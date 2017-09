გომბორთან ხანძარია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => gombori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166965 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => gombori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166965 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => gombori ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => gombori ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166965) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19506,1780) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166962 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-23 12:09:17 [post_date_gmt] => 2017-09-23 08:09:17 [post_content] => წაღვერში საგანგებო შტაბში სხდომა მიმდინარეობს. ინფრასტრუქტურისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები, ასევე ეროვნული სატყეო სააგენტოს წარმომადგენლები სამოქმედო გეგმას ამუშავებენ. წაღვერში არჯევანიძის ტყეში ხანძრის ლოკალიზება ამ დრომდე ვერ ხერხდება.პროცესში უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერტმფრენი და დამატებითი ძალები ჩაერთვნენ. დილიდან ტყეში გაჩენილი ხანძრის ჩაქრობის პროცესში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერტმფრენი და დამატებითი ძალები ჩაერთვნენ. სოფელ დაბასთან, 2008 წლის ნახანძრალ ტერიტორიაზე ხანძარი 20 აგვისტოს დღისით გაჩნდა. 21 აგვისტოს ცეცხლის ლოკალიზება მოხერხდა, თუმცა, ქარის გამო ხანძრის ახალი კერები გაჩნდა. [post_title] => წაღვერში საგანგებო შტაბში სხდომა მიმდინარეობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => waghvershi-sagangebo-shtabshi-skhdoma-mimdinareobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-23 12:09:17 [post_modified_gmt] => 2017-09-23 08:09:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166962 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 166946 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-23 10:32:37 [post_date_gmt] => 2017-09-23 06:32:37 [post_content] => დაბა წაღვერში, მთის ფერდობზე, არჯევანიძის ტყეში გაჩენილი ხანძრის ჩაქრობის პროცესში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერტმფრენი და დამატებითი ძალები ჩაერთვნენ. შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, დილიდან ხანძრის უმოკლეს დროში ლიკვიდირების მიზნით, სამუშაოებში შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მეხანძრე-მაშველთა დამატებითი ძალები და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 200-მდე თანამშრომელი ჩაერთო. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში აცხადებენ, ხანძრის კერებთან მობილიზებულია მაღალი გამავლობის ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა. [post_title] => დაბა წაღვერში ხანძრის ჩაქრობის პროცესში ვერტმფრენი და შსს-ს დამატებითი ძალები ჩაერთვნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => daba-waghvershi-khandzris-chaqrobis-processhi-vertmfreni-da-shss-s-damatebiti-dzalebi-chaertvnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-23 10:34:51 [post_modified_gmt] => 2017-09-23 06:34:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166946 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 166800 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-22 17:17:14 [post_date_gmt] => 2017-09-22 13:17:14 [post_content] => წაღვერში ტყის მასივში ხანძარია. ინფორმაციას "ფორტუნასთან" სახანძრო სამაშველო სამსახური ადასტურებს. უწყების ცნობით, ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია რამდენიმე სამაშველო-სახანძრო ბრიგადა. ჯერჯერობით უცნობია, რა ფართობზეა ხანძარი გავრცელებული. [post_title] => წაღვერის ტყეში ხანძარია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => waghveris-tyeshi-khandzaria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 17:17:14 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 13:17:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166800 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 166962 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-23 12:09:17 [post_date_gmt] => 2017-09-23 08:09:17 [post_content] => წაღვერში საგანგებო შტაბში სხდომა მიმდინარეობს. ინფრასტრუქტურისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები, ასევე ეროვნული სატყეო სააგენტოს წარმომადგენლები სამოქმედო გეგმას ამუშავებენ. წაღვერში არჯევანიძის ტყეში ხანძრის ლოკალიზება ამ დრომდე ვერ ხერხდება.პროცესში უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერტმფრენი და დამატებითი ძალები ჩაერთვნენ. დილიდან ტყეში გაჩენილი ხანძრის ჩაქრობის პროცესში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერტმფრენი და დამატებითი ძალები ჩაერთვნენ. სოფელ დაბასთან, 2008 წლის ნახანძრალ ტერიტორიაზე ხანძარი 20 აგვისტოს დღისით გაჩნდა. 21 აგვისტოს ცეცხლის ლოკალიზება მოხერხდა, თუმცა, ქარის გამო ხანძრის ახალი კერები გაჩნდა. [post_title] => წაღვერში საგანგებო შტაბში სხდომა მიმდინარეობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => waghvershi-sagangebo-shtabshi-skhdoma-mimdinareobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-23 12:09:17 [post_modified_gmt] => 2017-09-23 08:09:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166962 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 155 [max_num_pages] => 52 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 32b462a374e4625693925ed13024e5ab [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )