13 წლის გოგონასთან სქესობრივი კავშირისთვის ბრალდებულს 8-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა

საქართველოს პროკურატურამ უკრაინის შესაბამის უწყებებს უკვე მიაწოდა დოკუმენტაცია საერთაშორისო ძებნაში მყოფი მეგის ქარდავას ექსტრადიციის თაობაზე. როგორც მთავარ პროკურატურაში განმარტავენ, უკრაინული კანონმდებლობის თანახმად, სასამართლო, ძებნილი პირის დაკავებიდან 40 დღეში ამოწმებს, მიღებულია თუ არა ექსტრადიციის მომთხოვნი ქვეყნიდან შესაბამისი საექსტრადიციო დოკუმენტაცია. „საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ, უკრაინის გენერალურ პროკურატურასა და იუსტიციის სამინისტროში უკვე გადაგზავნილია დოკუმენტაცია საერთაშორისო ძებნაში მყოფი მეგის ქარდავას ექსტრადიციის თაობაზე. ძებნილი პირის დაკავების შემთხვევაში, უკრაინის კანონმდებლობის თანახმად, ადგილობრივი კომპეტენტური სასამართლო დაკავებიდან 40 დღეში ამოწმებს, მიღებულია თუ არა ექსტრადიციის მომთხოვნი ქვეყნიდან შესაბამისი საექსტრადიციო დოკუმენტაცია. ვინაიდან საქართველოს პროკურატურამ აღნიშნული მასალები უკვე მიაწოდა უკრაინულ მხარეს, ადგილობრივი სასამართლო სწორედ ამ ვადის გასვლის შემდეგ გადაწყვეტს ქარდავას საექსტრადიციო პატიმრობის გაგრძელების საკითხს," - აცხადებენ პროკურატურაში. ადვოკატ გოგა ონიანის განცხადებით, საქმეში წარდგენილ მოწმეებზე პროკურატურის მხრიდანზეწოლა ხორციელდებოდა. მისი თქმით, ბრალდების მოწმემ პროკურატურის ზეწოლაზე სახალხო დამცველთან ისაუბრა, ომბუდსმენმა კი, ჩვენება საქმის მოსამართლეს დახურულ სხდომაზე მისცა. ამის შესახებ ონიანმა მედიასთან სასამართლოს მიერ განაჩენის გამოცხადებამდე ისაუბრა.

"ამ საქმეში ბრალდების მთავარი მოწმე მივიდა საქართველოს სახალხო დამცველთან და უთხრა, რომ მის მიერ მიცემული ჩვენება იყო ზეწოლით მიცემული და ზეწოლა განახორციელეს საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლებმა. აღნიშნულის შესახებ სახალხო დამცველმა ისაუბრა დახურულ სხდომაზე, მოახსენა მოსამართლეს ის დეტალები, რაც მისთვის გახდა ცნობილი. ამის შემდეგ სანდოობაზე საუბარი პროკურატურის მოწმეების არის აბსურდი და თუკი არ იქნება სასწაული ზეწოლა, დარწმუნებული ვარ, ერთადერთი გადაწყვეტილება, რომელიც ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოვიდეს, არის გამამართლებელი განაჩენი," - განაცხადა სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე ადვოკატმა გოგა ონიანმა. სასამართლომ გიორგი ონიანს 4 წლითა და 6 თვით თავისუფლებს აღკვეთა მიუსაჯა. „ნაციონალური მოძრაობის" წევრი დღეს სხდომათა დარბაზშივე დააპატიმრეს. არჩევნებთან დაკავშირებით პროკურატურამ გამოძიება 47 საქმეზე დაიწყო, აქედან 9 საქმეზე შეწყდა და გარკვეული საქმეები არის მიმდინარე, - ამის შესახებ "ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის" წარმომადგენელმა ლელა ტალიურმა უწყებათაშორისი კომისიის სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, სადაც მისი თქმით, კომისიის წევრებს პროკურატურის წარმომადგენლებმა არჩევნებთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების თაობაზე ინფორმაცია გააცნო. მისი თქმით, დღევანდელ სხდომაზე საუბარი იყო კონკრეტულად რეკომენდაციაზე, რომელიც, ალბათ, გამოიცემა კომისიის მიერ იმასთან დაკავშირებით, რომ მესამე პირებს არ ჰქონდეთ სამაგიდო სიებზე წვდომა იმ მიზნით, რომ მათ დაამუშაონ სიებიდან მიღებული ინფორმაცია, პერსონალური მონაცემები, ინფორმაცია ამომრჩეველზე სავარაუდო კონტროლის მიზნით. მისივე თქმით, პროკურატურამ წარმოადგინა სტატისტიკა მათ მიერ დაწყებული გამოძიებების შესახებ "ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ 47 საქმეზე პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება არჩევნების ჭრილში, აქედან 9 საქმეზე გამოძიება შეწყდა და გარკვეული საქმეები არის მიმდინარე. დასახელდა ციფრი, თუ რამდენი პირის მიმართ იქნა ბრალი წაყენებული არჩევნებთან დაკავშირებით ჩადენილი კანონდარღვევების გამო",- განაცხადა ტალიურმა. 