12-13 ნოემბერს არ იწვიმებს- როგორი ამინდი იქნება მომავალ კვირას?

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, საქართველოში უნალექო ამინდებია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსები, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში თბილ და უნალექო ამინდს პროგნოზირებენ. 4 ნოემბერს დასავლეთ საქართველოს დაბლობში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა +18 +23 გრადუსი იქნება, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში 13-დან 18 გრადუსამდე დათბება. თბილისშიც უნალექო და თბილი ამინდია მოსალოდნელი. დღეს კი 18 გრადუსამდე დათბება. [post_title] => საქართველოში თბილი ამინდებია მოსალოდნელი
[post_date] => 2017-11-04 12:28:11
[post_content] => ხვალ დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. როგორც „ფორტუნასთან" სინოპტიკოსმა, სვეტლანა ნიორაძემ, აღნიშნა, დასავლეთ საქართველოში 27 ოქტომბრიდან ყველგან იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა დაიკლებს და ღამით - 14, დღისით 19 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ხვალ მოსალოდნელია წვიმა. 26 ოქტომბერს გამოიდარებს და თბილი ამინდი იქნება, თუმცა ზოგან ისევ შენარჩუნდება მცირე ნალექი. 29 ოქტომბრიდან მოსალოდნელია არამდგრადი ამინდი. რაც შეეხება თბილისს, ხვალ უნალექო ამინდი იქნება, 27 და 28 ოქტომბერს მხოლოდ ღამის საათებში იქნება წვიმა, დღისით - 22, ღამით 17 გრადუსი იქნება. [post_title] => ოქტომბრის ბოლო დღეებში საქართველოში წვიმიან ამინდს პროგნოზირებენ
[post_date] => 2017-10-25 13:44:02
[post_content] => დღეიდან მთელი კვირის განმავლობაში საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. როგორც სინოპტიკოსი, სვეტლანა ნიორაძე, „ფორტუნასთან" ამბობს, დღეს დასავლეთ საქართველოში ღამით – 20, დღისით კი 25 გრადუსი სითბო იქნება, აღმოსავლეთ საქართველოში კი – ღამით 17, დღისით 22 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, დღეს სინოპტიკოსები ღამით 18, დღისით 25 გრადუს სითბოს პროგნოზირებენ. [post_title] => დღეიდან მთელი კვირის განმავლობაში საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება
[post_date] => 2017-10-19 11:24:29 