14 აპრილი დედა ენის დღეა – პრეზიდენტი მოსახლეობას ულოცავს

საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მსახიობ გივი ბერიკაშვილის გარდაცვალების გამო მისი ოჯახის წევრებს და თეატრალურ საზოგადოებას კოტე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრში მიუსამძიმრა, სადაც მსახიობ გივი ბერიკაშვილის სამოქალაქო პანაშვიდი მიმდინარეობს. „ჩვენ დღეს ვემშვიდობებით ადამიანს, რომელიც უყვარდა და უყვარს მთელ საქართველოს. გივი ბერიკაშვილი გვაჩვენებდა იმ კარგს, რაც ჩვენშია. ძალიან დიდი სიყვარული და სინანულია დღეს ჩვენში. გივი ბერიკაშვილი არაჩვეულებრივი მსახიობი და ძალ იან სწორი მოქალაქე იყო. იგი ყოველთვის იდგა საზოგადოების გვერდით და ამას აკეთებდა უაღრესად მშვიდად, საკუთარი ერის სიყვარულით. მინდა, კიდევ ერთხელ, დიდი სიყვარული და პატივისცემა დავუდასტურო ბატონ გივის და მის ოჯახს", - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. სამოქალაქო პანაშვიდზე გიორგი მარგველაშვილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსთან გიორგი აბაშიშვილთან და პოლიტიკურ მდივანთან ფიქრია ჩიხრაძესთან ერთად იმყოფებოდა. გივი ბერიკაშვილის პანაშვიდზე პრეზიდენტი მივიდა : "მინდა, დიდი სიყვარული დავუდასტურო ბატონ გივის"

"მე ვაკონტროლებ არა მარტო სტრასბურგის სასამართლოს, არამედ ლონდონის საფონდო ბირჟას და გადაცემას „ვის უნდა ოციათასი", - ასე უპასუხა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომ მარგველაშვილი „რუსთავი 2"-ის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე გავლენის მოხდენას ცდილობს. პრეზიდენტს აინტერესებს, პოლიტიკოსები, რომლებიც მსგავს განცხადებებს აკეთებენ, რომელი ქვეყნის სპეცსამსახურებიდან იღებენ ინფორმაციას. „ჩემზე ამბობენ, რომ ვარ ტეტორიზმის მხარდამჭერი, რადგან ვეტო დავადე მოსმენების კანონს. რატომ, ან ვინ ავრცელებს ამ ინფორმაციას, ჩემთვის გაუგებარია," - აცხადებს მარგველაშვილი. "მე ვაკონტროლებ ლონდონის ბირჟას და გადაცემას "ვის უნდა 20 ათასი" - პრეზიდენტი

პრეზიდენტმა დღეს 91 მსჯავრდებულის შეწყალების აქტს მოაწერა ხელი. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის ინფორმაციით, 62 მათგანი დღესვე დატოვებს საპატიმრო დაწესებულებას, 29-ს კი სხვადასხვა ვადით შეუმცირდათ დარჩენილი სასჯელი. შეწყალებულთა შორის 4 ქალია, მათგან დღეს ციხეს 3 დატოვებს. კომისიამ 4-6 აპრილს იმუშავა და 600-მდე პირის საქმე განიხილა, შემდეგ კი რეკომენდაციები პრეზიდენტს წარუდგინა. შეწყალებაზე მოთხოვნის დაწერის საშუალება პატიმარს მისჯიდან მეორე დღესვე შეუძლია, თუმცა კომისია კონკრეტული კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობს. პრეზიდენტმა 91 მსჯავრდებული შეიწყალა [post_title] => გივი ბერიკაშვილის პანაშვიდზე პრეზიდენტი მივიდა : "მინდა, დიდი სიყვარული დავუდასტურო ბატონ გივის" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => givi-berikashvilis-panashvidze-prezidenti-mivida-minda-didi-siyvaruli-davudasturo-baton-givis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-13 17:34:38 [post_modified_gmt] => 2017-04-13 13:34:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122512 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 262 [max_num_pages] => 88 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b6aa5324c42891d79a365991e4febfbb [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )