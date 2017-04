კალაძე ბერლუსკონიზე წერს: “მილანი” ჩემს გულშია!

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => milani [2] => energetikis-ministri [3] => kakhi-kaladze [4] => akhali-ambebi [5] => silvio-berluskoni [6] => gundi-milani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122874 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => milani [2] => energetikis-ministri [3] => kakhi-kaladze [4] => akhali-ambebi [5] => silvio-berluskoni [6] => gundi-milani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122874 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => milani [2] => energetikis-ministri [3] => kakhi-kaladze [4] => akhali-ambebi [5] => silvio-berluskoni [6] => gundi-milani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => milani [2] => energetikis-ministri [3] => kakhi-kaladze [4] => akhali-ambebi [5] => silvio-berluskoni [6] => gundi-milani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122874) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12163,3619,14809,4712,256,14808,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122878 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-15 13:10:43 [post_date_gmt] => 2017-04-15 09:10:43 [post_content] => სტამბულში, აია სოფიას ტაძარში, გამთენიისას პირველი ნამაზი შესრულდა. ამის შესახებ თურქული საინფორმაციო სააგენტოები წერენ. ყოფილ ბიზანტიურ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში, რომელსაც ახლა მუზეუმის სტატუსი აქვს, 85 წლის შემდეგ, მლოცველებს პირველად მოუწოდეს და ისლამური წმინდა წერილიდან, ყურანიდან ციტატები წაიკითხეს. ლოცვას ესწრებოდნენ თურქეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები. https://www.youtube.com/watch?v=RwPDC1cBbGw ტაძარში ნამაზის ჩატარების ცნობას მართლმადიდებელ საზოგადოებაში უარყოფითი გამოხმაურება მოჰყვა. საბერძნეთმა სპეციალური განცხადებაც გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ეს ქმედება სხვა რელიგიების უპატივცემულობაა. "მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლში, მუსლიმური რიტუალები გაუგებარია, რეალობას აცდენილია და პატივისცემის ნაკლებობის ერთ-ერთი გამოვლინებაა. უფრო მეტიც, ასეთი ქმედებები არ შეესაბამება თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებას", - ნათქვამია განცხადებაში. ამ განცხადებას გამოხმაურება მოჰყვა თურქეთის მხრიდანაც. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, საბერძნეთის კრიტიკა აია სოფიასთან დაკავშირებით მიუღებელია. "თურქეთის ტერიტორიაზე არსებულ ტაძარში რაიმე ქმედების აკრძალვა, ჩვენს შიდა საქმეებში ჩარევაა. გვინდა გაგახსენოთ, რომ თანამედროვე საზოგადოების ღირებულებებში, სხვა რელიგიების მიმართ პატივისცემაცაა გათვალისწინებული", - აღნიშნა მან. მედიაში ასევე, გავრცელდა ცნობა, რომ მუზეუმში ნამაზის ჩატარება, შესაძლოა მისი სტატუსის გადახედვის მანიშნებელი იყოს. ზოგიერთი სააგენტო ასევე წერს, რომ 16 აპრილს, თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი აპირებს შეკრიბოს მთავრობა და სიმბოლური აქტით გამოაცხადონ აია-სოფიას მუზეუმის მოქმედ მეჩეთად გადაკეთება. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => აია სოფია მოქმედი მეჩეთი გახდება?! - ტაძარში ნამაზი შესრულდა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aia-sofia-moqmedi-mecheti-gakhdeba-tadzarshi-namazi-shesrulda-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-15 13:11:57 [post_modified_gmt] => 2017-04-15 09:11:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122878 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 122770 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-14 13:25:32 [post_date_gmt] => 2017-04-14 09:25:32 [post_content] => კოოპერატივი „თამარის ჩაი“ პროგრამა „ქართული ჩაის“ ფარგლებში იმერეთის რეგიონში ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციას ახორციელებს. პროგრამა „ქართული ჩაის“ მენეჯერი ლევან უროტაძე და იმერეთის გუბერნიის წარმომადგენლები ხონის რაიონში დაფინანსებულ კოოპერატივს ესტუმრნენ და რეაბილიტაციის სამუშაოები დაათვალიერეს. კოოპერატივი „თამარის ჩაი“ პროგრამაში 2017 წლის 13 იანვარს ჩაერთო და 15.1 ჰექტარზე ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციას მოახდენს, სულ სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულება - 37 735 ლარს შეადგენს, რომლიდანაც კოოპერატივს სამუშაოების ღირებულების 80% -ს 30 188 ლარს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო დაუფინანსებს. აღნიშნულ კოოპერატივს, მას შემდეგ რაც რეაბილიტირებული პლანტაცია სრულ მსხმოიარობაში შევა (24-36 თვე), სააგენტოსგან სრულიად უსასყიდლოდ გადაეცემა ჩაის პირველადი გადამუშავების ყველა საჭირო მანქანა დანადგარი. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცნობით, პროგრამა „ქართული ჩაის“ ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით ჩართულია 17 ბენეფიციარი. ჩაის სარეაბილიტაციო პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს - 515.89 ჰექტარს, ხოლო ჯამური ინვესტიცია გახლავთ 1 285 989 ლარი, საიდანაც 924 226 80 ლარი სახელმწიფო თანადაფინანსებაა. პროგრამა „ქართული ჩაი“ 2016 წლიდან ხორციელდება და მისი მიზანია საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის ეფექტურად გამოყენება, ადგილობრივი ჩაის (მათ შორის ბიო ჩაის) წარმოების ზრდის ხელშეწყობა. ასევე თვითუზრუნველყოფის დონის ამაღლება და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა. მნიშვნელოვანია, რომ პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელი იქნება როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია. ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციისთვის დაფინანსებას მიიღებენ იურიდიული პირები, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო „აწარმოე საქართველოში - სწრაფი განვითარებისთვის“ ფარგლებში, ახორციელებს „ერთიან აგროპროექტს“, რომელიც გათვლილია გრძელვადიან განვითარებაზე და მისი მიზანია ისეთი გარემოს შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობაში კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების სტაბილურ ზრდას, სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას. [post_title] => ხობში ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khobshi-chais-plantaciebis-reabilitacia-mimdinareobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-14 13:25:32 [post_modified_gmt] => 2017-04-14 09:25:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122770 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 122750 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-14 11:51:18 [post_date_gmt] => 2017-04-14 07:51:18 [post_content] => 31 მაისიდან 18 ივნისის ჩათვლით საქართველო მსოფლიო რაგბის 20 წლამდელთა ჩემპიონატს მასპინძლობს. ასპარეზობაში, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება, მსოფლიოს 12 უძლიერესი ახალგაზრდული, მათ შორის საქართველოს 20-წლამდელთა ნაკრები მონაწილეობს. 20-წლამდელთა ჩემპიონატი სარაგბო სამყაროში მნიშვნელობითა და სიდიდით მეორეა, რაგბის მსოფლიო თასის შემდეგ. ასპარეზობა 5 სამატჩო დღედ ჩატარდება. ტურნირის ჯგუფური ეტაპი (31 მაისი, 4 ივნისი, 8 ივნისი) ორ ქალაქში გაიმართება - თბილისში (ავჭალის სტადიონი) და ქუთაისში (აია არენა); ნახევარფინალები და ფინალები (14 ივნისი და 18 ივნისი) თბილისში - ავჭალის და მიხეილ მესხის სტადიონებზე გაიმართება. - ტურნირის შესახებ მსოფლიო რაგბის 20-წლამდელთა ჩემპიონატი 2008 წლიდან იმართება. ჩემპიონატში მონაწილე დაახლოებით 500-მა მორაგბემ უკვე ითამაშა თავის ეროვნულ ნაკრებში. ტურნირი გამოიარეს თანამედროვე რაგბის სამყაროს ისეთმა ცნობილმა ვარსკვლავებმა როგორებიც არიან: მსოფლიოს 2016 წლის საუკეთესო მორაგბე ბოდენ ბარეთი, ჯულიან სავეა, სემ ვაითლოქი, აარონ ქრუდენი (ახალი ზელანდია, 2015 წლის რაგბის მსოფლიო თასის გამარჯვებულები), დევიდ პოქოქი, ვილ გენია (ავსტრალია), სემ ვორბერთონი, ლი ჰაფპენი (უელსი), მარო ითოჟე (ინგლისის 2016 წლის საუკეთესო მორაგბე). უმცროსმა ბორჯღალოსნებმა ტურნირში მონაწილეობა პირველად შარშან, მანჩესტერში მიიღეს (მას შემდეგ რაც 2015 წელს მოიგეს საკვალიფიკაციო ტურნირი, მსოფლიო რაგბის 20 წლამდელთა ალაფა). პირველივე ცდაზე ჩვენმა 20-წლამდელებმა პლეიოფში იტალია ძლიეს, მე-10 ადგილი დაიკავეს და ამით წლევანდელ ტურნირში არა მარტო, მასპინძლის სტატუსით არამედ სპორტული შედეგითაც დაიმსახურეს მონაწილეობის უფლება. წლევანდელ ჩემპიონატში მონაწილეობენ: ინგლისი, ირლანდია, არგენტინა, სამხრეთ აფრიკა, ახალი ზელანდია, ავსტრალია, უელსი, შოტლანდია, საფრანგეთი, საქართველო, იტალია, სამოა (ჩაანაცვლა შარშან ბოლო ადგილზე გასული იაპონია). საქართველო უკვე მეორედ მონაწილეობს 20-წლამდელთა ჩემპიონატში. შარშანდელ ტურნირში მონაწილეთაგან უკვე ეროვნულ ნაკრებში თამაშობენ: ვასილ ლობჟანიძე, ბექა გორგაძე, ოთარ გიორგაძე, გელა აფრასიძე, ლაშა ტაბიძე, ირაკლი სვანიძე, თორნიკე მატარაძე და გიორგი ცუცქირიძე. ბილეთების გაყიდვა დაიწყო ბილეთები ორ ეტაპად იყიდება: 12 აპრილიდან გაყიდვაში გამოდის ყველა სამატჩო დღეზე დასასწრები ბილეთების 60 პროცენტი, ხოლო 12 მაისიდან გაყიდვაში გამოვა დარჩენილი 40 პროცენტი. ბილეთების შეძენა შესაძლებელია ონლაინ გვერდზე www.TKT.ge/U20 დღის ბილეთის ფასი სტადიონების მიხედვით: ავჭალის სტადიონი 20 ლარი აია არენა 5 და 10 ლარი მიხეილ მესხის სტადიონი 5 და 15 ლარი https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=ijxjexQkTRM [post_title] => მსოფლიო რაგბის 20-წლამდელთა ჩემპიონატი: აქტიური ფაზა და ბილეთების გაყიდვა დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => msoflio-ragbis-20-wlamdelta-chempionati-aqtiuri-faza-da-biletebis-gayidva-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-14 11:51:18 [post_modified_gmt] => 2017-04-14 07:51:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122750 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 122878 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-15 13:10:43 [post_date_gmt] => 2017-04-15 09:10:43 [post_content] => სტამბულში, აია სოფიას ტაძარში, გამთენიისას პირველი ნამაზი შესრულდა. ამის შესახებ თურქული საინფორმაციო სააგენტოები წერენ. ყოფილ ბიზანტიურ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში, რომელსაც ახლა მუზეუმის სტატუსი აქვს, 85 წლის შემდეგ, მლოცველებს პირველად მოუწოდეს და ისლამური წმინდა წერილიდან, ყურანიდან ციტატები წაიკითხეს. ლოცვას ესწრებოდნენ თურქეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები. https://www.youtube.com/watch?v=RwPDC1cBbGw ტაძარში ნამაზის ჩატარების ცნობას მართლმადიდებელ საზოგადოებაში უარყოფითი გამოხმაურება მოჰყვა. საბერძნეთმა სპეციალური განცხადებაც გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ეს ქმედება სხვა რელიგიების უპატივცემულობაა. "მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლში, მუსლიმური რიტუალები გაუგებარია, რეალობას აცდენილია და პატივისცემის ნაკლებობის ერთ-ერთი გამოვლინებაა. უფრო მეტიც, ასეთი ქმედებები არ შეესაბამება თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებას", - ნათქვამია განცხადებაში. ამ განცხადებას გამოხმაურება მოჰყვა თურქეთის მხრიდანაც. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, საბერძნეთის კრიტიკა აია სოფიასთან დაკავშირებით მიუღებელია. 