმძღვანელებმა, რომლებიც ღონისძიებაზე ბავშვებს თავიანთ პროდუქციას გადასცემენ. მეგალაინში ბავშვებისთვის საქველმოქმედო აქცია გაიმართება PSP-ს სააფთიაქო ქსელში საბავშვო პროდუქტებზე განსაკუთრებული ფასდაკლებებია