16 ივნისიდან პეკინის გამზირის სრული რეაბილიტაცია იწყება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => reabilitacia [2] => pekini [3] => gzebi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138032 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => reabilitacia [2] => pekini [3] => gzebi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138032 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 203 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => meria [1] => reabilitacia [2] => pekini [3] => gzebi-2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => meria [1] => reabilitacia [2] => pekini [3] => gzebi-2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138032) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12959,203,8758,1519) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137747 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-10 22:17:39 [post_date_gmt] => 2017-06-10 18:17:39 [post_content] => "ახალ გზაზე არაფერი ხდება საშიში, პატრულმა დროებით დაკეტა პრევენციისთვის," - ამის შესახებ ინფორმაციას "ფეისბუქის" გვერდზე მერიის პრესსამსახური ავრცელებს. "თბილისის მერი მერი, მოადგილე, გამგებლები, შესაბამისი სამსახურები ყველა ქალაქში მოძრაობს. საპანიკო არაფერია. არც ახალ გზაზე ხდება საშიში არაფერი. პატრულმა დროებით დაკეტა პრევენციისთვის. მერიის პრესსამსახურიც ხაზზეა ყველას ვპასუხობთ. გადაუმწობელ ინფორმაციას ნუ გაავრცელებთ, გთხოვთ!" - აცხადებენ პრესამსახურში და ვერეს ხეობის ახალი გზის ფოტოებს აქვეყნებენ. თბილისში მთელი დღეა, წვიმს. დედაქალაქის უბნები რამდენჯერმე დაისეტყვა. სინოპტიკოსები ვარაუდობენ,რომ წვიმა ღამის მანძილზეც გაგრძელდება. დაიტბორა გმირთა მოედანიც, თუმცა ამ დროისთვის იქ მოძრაობა აღდგენილია. [gallery link="file" ids="137749,137748"] [post_title] => თბილისის მერია: "ახალ გზაზე არაფერი ხდება საშიში, პატრულმა დროებით დაკეტა პრევენციისთვის" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-meria-akhal-gzaze-araferi-khdeba-sashishi-patrulma-droebit-daketa-prevenciistvis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-10 22:23:22 [post_modified_gmt] => 2017-06-10 18:23:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137747 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 137523 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-09 16:21:39 [post_date_gmt] => 2017-06-09 12:21:39 [post_content] => საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა წყნეთი-სამადლოსა და წყნეთი-ახალდაბის გზის რეაბილიტაცია დაიწყო. მიმდინარე სამუშაოები რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, ზურაბ ალავიძემ, მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორთან, გაგი ბუაძესთან და თბილისის მერთან, დავით ნარმანიასთან ერთად მოინახულა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ცნობით, აღნიშნულ გზაზე გადაადგილება მოსახლეობისთვის გადაუჭრელ პრობლემას წარმოადგენდა. სამუშაოებზე 80-მდე ადამიანია დასაქმებული. გზის პროექტირება-რეაბილიტაციის ღირებულება 25 მლნ. ლარია, გზის სიგრძე - დაახლოებით 1 კმ. "გზის რეაბილიტაციის შედეგად, მოსახლეობა უპრობლემოდ და კომფორტულად გადაადგილებას შეძლებს. წყნეთი-სამადლოსა და წყნეთი-ახალდაბის გზა ურთულესი მონაკვეთია და წალკის, გარდაბნისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებს უკავშირდება. ამ გზის რეაბილიტაციას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, როგორც ადგილობრივებისთვის, ისე დამსვენებლებისთვის", – აცხადებენ უწყებაში. რეაბილიტაციას ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ,,კავკასუს როუდ პროჯექტი“ ახორციელებს. მანამდე ერთი ადგილობრივი და ერთი საერთაშორისო ტენდერი ჩაიშალა, რადგან წარმოდგენილი წინადადებები არ აკმაყოფილებდა სატენდერო და დონორის