ევროპული სახელმწიფოები მხარს არ დაუჭერენ კატალონიის დამოუკიდებლობას, - ამის შესახებ ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა, ანტონიო ტაიანიმ, განაცხადა. ანტონიო ტაიანის თქმით, კატალონიის კრიზისი ესპანეთის შიდა საქმეა. „ევროპა მხარს უჭერს დიალოგს. მნიშვნელოვანია, გადაწყვეტილება ესპანეთის სამართლებრივ სისტემასა და კონსტიტუციის ფარგლებში გამოიძებნოს. კარგი იქნებოდა, თუ კატალონიის მთავრობა დამოუკიდებლობას არ გამოაცხადებდა, ვინაიდან ევროპაში კატალონიის დამოუკიდებლობას არავინ დაეთანხმება," - დასძინა ანტონიო ტაიანიმ. ესპანეთის მთავრობა შაბათს საგანგებო შეხვედრას გამართავს. როგორც ესპანეთის მთავრობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, შეხვედრაზე იმ ზომების მიღებას გეგმავენ, რომელმაც უნდა უზრუნველყოფს და დაიცვას ესპანელების, მათ შორის კატალონიელების ინტერესები და კატალონიაში კონსტიტუციური წესრიგი აღადგინოს. "ღია კარის პოლიტიკას ჩვენთვის უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს," - ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, მიხეილ ჯანელიძემ, ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტში გამოსვლისას განაცხადა. მან აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის მოლოდინებზე ისაუბრა და რუსეთის აგრესიაზე გაამახვილა ყურადღება. "თქვენ იცით, რომ რუსეთი განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას, აფორმებს ე.წ. შეთანხმებებს, რაც ამ რეგიონების ანექსიას ისახავს მიზნად, განაგრძობს სამხედრო ბაზების გაძლიერებას ორივე ოკუპირებულ რეგიონში და არღვევს 2008 წლის შეთანხმების პირობებს. "მძიმე პირობებში იმყოფება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ქართული მოსახლეობა, მათ დევნიან ეთნიკური ნიშნით, აპატიმრებენ, მათ არ ეძლევათ უფლება ისწავლონ მშობლიურ ენაზე, მათი ყველა ფუნდამენტური უფლება დარღვეულია," - განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ქართული მოსახლეობის ყველა ფუნდამენტური უფლება დარღვეულია - მიხეილ ჯანელიძე "ველოდებით აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტს. ჩვენ გვაქვს მიზანი, წარმატებას მივაღწიოთ 6 მიმართულებით: გვსურს მეტი ინტეგრაცია ევროსტრუქტურებთან, დიალოგის გაქაქტიურება სექტორალური თანამშრომლობის მიმართულებით, ფიზიკური ინგეგრაცია კომუნიკაციისა და ენერგეტიკულ სფეროებში, განათლებისა და სოციალურ სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავება და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გააქტიურება," - განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. ევროსტრუქტურებთან მეტი ინტეგრაცია გვსურს - მიხეილ ჯანელიძე 