“112-ში 11 წლის გოგონა რეკავს” – ამბავი, რომელიც უნდა წაიკითხოთ

„112"-ის ოპერატორი: გამარჯობა, რა თქმა უნდა, გისმენთ. მოქალაქე: 100 საძილე აბი რომ დალიოს ადამიანმა, რა მოუვა? „112"-ის ოპერატორი: დალია ვინმემ? მოქალაქე: არა, არა, მხოლოდ მაინტერესებს, რას უზამს... „112"-ის ოპერატორი: გთხოვთ, მითხარით, ვინ დალია და მისი მისამართიც, რომ სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადა გამოვუშვათ. მოქალაქე: არა, არა, მადლობა... და ახალგაზრდა გოგონამ ტელეფონი გათიშა... იმის მიუხედავად, რომ შსს სსიპ „112"-ში, სამწუხაროდ, დღე-ღამის განმავლობაში არამიზნობრივად ათასობით მოქალაქე რეკავს და სხვადასხვა სახის ინფორმაციის მიღებას ითხოვს, ოპერატორმა აღნიშნული მოქალაქის ზარი საეჭვოდ მიიჩნია და გადამოწმების მიზნით გადაურეკა. „112"-ის ოპერატორი: ქალბატონო, „112"-დან გიკავშირდებით... მინდა, გადავამოწმო, ნამდვილად არ გჭირდებათ დახმარება? მოქალაქე: თავი დამანებეთ.... ნუ მირეკავთ... გოგონამ აგრესიულად უპასუხა ოპერატორს და ისევ გათიშა ტელეფონი. ოპერატორმა რამდენიმეჯერ კიდევ სცადა გოგონასთან დაკავშირება და მისამართის გაგება, თუმცა ამაოდ... გოგონა დარეკვისთანავე თიშავდა ტელეფონს. „112"-ის ოპერატორი მიხვდა, რომ შესაძლოა, მისი ეჭვი გამართლებულიყო და წამები გადამწყვეტი ყოფილიყო. ბაზაში სასწრაფოდ მოძებნა აღნიშნული ნომრიდან მანამდე განხორციელებული ზარი, ჩაინიშნა მითითებული მისამართი და დაუყოვნებლივ გააგზავნა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა. ადგილზე მისულ ექიმებს 24 წლის გოგონა უგონოდ მყოფი დახვდათ. მას 100 საძილე აბი ჰქონდა დალეული... რომ არა „112"-ის ოპერატორის სწრაფი რეაგირება, 24 წლის გოგონა სუიციდით დაასრულებდა ცხოვრებას. 112 Georgia" მაშველებმა თუშეთში დაშავებული 66 წლის მამაკაცი გადაარჩინეს (ვიდეო)

ომალოში 66 წლის მამკაცს სამედიცინო დახმარება დასჭირდა, შსს-ს ინფორმაციით, შეტყობინება 112-ზე შევიდა. მამაკაცს სტაციონარში გადაყვანა ესაჭიროებოდა. შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მაშველები, რთული მეტეოროლოგიური პირობების მიუხედავად, სასაზღვრო პოლიციის კუთვნილი ვერტმფრენის დახმარებით, შემთხვევის ადგილზე ჩაფრინდნენ. მამაკაცს პირველადი სამედიცინო დახმარება გაეწია. ვერტმფრენის მეშვეობით, მაშველებმა დაშავებული თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ „თბილისი მოლში" იმიტირებული „უსაფრთხო ქალაქი" მოაწყო

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, მოზარდებში მართლწესრიგის საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით, 24-25 დეკემბერს „თბილისი მოლში" იმიტირებული „უსაფრთხო ქალაქი" მოაწყო. იმიტირებულ ქალაქში შსს-ს მომსახურების სააგენტოს, დაცვის პოლიციის და „112"-ის თანამშრომლებმა ბავშვებს და მოზრდილებს უამრავი სიურპრიზი დაახვედრეს: შსს-ს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტმა, „უსაფრთხო ქალაქში" „დაცული სახლი" წარმოადგინა, სადაც მოზარდებს სხვადასხვა საინტერესო შემეცნებითი კონკურსი შესთავაზა. ასევე, მოეწყო სახატავი კუთხე და დარიგდა სუვენირები. პატარებს საშუალება ჰქონდათ, დაცვის პოლიციელის ფორმაში ფოტოებიც გადაეღოთ. „დაცული სახლის" ტერიტორიაზე ბავშვებს ანიმატორები ართობდნენ. შსს-ს მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლებმა 5-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვებს, ველოსიპედის მართვის უფლების მოსაპოვებლად, სახალისო თეორიული და პრაქტიკული გამოცდები ჩაუტარეს. მოზარდებს შსს-ს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კამპანიის სახემ, ევროპის ჩემპიონმა ძარიანი ავტომობილებით რბოლაში, დათა ქაჯაიამ უმასპინძლა და მოძრაობის უსაფრთხოების წესები გააცნო. სპორტულ ზონაში, შსს-ს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ბანერის წინ, განთავსდა სპეციალური კვარცხლბეკი, სადაც სტუმრებს სამახსოვრო ფოტოების გადაღების საშუალება ჰქონდათ. შსს-ს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრმა წარმოადგინა საბავშვო პროექტი „კოსმოსური ხომალდი", სადაც ბავშვებს „112"-ის ოპერატორები ფუტურისტული იმიჯით დახვდნენ და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, სპეციალურად მათთვის შექმნილი კომპიუტერული თამაშები შესთავაზეს. ხომალდის კაპიტანმა გამარჯვებულებს უნივერსალური საშვები გადასცა, რომელთა საშუალებითაც ისინი ნამდვილ „112"-ში მოხვდებიან და პირადად ნახავენ, როგორ ეხმარებიან ცენტრის ოპერატორები გადაუდებელ სიტუაციაში მყოფ მოქალაქეებს.