თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის, მოადგილეების და კომისიების ხელმძღვანელების ვინაობა ცნობილია

თვითმმართველობის არჩევნებში პროპორციული სისტემით, თბილისის საკრებულოს 15 მანდატი "ქართულმა ოცნებამ" მიღო, 5 მანდატი - "ნაციონალურმა მოძრაობამ", 3 მანდატი - "ევროპულმა საქართველომ" და 2 მანდატი - "პატრიოტთა ალიანსმა". აღნიშნული მონაცემები ცესკო-ს შემაჯამებელ სხდომაზე გამოცხადდა. სხდომაზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ შემაჯამებელ ოქმს მოაწერა ხელი. რაც შეეხება მაჟორიტარული წესით ჩატარებულ არჩევნებს, ცესკო-ს საბოლოო მონაცემებით, 25-ვე მაჟორიტარულ ოლქში "ქართული ოცნების" კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. თბილისის საკრებულოში "ქართულ ოცნებას" 40 წევრი ეყოლება, 3 ოპოზიციური პარტია კი ჯამში 10 დეპუტატით იქნება წარმოდგენილი. თბილისის საკრებულოში "ქართულ ოცნებას" 40 წევრი ეყოლება, 10 დეპუტატი ოპოზიციას

ცესკოს წინასწარი მონაცემების მიხედვით, პროპორციული წესით, თბილისის საკრებულოში ოთხი საარჩევნო სუბიექტი ხვდება. თბილისში 737 საარჩევნო უბნიდან დათვლილია 528 უბანი. საკრებულოს მანდატების მისაღებად პარტიებისთვის დადგენილი ზღურბლი 4%-ია. წინასწარი მონაცემებით, საარჩევნო ბარიერს ლახავენ: "ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო" - 53.56 % (151 899 ხმა); "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" - 17.21% (48796 ხმა); "ბაქრაძე, უგულავა – ევროპული საქართველო" - 8.94% (25 355 ხმა); "დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი – საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი" - 5.49% (15 578 ხმა). თბილისის საკრებულო შედგება 50 წევრისაგან, რომელთაგან 25 წევრი აირჩევა მაჟორიტარული წესით, ხოლო 25 წევრი – პროპორციული წესით. წინასწარი მონაცემებით, პროპორციული წესით, თბილისის საკრებულოში ოთხი საარჩევნო სუბიექტი ხვდება

"როცა საკრებულოს სხდომაში მონაწილეობას ის პოლიტიკური ჯგუფი ითხოვს, რომელსაც საკრებულოში აქვს ფრაქცია, ისმის ლოგიკური კითხვა - არ ენდობიან საკუთარ ფრაქციას?" - ამის შესახებ უმრავლესობის დეპუტატმა, ზაქარია ქუცნაშვილმა, საკრებულოს შენობის წინ გუშინდელი მოვლენების კომენტირებისას განაცხადა. ზაქარია ქუცნაშვილის თქმით, პარლამენტის წევრს აქვს ყველგან დაუბრკოლებლად შესვლის უფლება, მაგრამ არ აქვს საზოგადოებრივი წესრიგის ხელყოფის უფლება. მისი შეფასებით, საკრებულოს წინ გუშინ თინა ბოკუჩავას საქციელი დეპუტატისთვის შეუფერებელი იყო. "ფრაქცია ვერ დასვამს იმ კითხვებს, რაც მათ აინტერესებთ. თუ მიგაჩნია, რომ რადგან დეპუტატი ხარ, ამის გამო ტრიბუნასთან უნდა მივარდე და წამყვანს მიკროფონი გამოსტაცო?! მაშინ განაცხადონ, რომ ”ნაციონალური მოძრაობა” საკუთარ ფრაქციას არ ენდობა,”, - განაცხადა ზაქარია ქუცნაშვილმა. ენმ-ის ლიდერები საკრებულოში საკუთარ ფრაქციას არ ენდობიან? - ზაქარია ქუცნაშვილი თბილისის საკრებულოში "ქართულ ოცნებას" 40 წევრი ეყოლება, 10 დეპუტატი ოპოზიციას