იმერეთში ”ქართული ოცნების” მერობის კანდიდატები ცნობილია

საკონსტიტუციო რეფორმაზე სტრასბურგში ვენეციის კომისიასთან დაგეგმილი შეხვედრა, დიდი ალბათობით, აღარ გაიმართება. საკითხთან დაკავშირებით განცხადებას ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ავრცელებს. ჯანი ბუკიკიოს თქმით, საქართველოს კონსტიტუციის გადახედვის პროცესთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების გაგრძელება უშუალოდ ქართული მხარის პრეროგატივაა და ამ პროცესში ვენეციის კომისიის ჩართვა არ არის საჭირო. ამასთან ერთად, განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 2017 წლის 6 სექტემბერს სტრასბურგში დაგეგმილი შეხვედრა გაუქმდა. ოპოზიციური პარტიები ხელისუფლებას მოლაპარაკების ცალმხრივად შეწყვეტაში ადანაშაულებენ."ქართული ოცნება" ოპოზიციას ულტიმატუმების წაყენებაში სდებს ბრალს და მიიჩნევს, რომ ამ ფონზე კონსულტაციების გაგრძელებას აზრი აღარ აქვს. საკონსტიტუციო რეფორმაზე სტრასბურგში დაგეგმილი შეხვედრა აღარ გაიმართება

გიორგი კვირიკაშვილმა ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატები თბილისის საკრებულოში რამდენიმე წუთის წინ ოფიციალურად წარადგინა. მმართველი პარტიის 25 კანდიდატის ვინაობა უკვე ცნობილია. სიის შემადგენლობაში არიან: მთაწმინდა - ჯაბა ჯიშკარიანი; ვაკე - გიორგი მუსხელიშვილი და გიორგი ბირბიჩაძე; საბურთალო - ავთანდილ ცინცაძე, დავით უთმელიძე, ვახტანგ შაქარიშვილი; კრწანისი - თემურ გოგაძე; ისანი - ილია ჯიშკარიანი, ნინო ლაცაბიძე, ლევან დავითაშვილი; სამგორი - რევაზ სოხაძე, გიორგი ტყემალაძე, გიორგი დოხტურიშვილი, ქეთევან მამულიშვილი; ჩუღურეთი - რიმა ბერაძე; დიდუბე - ვლადიმერ ძნელაძე, თარას შურღაია; ნაძალადევი - თამარ ტალიაშვილი, დავით ჭელიძე, მიხეილ ამაშუკელი, ალექსანდრე ხუჯაძე; გლდანი - შალვა ოგბაიძე, ოთარ გრიგოლია, გული გოცირიძე, ქეთევან ჯოხაძე. შეგახსენებთ, რომ დღეს, „ქართული ოცნების" ცენტრალურ ოფისში პოლიტიკური საბჭოს სხდომა გაიმართა. პარტიის ინფორმაციით, შეხვედრაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების საორგანიზაციო საკითხები განიხილეს და თბილისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების სია დაამტკიცეს. ქართული ოცნების 25 მაჟორიტარი კანდიდატის ვინაობა ცნობილია

საპარლამენტო უმრავლესობა საკონსტიტუციო რეფორმას საშემოდგომო სესიაზე დაამტკიცებს. ამის შესახებ გავრცელებულ განცხადებაშია აღნიშნული. უმრავლესობაში მიაჩნიათ, რომ საკონსტიტუციო პროექტზე კონსესნსუსის არარსებობა ოპოზიციის თვითმიზანი იყო და კონსულტაციების მორიგი რაუნდის გამართვამ ქვეყნის შიგნით თუ მის გარეთ ყოველგვარი აზრი დაკარგა. „ოპოზიციური პარტიების ამგვარმა კონტრპროდუქტიულმა ქმედებებმა შეუძლებელი გახადა საპარლამენტო უმრავლესობაში კონსულტაციების გამართვა და შესაბამისად, დიალოგის განახლება საპარლამენტო უმრავლესობაში შემავალ და ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს შორის", -აღნიშნულია განცხადებაში. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა მადლობას უხდის ვენეციის კომისიას საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესის მხარდაჭერისთვის. საპარლამენტო უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ საქართველოს, დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პირველად, ექნება კონსტიტუცია, რომელიც გამორიცხავს ქვეყანაში ყოველგვარი ავტოკრატიის ჩამოყალიბებას. „საშემოდგომო სესიაზე საპარლამენტო უმრავლესობა დაამტკიცებს საკონსტიტუციო ცვლილებების ორი მოსმენით მიღებულ ტექსტს რედაქციული შესწორებებით. საკონსტიტუციო რეფორმის დასრულების საფუძველზე, საქართველოს, დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პირველად ექნება იმგვარი კონსტიტუცია, რომელიც გამორიცხავს ქვეყანაში ყოველგვარი ავტოკრატიის ჩამოყალიბებას და უზრუნველყოფს ქვეყნის გრძელვადიან, სტაბილურ დემოკრატიულ განვითარებას", - აღნიშნულია განხადებაში. "ქართული ოცნება" 2 მოსმენით მიღებულ კონსტიტუციას უცვლელად დაამტკიცებს

საკონსტიტუციო რეფორმაზე სტრასბურგში ვენეციის კომისიასთან დაგეგმილი შეხვედრა, დიდი ალბათობით, აღარ გაიმართება. საკითხთან დაკავშირებით განცხადებას ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ავრცელებს. ჯანი ბუკიკიოს თქმით, საქართველოს კონსტიტუციის გადახედვის პროცესთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების გაგრძელება უშუალოდ ქართული მხარის პრეროგატივაა და ამ პროცესში ვენეციის კომისიის ჩართვა არ არის საჭირო. ამასთან ერთად, განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 2017 წლის 6 სექტემბერს სტრასბურგში დაგეგმილი შეხვედრა გაუქმდა. ოპოზიციური პარტიები ხელისუფლებას მოლაპარაკების ცალმხრივად შეწყვეტაში ადანაშაულებენ."ქართული ოცნება" ოპოზიციას ულტიმატუმების წაყენებაში სდებს ბრალს და მიიჩნევს, რომ ამ ფონზე კონსულტაციების გაგრძელებას აზრი აღარ აქვს. საკონსტიტუციო რეფორმაზე სტრასბურგში დაგეგმილი შეხვედრა აღარ გაიმართება