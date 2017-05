ზაზა ფაჩულია ამერიკელებს ქართულ ღვინოს ურჩევს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132587 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132587 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132587) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (477,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132594 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-20 13:58:30 [post_date_gmt] => 2017-05-20 09:58:30 [post_content] => ყატარმა 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი სტადიონი გახსნა. სტადიონი დოჰაში მდებარეობს. „ხალიფა“ 1976 წელს ააგეს და დამდეგი მუნდიალისთვის სამი წელი აკეთებდნენ. რეკონსტრუქციის შედეგად არენის ტევადობა 50-დან 68 ათას მაყურებლამდე გაიზარდა. ყატარმა მუნდიალისთვის პირველი სტადიონი გააკეთა (ფოტოები)

გერმანია ნოვაციისკენ მიდის. მომდევნო სეზონში ბუნდესლიგაში ისტორიული მოვლენა მოხდება. გერმანელების მთავარ საფეხბურთო ლიგაში მატჩებს... ქალი იმსაჯებს - ბიბიანა შტაინჰაუსი. ეს სახელი და გვარი ახლა ბევრს არაფერს გვეუბნება, მაგრამ დიდი ალბათობით ისტორიაში ჩაიწერება. „ჩემი ოცნება ბუნდესლიგაში მსაჯობა იყო. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მალე ეს ოცნება ამიხდება", - აღნიშნა 38 წლის ქალბატონმა. სამსაჯო განათლების მიღებამდე ბიბიანა შტაინჰაუსი პოლიციის ოფიცერი გახლდათ. აქამდე მას გერმანიის II ბუნდესლიგაში უმუშავია მთავარი მსაჯის რანგში, ხოლო ბუნდესლიგაში რამდენჯერმე მეოთხე არბიტრი იყო. https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=4vb1ztysP0E

ბუნდესლიგა ისტორიის მიჯნაზე: თამაშებს ქალი იმსაჯებს (ვიდეო) ნინო ოძელაშვილი ევროპის ჩემპიონი გახდა

ბელარუსის დედაქალაქ მინსკში მიმდინარე სამბისტთა ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს გუნდმა სამი მედალი მოიპოვა - თითო ოქრო, ვერცხლი და ბრინჯაო. ოქროს მედალი მოიპოვა ნინო ოძელაშვილმა (72 კგ), რომელმაც შარშან მოპოვებული ევროპის ჩემპიონობა შეინარჩუნა. ნინომ გადამწყვეტ შეხვედრაში რუს ირინა ალექსეევას სძლია, შემდეგ კი, ტრადიციულად, წარმატება ქართული ცეკვით აღნიშნა. ნინო ოძელაშვილი პირველი ქართველი ქალია ყველა საჭიდაო სახეობაში, ვინც უფროსებში ევროპის ჩემპიონი გახდა. ფინალი წააგო და ვერცხლს დასჯერდა პაატა ღვინიაშვილი (90), ხოლო ლევან ბერბერაშვილმა (52) ბრინჯაო მოიპოვა. 