13 მავნე ჩვეულება, რომელიც დეპრესიაზე მოგვანიშნებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => depresia [1] => fsiqologebis-rcheva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123305 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => depresia [1] => fsiqologebis-rcheva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123305 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5019 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => depresia [1] => fsiqologebis-rcheva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => depresia [1] => fsiqologebis-rcheva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123305) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5019,12457) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 113951 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-10 22:30:17 [post_date_gmt] => 2017-03-10 18:30:17 [post_content] => მეცნიერების მტკიცებით, ადამიანი უფრო მარტივად ამარცხებს სტრესს და დეპრესიას თუ ის ბუნებასთან ჰარმონიაში ცხოვრობს. ექსპერიმენტმა, რომელშიც 270-მა სხვადასხვა ასაკის, ეროვნების და სოციალური სტატუსის მოხალისემ მიიღო მონაწილეობა დაადასტურა, რომ ის, ვინც ქალაქგარეთ ცხოვრობს ან დიდ დროს ატარებს ბუნებაში, ბევრად ნაკლებადაა მიდრეკილი ნერვიული აშლილობისკენ, უფრო ძლიერი ფსიქიკა და ჯანსაღი ძილი აქვს, ვიდრე მას, ვინც ვერაფრით ელევა ცივილიზაციას და ფანჯრიდან ურჩევნია პეიზაჟებით დატკბობა. ფსიქოლოგების მტკიცებით, განსაკუთრებით სასარგებლოა ჩიტების ჭიკჭიკის მოსმენა ბუნებრივ გარემოში. არ ღირს სუფთა ჰაერზე დასვენებაზე უარის თქმა არც ცივ ამინდში, არც სიცხეში. ზამთარში თხილამურებით შეგიძლიათ ისრიალოთ, ზაფხულში კი, ველოსიპედით გაისეირნეთ. შეგიძლიათ გაემგზავროთ სათევზაოდ, სადაც ერთის მხრივ სიმშვიდით და სიჩუმით ისიამოვნებთ, მეორეს მხრივ კი, პოზიტიურ ენერგიას შეიძენთ და ნერვულ სისტემას დაასვენებთ. გარდა ამისა, მეცნიერები ირწმუნებიან, ქალაქის გამწვანებული რაიონების მობინადრეები სხვებთან შედარებით უფრო ნაკლებად არიან მიდრეკილი დეპრესიისკენ და ქრონიკული დაღლილობისკენ. [post_title] => როგორ დავამარცხოთ სტრესი და დეპრესია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-davamarckhot-stresi-da-depresia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-10 22:32:57 [post_modified_gmt] => 2017-03-10 18:32:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113951 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 108374 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-14 11:28:49 [post_date_gmt] => 2017-02-14 07:28:49 [post_content] => თებერვალი წლის ყველაზე დეპრესიულ თვედ დაასახელეს. ფსიქოლოგთა აზრით, ზამთრის ბოლო თვემ ასეთი ტიტული იმის გამო დამსახურა, რომ ხანგრძლივი დღესასწაულების შემდეგ ნორმალურ რიტმში დაბრუნება ძალიან რთულია. გარდა ამისა, ახალ წელთან ერთად ადამიანებს უამრავი ახალი გეგმა და ოცნება აქვთ, მათი აუსრულებლობა კი სერიოზულ ემოციურ პრობლემებს იწვევს. სამწუხაროდ, როგორც წესი, პირველი დარტყმა თებერვალზე მოდის და პირველი დეპრესიული ტალღაც მასთანაა დაკავშირებული. უფრო მეტიც, საერთაშორისო სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, სუიციდის ყველაზე მეტი შემთხვევა სწორედ თებერვლის თვეში ფიქსირდება. კვლევამ აჩვენა, რომ სტრესულ სიტუაციებს ადამიანები ზაფხულში უკეთესად უმკლავდებიან, ვიდრე ზამთარში. ამასთან, ზამთრის დასაწყისში უმეტესი ჩვენგანი თავს უკეთ გრძნობს, ვიდრე ბოლოსკენ, რადგან ფსიქიკა თანდათანობით სულ უფრო იძაბება. ადამიანისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მზის შუქი. მკვლევარებმა დაადასტურეს, რომ მზის ნათება ადამიანის ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის აუცილებელია. [post_title] => თებერვალი ყველაზე დეპრესიულ თვედ დაასახელეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tebervali-yvelaze-depresiul-tved-daasakheles [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-14 11:32:40 [post_modified_gmt] => 2017-02-14 07:32:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=108374 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 101008 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-23 10:00:30 [post_date_gmt] => 2017-01-23 06:00:30 [post_content] => ამერიკელი პოლიტიკური მოღვაწის ბენჯამინ ფრანკლინის აზრით, ყოველი ახალი დღე კითხვით: "კარგი რა უნდა გავაკეთო დღეს?" უნდა იწყებოდეს. კალიფორნიის უნივერსიტეტის მეცნიერების განცხადებით კი, ნებისმიერ ადამიანს საქმეების საკუთარი ნუსხა უნდა ჰქონდეს, რომელსაც ყოველდღიურად განახორციელებს. დღის ბოლოს კი, შეაჯამებს და უპასუხებს კითხვას: "დაგეგმილი საქმეებიდან რა განხორციელდა, რა ვერ შესრულდა და რატომ?" სპეციალისტების აზრით, ბედნიერების მოსაპოვებლად საჭიროა განვლილი დღის გაანალიზება, მომავალი დღისთვის კონკრეტული გეგმის დასახვა და მისი შესრულება. ხანგრძლივი კვლევის შემდეგ ფსიქოლოგებმა იმ საქმეების გეგმა შეადგინეს, რომელიც აუმჯობესებს ადამიანის ცხოვრებას და ეხმარება მას პიროვნებად ჩამოყალიბებაში: * გაანალიზეთ განვლილი დღე, შესრულებული და შეუსრულებელი საქმეები. აქციეთ ჩვევად ყოველდღიური ანალიზი, დააკვირდით თქვენს გარშემო მიმდინარე მოვლენებს და უარი თქვით პასიურ ცხოვრებაზე, რადგან სწორედ დაკვირვება შთაგაგონებთ ახალ იდეებზე. * მუდმივად ატარეთ თან წიგნი, ჟურნალი ან გაზეთი, რათა სასარგებლოდ შეავსოთ დრო, რომელიც გზაში ან რიგში დგომით გეკარგებათ. * უბის წიგნაკში (და არა ტელეფონში, რადგან ასე უფრო ეფექტურია) ჩაიწერეთ ნებისმიერი, ყველაზე უმნიშვნელო იდეაც კი, რაც თავში მოგივათ. * იკითხეთ მაქსიმალურად ბევრი (საუკეთესო ვარიანტია დღეში 1-2 საათი), მერე კი, გაიაზრეთ და გაანალიზეთ წაკითხული. * ეცადეთ ადრე დაწვეთ დასაძინებლად, ადრე გაიღვიძოთ და დილიდანვე შეუდგეთ გონებრივ მუშაობას. * გამოიჩინეთ კომუნიკაბელურობა, მეგობრულად განეწყვეთ გარშემომყოფების მიმართ. * აკონტროლეთ ხარჯები, აწარმოეთ საკუთარი ბუღალტერია, რადგან სწორედ ასე შეძლებთ დააღწიოთ თავი არაფრისმომცემ საყიდლებს. PS: შეგიძლიათ დამოუკიდებლად შეიტანოთ ნუსხაში თქვენთვის საინტერესო პუნქტები. წარმატების უნივერსალური რეცეპტი არ არსებობს, რადგან ნებისმიერი ადამიანი ცალკეული ინდივიდია საკუთარი ცხოვრების წესით, ჩვევებითა და ფასეულობებით. [post_title] => საქმეების ნუსხა, რომელიც წარმატების მიღწევაში დაგეხმარებათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqmeebis-nuskha-romelic-warmatebis-mighwevashi-dagekhmarebat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-22 18:52:39 [post_modified_gmt] => 2017-01-22 14:52:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=101008 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 113951 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-10 22:30:17 [post_date_gmt] => 2017-03-10 18:30:17 [post_content] => მეცნიერების მტკიცებით, ადამიანი უფრო მარტივად ამარცხებს სტრესს და დეპრესიას თუ ის ბუნებასთან ჰარმონიაში ცხოვრობს. ექსპერიმენტმა, რომელშიც 270-მა სხვადასხვა ასაკის, ეროვნების და სოციალური სტატუსის მოხალისემ მიიღო მონაწილეობა დაადასტურა, რომ ის, ვინც ქალაქგარეთ ცხოვრობს ან დიდ დროს ატარებს ბუნებაში, ბევრად ნაკლებადაა მიდრეკილი ნერვიული აშლილობისკენ, უფრო ძლიერი ფსიქიკა და ჯანსაღი ძილი აქვს, ვიდრე მას, ვინც ვერაფრით ელევა ცივილიზაციას და ფანჯრიდან ურჩევნია პეიზაჟებით დატკბობა. ფსიქოლოგების მტკიცებით, განსაკუთრებით სასარგებლოა ჩიტების ჭიკჭიკის მოსმენა ბუნებრივ გარემოში. არ ღირს სუფთა ჰაერზე დასვენებაზე უარის თქმა არც ცივ ამინდში, არც სიცხეში. ზამთარში თხილამურებით შეგიძლიათ ისრიალოთ, ზაფხულში კი, ველოსიპედით გაისეირნეთ. შეგიძლიათ გაემგზავროთ სათევზაოდ, სადაც ერთის მხრივ სიმშვიდით და სიჩუმით ისიამოვნებთ, მეორეს მხრივ კი, პოზიტიურ ენერგიას შეიძენთ და ნერვულ სისტემას დაასვენებთ. გარდა ამისა, მეცნიერები ირწმუნებიან, ქალაქის გამწვანებული რაიონების მობინადრეები სხვებთან შედარებით უფრო ნაკლებად არიან მიდრეკილი დეპრესიისკენ და ქრონიკული დაღლილობისკენ. [post_title] => როგორ დავამარცხოთ სტრესი და დეპრესია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-davamarckhot-stresi-da-depresia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-10 22:32:57 [post_modified_gmt] => 2017-03-10 18:32:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113951 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 9 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 985d482cc6bb9f7d105ffe9842189007 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )