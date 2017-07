მეწარმეები, რომლებსაც ლარი არ უყვართ, დაჯარიმდნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => erovnuli-banki [1] => shemosavlebis-samsakhuri [2] => larshi-fasdadeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149422 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => erovnuli-banki [1] => shemosavlebis-samsakhuri [2] => larshi-fasdadeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149422 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2040 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => erovnuli-banki [1] => shemosavlebis-samsakhuri [2] => larshi-fasdadeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => erovnuli-banki [1] => shemosavlebis-samsakhuri [2] => larshi-fasdadeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149422) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2040,17686,2072) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149285 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-26 16:42:19 [post_date_gmt] => 2017-07-26 12:42:19 [post_content] => ეროვნული ბანკი „ლიბერთი ბანკის“ მფლობელის შეცვლასთან დაკავშირებით მყიდველის მხრიდან წარდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლას იწყებს. როგორც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ აღნიშნა, სებ-მა ბანკის ახალ მყიდველებთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიიღო. გვენეტაძის განცხადებით, არსებობს სპეციალური და განსაკუთრებული პროცედურები იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც ბანკის მფლობელების შეცვლა ხდება. „იმისთვის, რომ საბოლოოდ გარიგება დასრულდეს და მფლობელი შეიცვალოს, ამ პროცედურების გავლაა საჭირო. ჩვენ ახლა ვიწყებთ იმ დოკუმენტაციის შესწავლას, რომელიც დაინტერესებული მყიდველის მხრიდანაა ჩვენთან წარმოდგენილი. გარკვეული დრო დაგვჭირდება იმისათვის, რომ გავაანალიზოთ დოკუმენტი და შევაგროვოთ ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც მოთხოვნილია ამ პროცედურის შესაბამისად“, - განაცხადა გვენეტაძემ. კითხვაზე, შეცვლილია თუ არა „ლიბერთი ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა, კობა გვენეტაძის ინფორმაციით, საბჭოს შემადგენლობა ჯერ შეცვლილი არ არის. „ლიბერთი ბანკის“ საკონტროლო პაკეტს "ლიბერთი ჰოლდინგი" ფლობს. 2016 წლის გაზაფხულზე ცნობილი გახდა, რომ „ჰანიველ პარტნერსი" "ლიბერთი ბანკის" აქციების საკონტროლო პაკეტის ყიდვას გეგმავს. [post_title] => ეროვნული ბანკი „ლიბერთი ბანკის“ მფლობელის შეცვლაზე კომენტარს აკეთებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => erovnuli-banki-liberti-bankis-mflobelis-shecvlaze-komentars-aketebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-26 16:43:04 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 12:43:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149285 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 149205 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-26 12:50:36 [post_date_gmt] => 2017-07-26 08:50:36 [post_content] => 2017 წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკური ზრდის ინდიკატორები მოსალოდნელზე უფრო მაღალ ზრდაზე მიუთითებს. ეროვნული ბანკის განცხადებით, განსაკუთრებით აღსანიშნავია საგარეო სექტორის გაუმჯობესება, რაც აისახება როგორც საქონლისა და მომსახურების (ტურიზმი) ექსპორტის, ასევე ფულადი გზავნილების მაღალი ტემპით ზრდაში. საგარეო შემოდინებების მატებასთან ერთად იზრდება მოხმარებაც, რაც ასევე ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას. მიუხედავად აღნიშნულისა, შიდა მოთხოვნა და მთლიანად ეკონომიკური აქტივობა ჯერჯერობით პოტენციურ დონეზე ქვემოთ ნარჩუნდება და, შესაბამისად, მოთხოვნის მხრიდან ინფლაციაზე ზეწოლის რისკებს არ ქმნის. ბანკების მხრიდან ეკონომიკის დაკრედიტების ზრდა დაახლოებით 15%-ის ფარგლებშია, რაც შესაბამისობაშია არსებულ მაკროეკონომიკურ პროგნოზებთან. საკრედიტო პორტფელის ზრდა ძირითადად ეროვნული ვალუტით გაცემულ სესხებზე მოდის, რაც პოლიტიკის განაკვეთის ზომიერი ცვლილებით ინფლაციის მიზნობრივ დონესთან დაახლოების საშუალებას იძლევა. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შემდეგი სხდომა 2017 წლის 6 სექტემბერს გაიმართება. [post_title] => საქართველოს ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს არ ცვლის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-erovnuli-banki-monetaruli-politikis-ganakvets-ar-cvlis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-26 12:50:36 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 08:50:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149205 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 149024 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-25 15:38:28 [post_date_gmt] => 2017-07-25 11:38:28 [post_content] => საქართველოს ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს, რომლის მიხედვითაც კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების მოცულობა (არარეზიდენტებზე გაცემული სესხების ჩათვლით), 2017 წლის ივნისში, წინა თვესთან შედარებით 211.9 მლნ ლარით (1.1 პროცენტით) გაიზარდა (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე 1.6 პროცენტით გაიზარდა) და მიმდინარე წლის პირველი ივლისისათვის 18.9 მლრდ ლარი შეადგინა. ბანკის ინფორმაციითვე, ამავე პერიოდში, ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 255.5 მლნ ლარით (3.4 პროცენტით) გაიზარდა, ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 43.5 მლნ ლარით (0.39 პროცენტით) შემცირდა (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე 0.44 პროცენტით გაიზარდა). ეროვნული ბანკის ცნობით, რეზიდენტი იურიდიული პირებისათვის 2017 წლის ივნისის ბოლოს კომერციულ ბანკებს ეროვნული ვალუტით გაცემული ჰქონდათ 2.2 მლრდ ლარის (წინა თვესთან შედარებით 2.5 პროცენტით მეტი), ხოლო უცხოური ვალუტით - 6.1 მლრდ ლარის (0.4 პროცენტით ნაკლები) მოცულობის სესხი (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე 0.5 პროცენტით მეტი). ”2017 წლის ივნისის განმავლობაში 1.9 პროცენტით ანუ 184.6 მლნ ლარით გაიზარდა რეზიდენტი ფიზიკური პირების დაკრედიტების მოცულობა და მიმდინარე წლის პირველი ივლისისათვის 9.7 მლრდ ლარს გადააჭარბა. მიმდინარე წლის პირველი ივლისისათვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 41.01 პროცენტი შეადგინა. პირველი ივნისის მდგომარეობასთან შედარებით, გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით, მთლიანი სესხების ლარიზაცია 0.70 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა”, - განმარტავენ ეროვნულ ბანკში. [post_title] => საკრედიტო დაბანდების მოცულობა 211.9 მლნ ლარით გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakredito-dabandebis-moculoba-211-9-mln-larit-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-25 15:39:17 [post_modified_gmt] => 2017-07-25 11:39:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149024 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 149285 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-26 16:42:19 [post_date_gmt] => 2017-07-26 12:42:19 [post_content] => ეროვნული ბანკი „ლიბერთი ბანკის“ მფლობელის შეცვლასთან დაკავშირებით მყიდველის მხრიდან წარდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლას იწყებს. როგორც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ აღნიშნა, სებ-მა ბანკის ახალ მყიდველებთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიიღო. გვენეტაძის განცხადებით, არსებობს სპეციალური და განსაკუთრებული პროცედურები იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც ბანკის მფლობელების შეცვლა ხდება. „იმისთვის, რომ საბოლოოდ გარიგება დასრულდეს და მფლობელი შეიცვალოს, ამ პროცედურების გავლაა საჭირო. ჩვენ ახლა ვიწყებთ იმ დოკუმენტაციის შესწავლას, რომელიც დაინტერესებული მყიდველის მხრიდანაა ჩვენთან წარმოდგენილი. გარკვეული დრო დაგვჭირდება იმისათვის, რომ გავაანალიზოთ დოკუმენტი და შევაგროვოთ ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც მოთხოვნილია ამ პროცედურის შესაბამისად“, - განაცხადა გვენეტაძემ. კითხვაზე, შეცვლილია თუ არა „ლიბერთი ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა, კობა გვენეტაძის ინფორმაციით, საბჭოს შემადგენლობა ჯერ შეცვლილი არ არის. „ლიბერთი ბანკის“ საკონტროლო პაკეტს "ლიბერთი ჰოლდინგი" ფლობს. 2016 წლის გაზაფხულზე ცნობილი გახდა, რომ „ჰანიველ პარტნერსი" "ლიბერთი ბანკის" აქციების საკონტროლო პაკეტის ყიდვას გეგმავს. [post_title] => ეროვნული ბანკი „ლიბერთი ბანკის“ მფლობელის შეცვლაზე კომენტარს აკეთებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => erovnuli-banki-liberti-bankis-mflobelis-shecvlaze-komentars-aketebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-26 16:43:04 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 12:43:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149285 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 121 [max_num_pages] => 41 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ed57c5e6b360c49b0abd228274449ef1 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )