20 ათასი ლარის ღირებულების საკანცელარიო ნივთები – რაში ხარჯავს გარდაბნის გამგეობა ფულს

Goal.com-ის ინფორმაციით, ზამთრის სატრანსფერო პერიოდში ჩინურმა კლუბებმა უკვე დახარჯეს 136 მილიონი. ამით ჩინური სუპერლიგა მსოფლიოში პირველია. მეორე დივიზიონის კლუბებმა 43.5 მლნ ევრო დახარჯეს (მეოთხე მაჩვენებელი მსოფლიოში). ამ მაჩვენებლით მეორე ადგილი ინგლისის პრემიერლიგას უკავია - 116 მლნ ევრო. მესამეზეა სერია ა - 57 მლნ. 