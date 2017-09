2013 წლის შემდეგ, საქართველოში ჯილეხით გარდაცვალების  პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა.

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => daavadebata-kontrolis-centri [1] => jilekhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161166 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => daavadebata-kontrolis-centri [1] => jilekhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161166 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6084 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => daavadebata-kontrolis-centri [1] => jilekhi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => daavadebata-kontrolis-centri [1] => jilekhi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161166) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6084,18958) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 158624 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-31 15:25:52 [post_date_gmt] => 2017-08-31 11:25:52 [post_content] => ბოლო დროს მოსახლეობაში ინფექცია "კოკსაკთან" დაკავშირებით საკმაოდ შემაშფოთებელი ინფორმაცია ვრცელდება, რომ განსაკუთრებით საშიში ფორმებით ვლინდება და დაავადებულებს საფრთხეს უქმნის. თუმცა, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ოფიციალური ინფორმაციით, ენტეროვირუსული ინფექცია "კოკსაკი" საქართველოში სულ რამდენიმე შემთხვევით შემოიფარგლა. ის გაზაფხულ-ზაფხულის ვირუსად მიიჩნევა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელის, პაატა იმნაძის, თქმით, "კოკსაკის" ვირუსი პაციენტებში ძალიან იოლად, ყოველგვარი გართულების გარეშე მიმდინარეობს. „ეს ვირუსი ხშირია ჩვენნაირი კლიმატის ქვეყანაში, შავი ზღვისპირეთში, ხმელთაშუა ზღვისპირეთში. მას არავითარი გართულება არ მოჰყვება. ვირუსი ყველაზე ხშირად ბავშვებში გვხდება“, - განმარტავს იმნაძე. რა არის კოკსაკი? კოკსაკი არის ქალაქის დასახელება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც დაფიქსირდა პოლიომიელიტის მსგავსი დაავადების ეპიდემია, რომელიც გამოწვეული იყო იმ პერიოდში უცნობი ვირუსით. შემდგომში იდენტიფიცირებულმა ვირუსმა მიიღო "კოკსაკის" სახელწოდება. ინფექციის წყაროა დაავადებული ან ვირუსმტარებელი ადამიანი. გადაცემა ხდება ჰაერ–წვეთოვანი ან ფეკალურ–ორალური გზით. უფრო ხშირად ავადდებიან ბავშვები და ახალგაზრდები. დამახასიათებელია სეზონურობა – უფრო ხშირი ავადობა ზაფხულში და გაზაფხულზე. გადატანილი დაავადების შემდეგ იმუნიტეტი არის საკმაოდ მყარი და ხანგრძლივი (რამდენიმე წლამდე). ინკუნბაციური პერიოდი 1–10 დღემდე წარმოადგენს. დაავადების დასაწყისი მწვავეა და კლინიკურად შეიძლება გამოვლინდეს. პაატა იმნაძის თქმით, ენტეროვირუსული ცხელება – ყველაზე გავრეცელებული ფორმაა, ახასიათებს ტემპერატურის მომატება. „ამ დაავადებას ზოგჯერ მოიხსენიებენ, როგორც ხელის, ტერფის, პირის დაავადებას, ვინაიდან კიდურებსა და პირის ღრუში გამონაყარის სახით შესაძლოა, ბუშტუკები გაჩნდეს ხოლმე. ვირუსი, ჩვეულებრივ, რამდენიმე დღეში, იშვიათ შემთხვევებში ერთ კვირამდე ვადაში, განსაკუთრებული მკურნალობის გარეშე გაივლის ხოლმე. რაც შეეხება ტემპერატურას, ის შეიძლება იყოს მაღალი, შეიძლება, საერთოდ არც დაფიქსირდეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვირუსს არავითარი სპეციფიური მკურნალობა არ სჭირდება, პაციენტს ერთადერთი, სიცხის დამწევი შეიძლება, მივცეთ. ვირუსი წელს ყველაზე მეტად თურქეთში იყო გავრცელებული, საქართველოში - ნაკლებად. თურქეთში რამდენიმე ასეული შემთხვევა დაფიქსირდა, ეს, ბუნებრივია, დიდი რაოდენობის ტურისტების გადადგილებამ გამოიწვია“, - განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა პაატა იმნაძემ. ქართველი პაციენტების ჩივილები განსხვავებული პოზიცია აქვს 3 წლის რეზი ბასილაიას დედას. ლიდა დანელია ამბობს, რომ ბავშვის საავადმყოფოში გადაყვანაც გახდა საჭირო, სადაც ენტეროვირუსული ჩივილებით საკმაოდ ბევრი მცირეწლოვანი პაციენტი იწვა. მისივე თქმით, თავდაპირველად ექიმებს გაუჭირდათ, დაესახელებინათ კონკრეტულად რომელი ვირუსის მატარებელი იყო პაციენტი. „ექიმებს ვირუსის კონკრეტული სახელი არ უთქვამთ იმიტომ, რომ თვითონაც ძალიან უჭირდათ დადგენა. ამბობდნენ, რომ ეს იყო ბაქტერიული ვირუსი. თავიდან დიზენტერია ეგონათ, მაგრამ მერე გვითხრეს, რომ დიზენტერიის ვირუსისთვის დამახასიათებელი ნიშნები არ გამოკვეთილა. ჩივილებით და ნიშნებით კოკსაკის ვირუსს დაუკავშირეს. ვირუსის პირველ დღეებში ბავშვს მაღალი სიცხე ჰქონდა - 38-დან 40 გრადუსამდე. ასევე, ფაღარათიც ჰქონდა. ეს პროცესი, მინიმუმ, ოთხ დღეს გაგრძელდა. მინდა ვთქვა, რომ იმის შემდეგ, დაახლოებით, 1 კვირა გავიდა და ჯერ კიდევ არ არის მდგომარეობა მოწესრიგებული. ამ ეტაპზე ბავშვი მედიკამენტების ქვეშ არის. ექიმის თქმით, დაახლოებით 1 თვე მაინც გვჭირდება, რომ ეს ვირუსი ორგანიზმიდან გამოვიდეს. ჩვენს შემთხვევაში, ბავშვს გამონაყარი არ ჰქონია, მაგრამ უნდა აღვნიშნო, რომ ინფექციურ საავადმყოფოში სასწრაფოც არ ჩერდებოდა, სასწრაფოს მანქანა-მანქანაზე მოდიოდა, იმდენად მაღალი იყო პაციენტების მიმართვიანობა ენტერო ვირუსზე“, - გვითხრა პაციენტის დედამ. ლიდა დანელიას თქმით, ამ ვირუსის გამოვლინება ძალიან სხვადასხვაგვარია: ზოგ პაციენტს ჰქონდა გამონაყარი, ზოგს - პირღებინება. „ბავშვების ასაკი 3 თვიდან იწყებოდა, ჩემი შვილი 3 წლისაა. ჩვენს გვერდზე პალატაში 6 თვის ბავშვი იყო. მაღალი სიცხეები 2 დღის განმავლობაში გვქონდა, შემდეგ გადასხმები გავიკეთეთ, რამაც თავისთავად მოაძლიერა ორგანიზმი“, - აღნიშნა ლიდა დანელიამ. ექიმთა განმარტებით, ენტეროვირუსული ინფექციის დიაგნოსტიკა გაცილებით მარტივდება, როდესაც აღინიშნება ზემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომები. ენტეროვირუსული ინფექციის სპეციფიკური დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება პირდაპირი და არაპირდაპირი იმუნოფლორესცენციის მეთოდები. გამოკვლევის მასალას წარმოადგენს პირის ღრუდან აღებული ნაცხი, განავალი, თავზურგტვინის სითხე. გარკვეული მნიშვნელობა აქვს იგივე მასალის დიაგნოსტირების ვირუსოლოგიურ მეთოდებს. რაც შეეხება ანტიბიოტიკებს, ის ინიშნება მხოლოდ მეორადი ინფექციის თანდართვისას. თათია კაკიაშვილი [post_title] => რამდენად საშიშია ენტეროვირუსული ინფექცია "კოკსაკი", რომელიც