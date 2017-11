12 კაცი მსოფლიოსთვის: ზუროსმა გადახალისებული შემადგენლობა ჩამოთვალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => ilias-zurosi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189362 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => ilias-zurosi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189362 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => ilias-zurosi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => ilias-zurosi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189362) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (340,156,18089) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 189318 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-21 14:14:19 [post_date_gmt] => 2017-11-21 10:14:19 [post_content] => აშშ-ის ქალაქ ატლანტაში მდებარე სტადიონი Georgia Dome, რომლის ტევადობაც 71 000 იყო, 2 ტონა ასაფეთქებელი ნივთიერების გამოყენებით გაანადგურეს. არენის დემონტაჟი ორშაბათს, დილით მოხდა. Georgia Dome-ს დასანგრევად ჯამში 2265 კგ ასაფეთქებელი ნივთიერება გამოიყენეს. მთელი ეს პროცესი დაახლოებით 15 წამს გაგრძელდა. განადგურებული არენიდან დაახლოებით 30 მეტრში ახალი სტადიონი, Mercedes-Benz Stadium მდებარეობს, რომელსაც ასევე 71 ათასიანი ტევადობა აქვს. მისი მშენებლობა 1,6 მლრდ დოლარი დაჯდა. ახალი სტადიონის აფეთქების შედეგებისაგან დასაცავად არენებს შორის 5-სართულიანი სახლის სიმაღლის კედელი აღმართეს. Georgia Dome ისტორიული არენა იყო. მასზე დაახლოებით 1400 სპორტული ღონისძიება გაიმართა, მათ შორის კალათბურთის ოლიმპიური ტურნირი 1996 წელს. https://www.youtube.com/watch?v=m7HL8DymfSo [post_title] => ჯორჯიაში სტადიონი ააფეთქეს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jorjiashi-stadioni-aafetqes-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-21 14:14:19 [post_modified_gmt] => 2017-11-21 10:14:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189318 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 189124 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-21 11:54:03 [post_date_gmt] => 2017-11-21 07:54:03 [post_content] => უეფა-მ 21-ე საუკუნის სიმბოლური ნაკრები შეადგინა. მასში მოხვდნენ ის მოთამაშეები, რომლებიც გასული 16 წლის განმავლობაში ყველაზე ხშირად შედიოდნენ წლის სიმბოლურ ნაკრებებში. ნახევარი გუნდი „ბარსელონას“ წარმოადგენს - 5 მოთამაშე, „რეალს“ კი 3 წარმომადგენელი ყავს. 21-ე საუკუნის უძლიერესთა გუნდმა ასეთი სახე მიიღო: მეკარე: იკერ კასილიასი; მცველები: სერხიო რამოსი, ჟერარდ პიკე, კარლეს პუიოლი, ფილიპ ლამი; ნახევარმცველები: ჩავი, ანდრეს ინიესტა, სტივენ ჯერარდი; თავდამსხმელები: ტიერი ანრი, კრიშტიანო რონალდო, ლიონელ მესი. [post_title] => 21-ე საუკუნის სიმბოლური ნაკრები: უეფამ თავისი თქვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 21-e-saukunis-simboluri-nakrebi-uefam-tavisi-tqva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-21 11:54:03 [post_modified_gmt] => 2017-11-21 07:54:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189124 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 189094 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-21 11:12:49 [post_date_gmt] => 2017-11-21 07:12:49 [post_content] => 24 ნოემბერს, ბარსელონაში სპეციალურ ცერემონიაზე არგენტინელი ლიონელ მესი კარიერაში მეოთხედ მიიღებს “ოქროს ბუცს” და ამ მაჩვენებლით დაეწევა მადრიდის “რეალის” ფორვარდს კრიშტიანო რონალდოს. შეგახსენებთ, რომ “ოქროს ბუცი” გადაეცემა სეზონის ევროპის ქვეყნების ჩემპიონატების საუკეთესო ბომბარდირს. “ბარსელონას” ლიდერმა 2016-17 წლების სეზონში 37 გოლი გაიტანა. ეს მაჩვენებელი გამრავლდა ესპანეთის ჩემპიონატის სიძლიერის კოეფიციენტზე და არგენტინელმა 74 ქულა დააგროვა. მან გაუსწრო ჰოლანდიელ ბას დოსტსა და გაბონელ პიერ-ემერიკ ობამეიანგს, რომლებიც შესაბამისად, ვერცხლისა და ბრინჯაოს ბუცს მიიღებენ. პრიზი „ოქროს ბუცი“ ფეხბურთელებს 1968 წლიდან გადაეცემათ. მისი დამაარსებლები არიან – European Sports Magazines და adidas. [post_title] => მესი ოქროს ბუცებს მეოთხედ მოირგებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mesi-oqros-bucebs-meotkhed-moirgebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-21 11:12:49 [post_modified_gmt] => 2017-11-21 07:12:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189094 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 189318 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-21 14:14:19 [post_date_gmt] => 2017-11-21 10:14:19 [post_content] => აშშ-ის ქალაქ ატლანტაში მდებარე სტადიონი Georgia Dome, რომლის ტევადობაც 71 000 იყო, 2 ტონა ასაფეთქებელი ნივთიერების გამოყენებით გაანადგურეს. არენის დემონტაჟი ორშაბათს, დილით მოხდა. Georgia Dome-ს დასანგრევად ჯამში 2265 კგ ასაფეთქებელი ნივთიერება გამოიყენეს. მთელი ეს პროცესი დაახლოებით 15 წამს გაგრძელდა. განადგურებული არენიდან დაახლოებით 30 მეტრში ახალი სტადიონი, Mercedes-Benz Stadium მდებარეობს, რომელსაც ასევე 71 ათასიანი ტევადობა აქვს. მისი მშენებლობა 1,6 მლრდ დოლარი დაჯდა. ახალი სტადიონის აფეთქების შედეგებისაგან დასაცავად არენებს შორის 5-სართულიანი სახლის სიმაღლის კედელი აღმართეს. Georgia Dome ისტორიული არენა იყო. მასზე დაახლოებით 1400 სპორტული ღონისძიება გაიმართა, მათ შორის კალათბურთის ოლიმპიური ტურნირი 1996 წელს. https://www.youtube.com/watch?v=m7HL8DymfSo [post_title] => ჯორჯიაში სტადიონი ააფეთქეს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jorjiashi-stadioni-aafetqes-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-21 14:14:19 [post_modified_gmt] => 2017-11-21 10:14:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189318 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1240 [max_num_pages] => 414 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e33d7d726a8e22c79a2a1be00e7f13ea [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )