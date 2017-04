168 აბი სუბოქსინი – შსს-მ ლანჩხუთში ერთი პირი დააკავა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => lanchkhuti [2] => narkotikuli-nivtierebis-ukanono-shedzena [3] => akhali-ambebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124615 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => lanchkhuti [2] => narkotikuli-nivtierebis-ukanono-shedzena [3] => akhali-ambebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124615 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => lanchkhuti [2] => narkotikuli-nivtierebis-ukanono-shedzena [3] => akhali-ambebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => lanchkhuti [2] => narkotikuli-nivtierebis-ukanono-shedzena [3] => akhali-ambebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124615) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12163,6071,7479,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124631 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-23 12:33:00 [post_date_gmt] => 2017-04-23 08:33:00 [post_content] => ქუთაისის შემოვლით გზაზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას 5 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. როგორც "ფორტუნას" შსს-დან აცნობეს, ავარია გუშინ მოხდა. ტრაგიკულ შემთვევაში 3 ავტომობილი მონაწილეობს. კონკრეტულ დეტალებზე უწყებაში არ საუბრობენ, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით, გარდაცვლილებს შორის ერთი ფეხმძიმე ქალიცაა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მეშვიდე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც გამოიწვია ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. ქმედება ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. ავტოსაგზაო შემთხვევას 5 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა

[post_date] => 2017-04-23 12:33:00 თბილისში, საბურთალოზე, შარტავას ქუჩის N31-ში მშენებარე ობიექტიდან მამაკაცი გადმოვარდა. სამშენებლო ობიექტიდან გადმოვარდნილი მუშა ადგილზე დაიღუპა. შსს-ს ცნობით, მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით, რაც სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს. ეს ქმედება ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. უწყებაში დამატებით დეტალებზე არ საუბრობენ, თუმცა ვრცელდება ინფორმაცია რომ გარდაცვლილი ახალგაზრდა მამაკაცი იყო.

თბილისში, მშენებარე ობიექტიდან მუშა გადმოვარდა

[post_date] => 2017-04-23 12:01:54

თბილისში, გურამიშვილის გამზირზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას ახალგაზრდა მამაკაცი ემსხვერპლა. ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც მოტოციკლით გადაადგილდებოდა გაჩერებულ ავტობუსს დაეჯახა, რის შედეგად მოტიციკლისტი ადგილზე გარდაიცვალა. გამოძიება 276-ე მუხლის მეხუთე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად მოტიციკლისტი გარდაიცვალა

[post_date] => 2017-04-22 13:45:00 ავტოსაგზაო შემთხვევას 5 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა

[post_date] => 2017-04-23 12:33:00

ქუთაისის შემოვლით გზაზე მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას 5 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. როგორც "ფორტუნას" შსს-დან აცნობეს, ავარია გუშინ მოხდა. ტრაგიკულ შემთვევაში 3 ავტომობილი მონაწილეობს. კონკრეტულ დეტალებზე უწყებაში არ საუბრობენ, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით, გარდაცვლილებს შორის ერთი ფეხმძიმე ქალიცაა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მეშვიდე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც გამოიწვია ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა. ქმედება ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ათ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.