19 დაღუპული და 16 დაშავებული – უბედური შემთხვევა ნეპალში

ბანგლადეშის სანაპიროსთან უბედურ შემთხვევას 13 ადამიანი ემსხვერპლა. გემი, რომელსაც ერთ-ერთი დევნილი ეთნიკური ჯგუფის - როხინჯას 130 წარმომადგენელი მიანმარიდან ბანგლადეშში გადაჰყავდა, სანაპიროდან რამდენიმე მეტრის დაშორებით გადაბრუნდა. დაღუპულებს შორის უმრავლესობა ბავშვია. დაშავებულია რამდენიმე ათეული ადამიანი. ადგილზე სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს. ამ დროისთვის ბანგლადეშში უკვე 400 ათასზე მეტი მიანმარიდან დევნილი იმყოფება. უბედური შემთხვევა ბანგლადეშში - დაღუპულია 13 ადამიანი

ნეპალში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 111-მდე გაიზარდა. ამ დროისთვის, მაშველები და სამხედროები 35 დაკარგულ ადამიანს ეძებენ. ამის შესახებ გამოცემა Kathmandu post ნეპალის შინაგან საქმეთა მინისტრ ჯანარდხანა შარმუზე დაყრდნობით იუწყება. გამოცემის ინფორმაციით, დაღუპულთა ოჯახები ადგილობრივი ხელისუფლებისგან, კომპენსაციის სახით, 2 000 აშშ დოლარს მიიღებენ. ოთხი დღის განმავლობაში, გადაუღებელმა წვიმებმა განსაკუთრებით ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონები დააზარალა. დატბორილია ათასობით საცხოვრებელი სახლი. პარალიზებულია საავტომობილო მიმოსვლაც. ნეპალში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 111-მდე გაიზარდა

ოჰაიოს გასართობ პარკში, ატრაქციონი სახელად "ცეცხლის ბურთი" ჰაერში გატყდა. შემთხვევის დროს ატრაქციონი სავსე იყო მოზარდებით. უბედური შემთხვევის შედეგად, 18 წლის ბიჭი გარდაიცვალა. ბიჭი ატრაქციონის იმ ნაწილში იჯდა, რომელიც მთლიან კონსტრუქციას მოტყდა. დაშავებულია 7 ადამიანი, მათ შორის ერთი 13 წლის ბავშვია. დაშავებულთაგან სამის მდგომარეობა კრიტიკულია. ინტერნეტსივრცეში, შემთხვევის დროს გადაღებული ვიდეოც ვრცელდება, სადაც ჩანს, როგორც ვარდება ხალხით სავსე ატრაქციონის ნაწილი მიწაზე. [video width="1024" height="576" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/07/CNb_RideCRASHTWO_2707_1000k.mp4"][/video] რამ გამოიწვია უბედური შემთხვევა უცნობია და მიზეზებს გამოძიება დაადგენს. ატრაქციონი ჰაერში გატყდა: გარდაცვლილია ერთი, დაშავებულია უამრავი ბავშვი (ვიდეო) უბედური შემთხვევა ბანგლადეშში - დაღუპულია 13 ადამიანი