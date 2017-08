18 ათასამდე ოჯახს გაზიფიცირების სამუშაოები ბიუჯეტიდან დაუფინანსდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gazificireba [1] => ilia-eloshvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150973 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gazificireba [1] => ilia-eloshvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150973 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4470 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gazificireba [1] => ilia-eloshvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gazificireba [1] => ilia-eloshvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (150973) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4470,4698) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148081 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-21 12:57:10 [post_date_gmt] => 2017-07-21 08:57:10 [post_content] => ჩვენ თითქმის ყველა კონტინენტიდან გვყავს ინვესტორები, - ამის შესახებ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ილია ელოშვილმა „ამბასადორიალი 2017“-ის ფარგლებში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. მინისტრმა, იმ დიპლომატებზეც ისაუბრა, რომლებიც ჩართული იქნებიან ინვესტიციების მოზიდვაში და აღნიშნა, რომ ეს უმნიშვნელოვანესია - ”ისინი უნდა იყვნენ კარგად ინფორმირებულნი და უნდა იცოდნენ რა პოტენციალი გააჩნია ქვეყანას, განსაკუთრებით საინვესტიციო მიმართულებით”. ილია ელოშვილის განმარტებით, სწორედ დიპლომატებს აქვთ საშუალება მოიძიონ და ჰქონდეთ ინფორმაციები ინვესტიციების შესახებ იმ ქვეყნებში, სადაც ისინი არიან წარგზავნილნი. ”რაც შეეხება ენერგეტიკის სამინისტროს, ჩვენ თითქმის ყველა კონტინენტიდან გვყავს ინვესტორები და გვინდა, რომ იმ ქვეყნების სია, რომლებიც მუშაობენ ჩვენს საინვესტიციო პროექტებზე, კიდევ უფრო გავზარდოთ. ჩვენ მუდმივი კავშირი გვაქვს ჩვენს დიპლომატებთან, ვაწვდით მათ ინფორმაციებს მიმდინარე პროექტებზე და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ”, - აღნიშნა ელოშვილმა და დასძინა, რომ სამომავლოდ განახლებადი ენერგიის და სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდის მიმართულებით იმუშავებენ. [post_title] => ენერგეტიკის მინისტრი: ჩვენ თითქმის ყველა კონტინენტიდან გვყავს ინვესტორები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => energetikis-ministri-chven-titqmis-yvela-kontinentidan-gvyavs-investorebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 13:22:26 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 09:22:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148081 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145520 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-12 14:45:50 [post_date_gmt] => 2017-07-12 10:45:50 [post_content] => ჩვენი აზრით, „ინტერ რაოს“ და „ყაზტრანსგაზის“ მოთხოვნები აღემატება იმას, რაც რეალურად გონივრული და სამართლიანია, - ამის შესახებ ენერგეტიკის ახალმა მინისტრმა, ილია ელოშვილმა „ინტერ რაოსა“ და „ყაზტრანსგაზის“ საკითხებზე საარბიტრაჟო დავების შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. „ჩვენ გვაქვს უთანხმოებები როგორც „ინტერ რაოსთან“, ასევე „ყაზტრანსგაზთან“ იმ კუთხით, რომ მათი მოთხოვნები, ჩვენი აზრით, აღემატება იმას, რასაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რეალურად გონივრული და სამართლიანია. შესაბამისად, ჩვენ ვაპირებთ, თავის დაცვას საერთაშორისო არბიტრაჟებში ისევე როგორც ეს არის მსოფლიოში მიღებული პრაქტიკა. ჩვენ დავიქირავებთ იურიდიულ კომპანიებს, რომლებსაც გააჩნიათ ამის გამოცდილება. მათ პირველ რიგში, დაეხმარება იუსტიციის სამინისტრო, რომელსაც ამგვარი დავების წარმოების უდიდესი გამოცდილება გააჩნია. ენერგეტიკის სამინისტროსა და ასევე, მთავრობის რესურსიც გამოყენებული იქნება იმისთვის, რომ მაქსიმალურად სამართლიან გადაწყვეტილებამდე მივიდეთ არბიტრაჟში“, - განაცხადა ელოშვილმა. მისივე თქმით, არბიტრაჟის ვადების განსაზღვრა ძალიან ძნელია. „მაქვს მოლოდინი, რომ „ყაზტრანსგაზთან“ ჩვენ შევძლებთ მოლაპარაკების მიღწევას და ეს პროცესი, ალბათ, არ გართულდება. ჩვენ ასევე იმედს ვიტოვებთ, რომ „ინტერ რაოსთანაც“ შევძლებთ, საბოლოო ჯამში, მოლაპარაკებას, მაგრამ თუკი „ინტერ რაოსთან“ საარბიტრაჟო დავა გაგრძელდა, გვაქვს საკმაოდ ძლიერი პოზიციები. ჩვენ მათ ნაწილ მოთხოვნებში ვეთანხმებით, ნაწილში - არ ვეთანხმებით. იმ ნაწილში, რომელშიც არ ვეთანხმებით, ძალიან ძლიერი პოზიციები გვაქვს. ხოლო იმაში, რაშიც ვეთანხმებით, ჩვენ მზად ვართ, რომ დღესვე მოველაპარაკოთ მათ“, - აღნიშნა ელოშვილმა. „ინტერ რაოს" ნიდერლანდური სტრუქტურები, რომლებიც საქართველოში აქტივებს ფლობენ, საქართველოს ხელისუფლებისგან, ლარის გაუფასურების გამო, კომპენსაციას ითხოვენ და ამ მიზნით საარბიტრაჟო სასამართლოში სარჩელი შეიტანეს. რაც შეეხება "ყაზტრანსგაზს”, კომპანია 2009 წელს "ყაზტრანსგაზ თბილისში" სპეციალური მმართველის დანიშვნას აპროტესტებს. მათ მიაჩნიათ, რომ ამით დაირღვა "ყაზტრანსგაზის", როგორც უცხოელი ინვესტორის უფლებები, რადგან "ყაზტრანსგაზ თბილისის" საქმიანობაში ყახაზური მხარე, ფაქტობრივად, ვეღარ მონაწილეობს. [post_title] => „ინტერ რაოს“ და „ყაზტრანსგაზის“ მოთხოვნები აღემატება იმას, რაც რეალურად გონივრულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => inter-raos-da-yaztransgazis-motkhovnebi-aghemateba-imas-rac-realurad-gonivrulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-12 14:47:14 [post_modified_gmt] => 2017-07-12 10:47:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145520 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 145458 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-12 14:44:20 [post_date_gmt] => 2017-07-12 10:44:20 [post_content] => ენერგეტიკის ახალმა მინისტრმა, ილია ელოშვილმა მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ, ჟურნალისტებთან იმ გამოწვევებზე ისაუბრა, რასაც მისი ხელმძღვანელობით დარგი უნდა გაუმკლავდეს. „ვეცდები, მაქსიმალურად შევინარჩუნო და განვავითარო ის მიღწევები, რომლებიც დღესდღეობით რეალურად არსებობს. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ყველა ჩვენი ნაბიჯი გადადგმული იქნება საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების გაძლიერებისკენ. ამის ირგვლივ ვიტრიალებთ ჩვენ შემდეგი წლების განმავლობაში იმიტომ, რომ ჩვენი რეგიონი გეოგრაფიულად ჩვენგან მოითხოვს მაქსიმალურ ძალისხმევას იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს არა მხოლოდ ენერგოუსაფრთხო და ენერგოდამოუკიდებელი, ასევე იყოს მზად ნებისმიერი გამოწვევისთვის, რაც შეიძლება ენერგეტიკის სფეროში ჩვენს რეგიონში იყოს. ეს მიმართულებებია - დამატებითი გენერაციის წყაროებით განახლებად ენერგიაზე აქცენტირება, ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტები, ახალი ენერგეტიკის კანონი და სხვა მიმართულებები, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ენერგეტიკის სფეროს წარმატებას და განვითარებას უზრუნველყოფენ“, - განაცხადა ელოშვილმა. შეგახსენებთ, პრემიერ-მინისტრმა ელოშვილი ენერგეტიკის მინისტრად დღეს დანიშნა. აღნიშნულ თანამდებობაზე ელოშვილმა კახა კალაძე ჩაანაცვლა. [post_title] => ენერგეტიკის ახალი მინისტრი უწყების გამოწვევებზე საუბრობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => energetikis-akhali-ministri-misi-uwyebis-gamowvevebze-saubrobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-12 14:44:31 [post_modified_gmt] => 2017-07-12 10:44:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145458 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 148081 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-21 12:57:10 [post_date_gmt] => 2017-07-21 08:57:10 [post_content] => ჩვენ თითქმის ყველა კონტინენტიდან გვყავს ინვესტორები, - ამის შესახებ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ილია ელოშვილმა „ამბასადორიალი 2017“-ის ფარგლებში ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. მინისტრმა, იმ დიპლომატებზეც ისაუბრა, რომლებიც ჩართული იქნებიან ინვესტიციების მოზიდვაში და აღნიშნა, რომ ეს უმნიშვნელოვანესია - ”ისინი უნდა იყვნენ კარგად ინფორმირებულნი და უნდა იცოდნენ რა პოტენციალი გააჩნია ქვეყანას, განსაკუთრებით საინვესტიციო მიმართულებით”. ილია ელოშვილის განმარტებით, სწორედ დიპლომატებს აქვთ საშუალება მოიძიონ და ჰქონდეთ ინფორმაციები ინვესტიციების შესახებ იმ ქვეყნებში, სადაც ისინი არიან წარგზავნილნი. ”რაც შეეხება ენერგეტიკის სამინისტროს, ჩვენ თითქმის ყველა კონტინენტიდან გვყავს ინვესტორები და გვინდა, რომ იმ ქვეყნების სია, რომლებიც მუშაობენ ჩვენს საინვესტიციო პროექტებზე, კიდევ უფრო გავზარდოთ. ჩვენ მუდმივი კავშირი გვაქვს ჩვენს დიპლომატებთან, ვაწვდით მათ ინფორმაციებს მიმდინარე პროექტებზე და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ”, - აღნიშნა ელოშვილმა და დასძინა, რომ სამომავლოდ განახლებადი ენერგიის და სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდის მიმართულებით იმუშავებენ. [post_title] => ენერგეტიკის მინისტრი: ჩვენ თითქმის ყველა კონტინენტიდან გვყავს ინვესტორები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => energetikis-ministri-chven-titqmis-yvela-kontinentidan-gvyavs-investorebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 13:22:26 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 09:22:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148081 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 20 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => db5a168b5a572093bc7989e7c46c37b0 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )