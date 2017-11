ავღანეთში საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამი სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dachrilebi [1] => bagramis-baza [2] => qartvelo-samkhedoebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189899 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dachrilebi [1] => bagramis-baza [2] => qartvelo-samkhedoebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189899 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8200 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dachrilebi [1] => bagramis-baza [2] => qartvelo-samkhedoebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dachrilebi [1] => bagramis-baza [2] => qartvelo-samkhedoebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189899) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8200,21346,17847) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 189779 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-22 17:06:39 [post_date_gmt] => 2017-11-22 13:06:39 [post_content] => ამ წუთებში სპეცოპერაციის ადგილზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადების მობილიზება ხდება. სავრაუდოდ, 2 დაჭრილი უკევ გადაიყვანეს. თუმცა, ჯერჯერობით ოფიციალური ინფორმაცია არ გაკეთებულა. მეხანძრე-მაშველებმა კი ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე მდებარე იმ ბინაში გაჩენილი ხანძრის ლოკალიზება დაიწყეს, რომელშიც, ცოტა ხნის წინ, სპეცოპერაციის ფარგლებში განხორციელებული სროლებისა და აფეთქებების შედეგად ცეცხლი გაჩნდა. ცეცხლი ამ დროისთვის საკმაოდ ძლიერია. ადგილზე შეინიშნება დაკვამლიანებაც. აღნიშნული კორპუსის გარკვეული ნაწილი სპეცრაზმის წარმომადგენლებს უკავიათ, ვინაიდან ისინი ტერიტორიაზე შეინიშნებიან. სპეცოპერაციის ადგილზე სროლის ხმა ამ წუთებშიც ისმის. სასწრაფო დახმარებამ სპეცოპერაციის ადგილიდან, სავარაუდოდ, 2 დაჭრილი გადაიყვანა

ავღანეთში, პარვანის პროვინციაში მდებარე ბაგრამის ამერიკულ ავიაბაზსთან ტერორისტმა თავი აიფეთქა. ამის შესახებ Tolo News-ი წერს. ოფიციალური ცნობა დაღუპულთა და დაშავებულთა შესახებ ჯერჯერობით არ ვრცელდება, თუმცა თვითმხილველების თქმით, მათ რამდენიმე დაჭრილი ნახეს. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ამ დრომდე რეგიონში მოქმედ არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ტერორისტმა ბაგრამის ავიაბაზასთან თავი აიფეთქა ავღანეთში ნატო-ს მისია - „მტკიცე მხარდაჭერა" საქართველოს ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის გამო სამძიმარს უცხადებს. „დღეს ჩვენი ლოცვებით 900 ქართველ ჯარისკაცთან ვართ, რომლებიც დაღუპულ მეგობარს გლოვობენ. საქართველოს წვლილი ჩვენს მისიაში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და ჩვენთვის დიდი პატივია ამ ურთულეს ჟამს მათ გვერდით დგომა", - განაცხადა ავღანეთში ნატო-ს მისიის ხელმძღვანელმა, გენერალმა ჯონ ნიკოლსონმა. ავღანეთში, ბაგრამის საავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთობლივი მოტორიზებული პატრულირებისას თავდასხმა განხორციელდა. შედეგად, „მტკიცე მხარდაჭერის" მისიაში მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების II ქვეითი ბრიგადის 23-ე ქვეითი ბატალიონის უმცროსი სერჟანტი მდინარი ბებიაშვილი დაიღუპა. მომხდარი თავდასხმისას ასევე დაშავდა „მტკიცე მხარდაჭერის" მისიაში მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამი სამხედრო მოსამსახურე. მათგან ერთის, კაპიტან მიხეილ ამირანის ძე გვირჯიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა, უფროსი ლეიტენანტ გიგა დავითის ძე ხახუტაშვილის და კაპრალ გეგა ელვარდის ძე ხარშილაძის მდგომარეობა კი, დამაკმაყოფილებელია. სამივე მათგანი ბაგრამის საავიაციო ბაზის ჰოსპიტალშია მოთავსებული და შესაბამისი სამედიცინო მკურნალობა უტარდებათ.

ავღანეთში ნატო-ს მისია საქართველოს, ჯარისკაცის დაღუპვის გამო, სამძიმარს უცხადებს 2017-11-22

სასწრაფო დახმარებამ სპეცოპერაციის ადგილიდან, სავარაუდოდ, 2 დაჭრილი გადაიყვანა