მოთხოვნებს. გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება. პროექტის დასრულება 2018 წელს იგეგმება. წყნეთი-სამადლოსა და წყნეთი-ახალდაბის გზა 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზიანდა. [post_title] => წყნეთი-სამადლოსა და წყნეთი-ახალდაბის გზის რეაბილიტაცია დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wyneti-samadlosa-da-wyneti-akhaldabis-gzis-reabilitacia-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-09 16:22:10 [post_modified_gmt] => 2017-06-09 12:22:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137523 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 136985 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-07 16:22:36 [post_date_gmt] => 2017-06-07 12:22:36 [post_content] => ხობის მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაციის ახალი ეტაპი დაიწყო: ძველი ხიბულის ადმინისტრაციული ერთეულის საჯაკონიოს უბანში გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობის ცნობით, დაიგება ცემენტ-ბეტონის საფარი; ასევე, მოეწყობა ლითონის ცხაურები და მილხიდები. პროექტის ღირებულება - 88500 ლარია; სამუშაოს ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შპს „შარა-გზამშენი პირველი“ ახორციელებს. უახლოეს დღეებში პირველი მაისის და პატარა ფოთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზების კეთილმოწყობა დაიწყება: პატარა ფოთში: 3920 მეტრ მანძილზე დაიგება ცემენტ-ბეტონის საფარი; მოეწყობა ეზოებში შესასვლელები. ამ პროექტის ღირებულება 1 მილიონ 118 ათასი ლარია; სამუშაოებს კი შპს „პრაიმ ბეტონი“ განახორციელებს. პირველ მაისში: 2000 მეტრ მანძილზე დაიგება ცემენტ-ბეტონის საფარი; მოეწყობა შესასვლელები და მილ-ხიდები; სამუშაოს შპს „შარა-გზამშენი პირველი“ განახორციელებს. მისი ღირებულება კი 560 ათასი ლარია. [post_title] => ხობში გზების რეაბილიტაციის ახალი ეტაპი დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khobshi-gzebis-reabilitaciis-akhali-etapi-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-07 16:22:36 [post_modified_gmt] => 2017-06-07 12:22:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136985 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 137747 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-10 22:17:39 [post_date_gmt] => 2017-06-10 18:17:39 [post_content] => "ახალ გზაზე არაფერი ხდება საშიში, პატრულმა დროებით დაკეტა პრევენციისთვის," - ამის შესახებ ინფორმაციას "ფეისბუქის" გვერდზე მერიის პრესსამსახური ავრცელებს. "თბილისის მერი მერი, მოადგილე, გამგებლები, შესაბამისი სამსახურები ყველა ქალაქში მოძრაობს. საპანიკო არაფერია. არც ახალ გზაზე ხდება საშიში არაფერი. პატრულმა დროებით დაკეტა პრევენციისთვის. მერიის პრესსამსახურიც ხაზზეა ყველას ვპასუხობთ. გადაუმწობელ ინფორმაციას ნუ გაავრცელებთ, გთხოვთ!" - აცხადებენ პრესამსახურში და ვერეს ხეობის ახალი გზის ფოტოებს აქვეყნებენ. თბილისში მთელი დღეა, წვიმს. დედაქალაქის უბნები რამდენჯერმე დაისეტყვა. სინოპტიკოსები ვარაუდობენ,რომ წვიმა ღამის მანძილზეც გაგრძელდება. დაიტბორა გმირთა მოედანიც, თუმცა ამ დროისთვის იქ მოძრაობა აღდგენილია. [gallery link="file" ids="137749,137748"] [post_title] => თბილისის მერია: "ახალ გზაზე არაფერი ხდება საშიში, პატრულმა დროებით დაკეტა პრევენციისთვის" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-meria-akhal-gzaze-araferi-khdeba-sashishi-patrulma-droebit-daketa-prevenciistvis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-10 22:23:22 [post_modified_gmt] => 2017-06-10 18:23:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137747 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 123 [max_num_pages] => 41 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 145a3a171e1981f547f4bb7519c9d868 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )