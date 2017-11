160-ე სკოლის შენობიდან მოსწავლე გადმოხტა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => moswavleebi [1] => shemtkhveva [2] => 160-e-sajaro-skola ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188384 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => moswavleebi [1] => shemtkhveva [2] => 160-e-sajaro-skola ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188384 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10380 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => moswavleebi [1] => shemtkhveva [2] => 160-e-sajaro-skola ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => moswavleebi [1] => shemtkhveva [2] => 160-e-sajaro-skola ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188384) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21266,14616,10380) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177148 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-18 19:36:28 [post_date_gmt] => 2017-10-18 15:36:28 [post_content] => რვა თვის ბავშვი, რომელიც რამდენიმე საათის წინ, ფოთში, საცხოვრებელი კორპუსის მეოთხე სართულიდან გადმოვარდა, გარდაიცვალა. ჩვილი ცენტრალურ კლინიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა, ექიმის განცხადებით, ჩვილს სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებები ჰქონდა და მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. საავადმყოფოსთან საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები იმყოფებიან. ფაქტზე მიმდინარეობს მოკვლევა. "ერთმანეთზე უგრძესი სიტყვები წარმოთქვეს სადახლოს 1-ლი და მე-2 სკოლის დირექტორებმა. მათ მოუწოდეს დამსწრე საზოგადოებას "ქართული ოცნების" მხარდაჭერისკენ და არ დაუშურებიათ ქება მათი წარმომადგენლების მისამართით. "ქართული ოცნების" ასეთი მხარდაჭერა განსაკუთრებით დასაფასებელია ადამიანებისგან, რომლებიც, სულ რაღაც, 5 წლის წინ, 2012 წელს, ასევე გულმხურვალედ უჭერდნენ მხარს ნაციონალურ პარტიას. მაგრამ დროება შეიცვალა. დირექტორებმა დაინახეს და აღიარეს აბსოლუტური ჭეშმარიტება გზისა, რომელსაც გვთავაზობს "ქართული ოცნება," - წერს ნათია მანია. მისვე ინფორმაციით, შეხვედრას განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის ერთ-ერთი წევრიც ესწრებოდა. https://www.facebook.com/natia.mania.98/posts/1487627614624871?pnref=story [post_title] => მოსწავლეები და პედაგოგები "ქართული ოცნების" საარჩევნო შეხვედრაზე წაიყვანეს - ფეისბუკმომხმარებელი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => moswavleebi-da-pedagogebi-qartuli-ocnebis-saarchevno-shekhvedraze-waiyvanes-feisbukmomkhmarebeli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-05 15:56:45 [post_modified_gmt] => 2017-10-05 11:56:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171602 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 164939 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-18 17:10:54 [post_date_gmt] => 2017-09-18 13:10:54 [post_content] => "პოლიტიკურ პროცესებში სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობა მიუღებელია," - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ შუახევში მომხდარი ფაქტის კომენტირებისას განაცხადა. მისი თქმით, ეს არის საკითხი, რომელსაც შესაბამისი რეაგირება სჭირდება. "პოლიტიკურ პროცესებში სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობა მიუღებელია. მითუმეტეს, ასეთი ფორმით." - განაცხადა კობახიძემ. შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხეფის საჯარო სკოლის მასწავლებელმა სოციალურ ქსელში პირველ კლასელებთან გადაღებული ფოტო გამოაქვეყნა. მოსწავლეებს ხელში "ქართული ოცნების" დროშები უჭირავთ. მასწავლებელი, რომელმაც სოციალურ ქსელში ფოტო ატვირთა, აცხადებს, რომ დროშები სკოლაში მოსწავლეებმა მიიტანეს და ფოტოს გადაღებაც მათ სთხოვეს. სკოლის დირექტორის განცხადებით კი, ამ საკითხთან დაკავშირებით სკოლამ დისციპლინური წარმოება დაიწყო. 