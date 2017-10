სააკაშვილი კიევის ცენტრში შეკრებილ მხარდამჭერებს მოუწოდებს, „გამარჯვების გარეშე არ დაიშალონ“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => aqcia [2] => ukraina ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176529 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => aqcia [2] => ukraina ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176529 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 520 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => aqcia [2] => ukraina ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili [1] => aqcia [2] => ukraina ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176529) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1445,520,1692) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 176444 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-17 16:56:03 [post_date_gmt] => 2017-10-17 12:56:03 [post_content] => უკრაინის პარლამენტის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა პარლამენტის შენობის შესასვლელები გადაკეტეს,- ამის შესახებ ინფორმაციას РБК-Украина ავრცელებს. აქტივისტების თქმით, მათ ამგვარად სურთ დეპუტატები აიძულონ მათი მოთხოვნები შეასრულონ. ამ დროისთვის აქციაში რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობს. აქციასთან დაკავშირებით, პოლიციამ სამთავრობო უბანში საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა გააძლიერა და ცენტრალურ ქუჩებზე მოძრაობა გადაკეტა. კომპანიამ "ზოდი" ქართულ ბაზარზე შემოსვლის 10 წლის იუბილე აღნიშნა და მომხმარებელს ყველა ფილიალში, განსაკუთრებულ ფასებთან ერთად, სრულ ასორტიმენტზე 10%-იანი ფასდაკლებაც შესთავაზა. საიუბილეო ფასების აქცია პირველ ნოემბრამდე გაგრძელდება. "ცენტრალურ ფილიალში, რომელიც წერეთლის #149-ში მდებარეობს, სადღესასწაულო გარემოსთან ერთად, ყველა მყიდველი დამატებითი გარანტირებული ფასდაკლებებითაც დასაჩუქრდა, იღბლიანმა 5-მა მომხმარებელმა კი 100-200-300-400-500 ლარიანი სასაჩუქრე ვაუჩერები მოიგო", - აცხადებენ კომპანიაში. მათივე ცნობით, "ზოდი" ქართულ ბაზარზე 2007 წელს გამოჩნდა, მისი ძირითადი მიმართულებებია შიდა და გარე კარის, ასევე სარემონტო–მოსაპირკეთებელი მასალების იმპორტი და რეალიზაცია. როგორც კომპანიაში განმარტავენ, „ზოდი"-ს მაღაზიათა ქსელში მომხმარებელს შეუძლია, შეიძინოს ეკოლოგიურად სუფთა, ევროპული ტექნოლოგიით დამზადებული უმაღლესი ხარისხის შიდა და გარე კარი, ბუნებრივი ქვისგან დამზადებული სხვადასხვა დიზაინის, ზომისა და ფერის ნაკეთობები ინტერიერისა და ექსტერიერის მოსაპირკეთებლად. "გამოცდილი და პროფესიონალი გუნდით „ზოდი" ერთ–ერთი უმსხვილესი მოთამაშეა კონკურენტულ ბაზარზე, რაც განპირობებულია მომხმარებლის ნდობით, მომსახურების მაღალი ხარისხით, სრული სერვისითა და ხელმისაწვდომი ფასებით. ჩვენს მომხმარებელს ვთავაზობთ შიდა და გარე კარის ყველაზე დიდ არჩევანს საქართველოში, ასევე იტალიური, ესპანური, ბრაზილიური ბუნებრივი ქვების: მარმარილო, გრანიტი, კვარცი, ონიქსი, ტრავერტინის განსაცვიფრებელ ფერებსა და მაღალი ხარისხის ასორტიმენტს. შოურუმში წარმოდგენილია გერმანული, თურქული, რუსული წარმოების ლამინირებულ იატაკი, როგორც საშუალო სეგმენტის, ასევე პრემიუმ კლასის „პარადიზის" ბრენდის ულტრა თანამედროვე კერამიკული ფილები, აბაზანის აქსესუარები, კიბის მოაჯირები, ცენტრალური გათბობის სისტემები და სხვა სარემონტო მასალები - მოკლედ, „ზოდი"-ში შეგიძლიათ შეიძინოთ ყველაფერი, რაც რემონტისთვის გჭრიდებათ, თან საუკეთესო ფასად ქალაქში", - განმარტავენ კომპანიაში. მათივე ინფორმაციით, „ზოდი"-ს საკუთრებაშია მაღალკვალიფიციური, გამოცდილი ოსტატებით დაკომპლექტებული ქვის საამქრო, სადაც უახლესი დაზგა-დანადგარებით მზადდება მომხმარებლისთვის სასურველი დიზაინის უნიკალური ნაკეთობები: ბუხრები, სამზარეულოს ზედაპირები, ფანჯრის რაფები, ბარის ზედაპირები, კიბის საფეხურები, იატაკის მოსაპირკეთებელ ფილები და სხვა. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, მიხეილ სააკაშვილმა, უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები და პირადად პეტრო პოროშენკო გააფრთხილა, რომ დღეს დაგეგმილ აქციაზე პროვოკაციები არ დაუშვან. „ფეისბუქის" პირად გვერდზე გავრცელებულ ვიდეომიმართვაში სააკაშვილმა კომენტარი გააკეთა უკრაინის შს მინისტრის მრჩევლის, ზორიან შკირიაკის, განცხადებაზე იმის შესახებ, რომ დავით საყვარელიძის დაცვის წევრი იარაღის ყიდვის მცდელობისას დააკავეს და თითქოს ეს უკავშირდება დღევანდელ აქციას. მიხეილ სააკაშვილის მტკიცებით, ეს განცხადება სიმართლეს არ შეესაბამება. „ვიღაცაში გეშლებით, ბიჭებო. მე, მიხეილ სააკაშვილი მარგინალური ჯგუფის ლიდერი არ ვარ, ვიღაც არამკითხე არ ვარ, რომელიც ციდან ჩამოვარდა. მე არ ვარ ის ადამიანი, რომელიც პუტჩს ამზადებს," - აღნიშნა მიხეილ სააკაშვილმა. მისი თქმით, 2003 წლის „ვარდების რევოლუცია" ისტორიაში როგორც მშვიდობიანი ამბოხების მაგალითი შევიდა. დღეს, კიევში, პარლამენტის წინ მასშტაბური აქციის გამართვა იგეგმება. 