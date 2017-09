“1400 ლარი არა იხვი” – გვარამია რუსკა მაყაშვილის ხელფასზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruska-mayashvili [1] => nika-gvaramia [2] => nichieri [3] => rustavi2 [4] => tamar-mayashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167041 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruska-mayashvili [1] => nika-gvaramia [2] => nichieri [3] => rustavi2 [4] => tamar-mayashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167041 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 588 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ruska-mayashvili [1] => nika-gvaramia [2] => nichieri [3] => rustavi2 [4] => tamar-mayashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ruska-mayashvili [1] => nika-gvaramia [2] => nichieri [3] => rustavi2 [4] => tamar-mayashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167041) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1180,640,588,2559,19521) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166839 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-22 17:03:28 [post_date_gmt] => 2017-09-22 13:03:28 [post_content] => „რუსთავი 2“-ის დირექტორი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში აქვეყნებს სტატუსს, სადაც აღნიშნავს, რომ ტელევიზია ეძებს ლესბო და გეი წამყვანებს. „მეგობრებო, სატელევიზიო მიზნებისთვის, მირჩიეთ LGBTQ ორგანიზაციები, რომლებიც აგვარჩევინებენ ხსენებული აბრევიატურიდან L და G წამყვანებს და ასევე კონსულტანტებს. წამყვანების შემთხვევაში, მნიშვნელობა აქვს ყველაფერს (გარეგნობა, მეტყველება, ტელეგენურობა ა.შ.), მეორე შემთხვევაში მნიშვნელოვანია მხოლოდ კვალიფიკაცია, გამჭრიახობა და შრომისმოყვარეობა. წინასწარ გმადლობთ“. შეგახსენებთ, რომ ლგბტ იშიფრება, როგორც ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალური და ტრანსგენდერი. როგორც ნიკა გვარამია წერს, ბოლო ორი უკვე შერჩეული ჰყავთ და ამჟამად სატელევიზიო მიზნებისთვის მხოლოდ გეი და ლესბოსელი სჭირდებათ. „ნიჭიერის" ჩაწერები უკვე დაწყებულია. ფილარმონიაში რამდენიმე ტური უკვე დაგეგმილია, რის შემდეგაც ტელეკომპანია „იმედის" ეთერში პირველად ამ მეგაშოუს სეზონი ცაეშვება. აქამდე „ნიჭიერი" „რუსთავი 2"-ზე გადიოდა, მაგრამ მცირე ხნის წინ, ამ არხის საერთაშორისო პროექტების პროდიუსერებმა, გიორგი ხაბურზანიამ და დემნა ჯაფარიძემ ტელეკომპანია დატოვეს და „იმედზე" გადაინაცვლეს თავიანთი გუნდითა და პროექტებით, მათ შორის „ნიჭიერით". „ნიჭიერის" ჟიურის გაცხადებას დიდი აჟიოტაჟი მოჰყვა ინტერნეტსივრცეში. მას შემდეგ, რაც იქ ნიკა გვარამიამ სტეფანე მღებრიშვილი დაინახა, ძალიან გაგულისდა, რადგან „რუსთავი 2"-ის გენდირექტორის თქმით, მათ ეს მომღერალი „ნაგვიდან ამოიყვანეს" და ჟიურიში დასვეს იმის მიუხედავად, რომ მთავარ პროდიუსერებს ეს არ სურდათ. სტეფანეს ნიკა გვარამიას ეს კომენტარი არ შეუფასებია, თუმცა ფაქტია ისიც, რომ „იმედის" ჟიურიში ახალი სახე ამ პროექტისთვის მხოლოდ გიორგი ბახუტაშვილია, მსახიობი, რომელიც პირველად ზის ამ ტიპის პროექტში ჟიურის წევრად. ასეა თუ ისე, მაყურებლის მოლოდინი დიდია პროექტთან დაკავშირებით. „ნიჭიერის" გვერდმა უკვე გააზიარა ოთხივე ჟიურის წევრის ერთობლივი ფოტო, სადაც კარგად ჩანს რუსკა მაყაშვილისა და საქართველოს პირველი ლედის, მაკა ჩიჩუას გვარიანად წამოზრდილი მუცლები. ფოტომ დიდი მოწონება დაიმსახურა ინტერნეტმომხმარებელს შორის. „ექსკლუზიური ჟიური, ამათ ყურებას რა სჯობია, გაზაფხულებივით რომ არიან რუსკა და მაკა, თქვენ გაიხარეთ!!!" „ოთხივეს ჩემგან დიდი სიყვარული... მაგრამ განსაკუთრებით რუკას და ჩვენს უმშვენიერეს და უსაყვარლეს ლედის ჩემგან დიდი სიყვარული..." „ ვა, ექვსი ჟიური იქნება?" „რა ლამაზები არიან მაკა და რუსკა..." დადებითი კომენტარების კვალდაკვალ, რასაკვირველია, არის კრიტიკული შეფასებებიც და „იმედს" ურჩევენ, თავიანთი სახეები შექმნან და სხვა ტელეკომპანიის შექმნილი არ წაიყვანონ. ორი ფეხმძიმე „ნიჭიერის" ჟიურიში (ფოტო)

მსახიობი ბახვა ბრეგვაძე სოციალურ ქსელ ფეისბუქში პროექტ "ნიჭიერის" ჟიურის წევრებთან, კულისებში გადაღებულ ფოტოებს აქვეყნებს. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია ჟიურის წევრების ვინაობის შესახებ. ჟიურიში თავის ადგილს დაიკავებს საქართველოს პირველი ლედი, მაკა ჩიჩუა, ჟიურიში ასევე არის მომღერალი სტეფანე მღებრიშვილი და მსახიობი გიორგი ბახუტაშვილი. ბახვა ბრეგვაძე "ნიჭიერის" კულისებში გადაღებულ ფოტოებს აქვეყნებს

მსახიობი ბახვა ბრეგვაძე სოციალურ ქსელ ფეისბუქში პროექტ "ნიჭიერის" ჟიურის წევრებთან, კულისებში გადაღებულ ფოტოებს აქვეყნებს. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია ჟიურის წევრების ვინაობის შესახებ. ჟიურიში თავის ადგილს დაიკავებს საქართველოს პირველი ლედი, მაკა ჩიჩუა, ჟიურიში ასევე არის მომღერალი სტეფანე მღებრიშვილი და მსახიობი გიორგი ბახუტაშვილი. 