მცირეწლოვან ბავშვებში იჩენს თავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ramdenad-sashishia-enterovirusuli-infeqcia-koksaki-romelic-mcirewlovan-bavshvebshi-ichens-tavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 15:43:48 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 11:43:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158624 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 146923 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-17 18:16:58 [post_date_gmt] => 2017-07-17 14:16:58 [post_content] => ლისის ტბაზე არსებული ეპიდემიის შესახებ ბოლო კვირის განმავლობაში, სოციალურ ქსელში ინფორმაცია რამდენჯერმე გავრცელდა. FB მომხმარებლებმა დაწერეს, რომ ამ ტერიტორიაზე ტკიპის აკვრის შედეგად, რთული ინფექციები განუვითარდათ. "ფორტუნამ" ინფორმაციის გადამოწმება რამდენიმე უწყებასთან სცადა. საბოლოოდ, ოფიციალური პასუხი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან მივიღეთ. როგორც "ფორტუნას" ცენტრიდან აცნობეს, ლისის ტბის მიდამოებში შემდეგი სახეობის იქსოდისებური ტკიპები ბინადრობენ, ეს ტკიპები ასევე გავრცელებულია მთელ საქართველოში: Dermacentor marginatus, Hyalomma marginatum, Boophilus calcaratus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus. ამათგან ლაიმის ბორელიოზის გადამტანი შეიძლება იყოს Ixodes ricinus. რაც შეეხება შემთხვევებს, მიმდინარე წელს სულ საქართველოში რეგისტრირებულია 34 შემთხვევა, აქედან თბილისში 10. მათ შორის ყველაზე ახლოს ლისის ტბასთან, ნუცუბიძის მე3 მ/რ-ში - 1 შემთხვევა. „მსგავსი შემთხვევა დაფიქსირებულა საქართველოში. ლაიმის ბორელიოზის ყველა შემთხვევა შესწავლილია ეპიდემიოლოგიურად.ლაიმის დაავადების 1 შემთხვევა ნუცუბიძის პლატოზე ეპიდემიად ნადვილად ვერ შეფასდება. ტკიპები, როგორც მოგეხსენებათ, ბუნებაში იყო, არის და იქნება. რომელიც ეპიდემიის საშიშროებას არ ქმნის“,– განაცხადეს დაავადებათა კონტროლის ცენტრში. მათი ცნობით, ტკიპების მიკვრის შემთხვევების რეგისტრაცია არ ხდება, არც საქართველოში და არც არსად განვითარებულ ქვეყნებში. ზოგიერთი ქვეყნის კვლევით დადგენილია, რომ ტკიპის ნაკბენის შემდეგ ბორელიოზი ემართება 1-1,6 %- ს. მათივე ინფორმაციით, 12 მილიონიან პენსილვანიაში (აშშ) წელიწადში ლაიმის ბორელიოზის 4-7 ათასი შემთხვევა აღირიცხება, 6,5 მილიონიან მასაჩუსეტის შტატში 3-4 ათასი შემთხვევა. გერმანიაში კი 50-60 ათასი შემთხვევაა ყოველწლიურად. პ.ს. ბორელიოზი, იგივე ლაიმის დაავადება,საკმაოდ ფართოდ გავრცელებული ინფექციაა, რომლიც გადაიტანება ტკიპების მეშვეობით. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => არის თუ არა ლისზე არსებული ტკიპები ბორელიოზის გადამტანი? – პასუხი დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aris-tu-ara-lisze-arsebuli-tkipebi-boreliozis-gadamtani-pasukhi-daavadebata-kontrolis-centridan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 20:54:24 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 16:54:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146923 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 146055 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-14 11:00:23 [post_date_gmt] => 2017-07-14 07:00:23 [post_content] => საქართველოში ბავშვების ვაქცინაცია შესაძლოა, სავალდებულო გახდეს. როგორც „ფორტუნას“ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორის მოადგილემ, პაატა იმნაძემ, განაცხადა, საკითხზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს და ჯანდაცვის სამინისტრო პარლამენტს ინიციატივით, სავარაუდოდ, საშემოდგომო სესიაზე მიმართავს. „ვაქცინაციის თემასთან დაკავშირებით ოფიციალურ დონეზე განხილვები დაწყებულია, როგორც განათლების სამინისტროსთან, ასევე კონსულტაციები მიმდინარეობს იურისტებთანაც. სავალდებულო ვაქცინაციის მომხრეა დაავადებათა კონტროლის ცენტრიც, იმუნიზაციის ეროვნული კომიტეტიც და ჩემი ინფორმაციით, ჯანდაცვის კომიტეტიც. განსხვავებული პოზიცია აქვთ იურისტებს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ეს არის ნებაყოფლობითობის პრინციპის შეზღუდვა. სავალდებულო ვაქცინაციას საკანონმდებლო ცვლილებები სჭირდება. განხილვის პროცესში გათვალისწინებული იქნება ევროპული ქვეყნების გამოცდილებაც,“ - ამბობს პაატა იმნაძე. რა მექანიზმით მოხდება მშობლების დავალდებულება, აცრან ბავშვები, ეს საკითხი ჯერ კიდევ განხილვის სტადიაშია. იმნაძის ინფორმაციით, ამისთვის საფრანგეთში საჯარიმო სანქციები მოქმედებს, ხოლო ამერიკაში აუცრელი ბავშვებს სკოლები არ მიიღებენ . მსოფლიოში ყოველწლიურად ინფექციური დაავადებებისაგან 14 მილიონი ადამიანი იღუპება. მათგან ნახევარზე მეტი 5 წელზე ნაკლები ასაკის ბავშვია. ზოგიერთი ინფექციური დაავადება, მაგალითად, პოლიომელიტი საქართველოში აღარ გვხვდება, თუმცა დაავადების სხვა ქვეყნიდან შემოტანის საფრთხე მაინც არსებობს, თითქმის აღარ გვხვდება ქვეყანაში დიფტერიაც , მაგრამ არასწორი და არამასობრივი იმუნიზაციის გამო, 1995 წელს დიფტერიის “აფეთქება" და დაავადებულთა რიცხვის მკვეთრი ზრდა დაფიქსირდა. ინფექციებისგან თავის დასაცავად ყველაზე ეფექტურ ღონისძიებად ვაქცინაცია ითვლება. პედიატრების რეკომენდაციის მიუხედავად, მშობლების ნაწილი, სხვადასხვა მოსაზრების გამო, თავს არიდებს ბავშვების ვაქცინაციას. აცრებს შვილს გეგმიური კალენდრის მიხედვით უკეთებს ინგა მაისურაძე. თუმცა, 4 წლის ლუკას დედა სავალდებულო ვაქცინაციის წინააღმდეგია. მშობელი მთავარ არგუმენტად პედიატრების კვალიფიკაციას და აცრების ხარისხს ასახელებს. „ჩემს ირგვლივ, მინიმუმ, სამი ბავშვი ვიცი, რომლებმაც ვაქცინაციის შემდეგ განვითარება შეაფერხეს. არიან ბავშვები, რომლებშიც ჯანმრთელობის პრობლემები ფარულად მიმდინარეობს და აცრის შემდეგ პროცესი შეუქცევადი ხდება. საქართველო არ არის საფრანგეთი, სადაც სამედიცინო პერსონალს ამ რისკების სწორად შეფასება და აცრების გადავადება შეუძლიათ,“ - განმარტავს „ფორტუნასთან“ მშობელი. აცრების მნიშვნელობაზე საუბრობენ პედიატრებიც . მათი ნაწილი მომხრეა, აცრები სავალდებულო გახდეს. ციციშვილის სახელობის კლინიკის დირექტორი, პედიატრი დავით რეხვიაშვილი იმ საფრთხეებზე საუბრობს, რაც აცრებზე უარის თქმამ შეიძლება, გამოიწვიოს. „როდესაც საქმე ინფექციების მართვას ეხება, საკითხი მშობლის სუბიექტურ გადაწყვეტილებაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული და გადაწყვეტილება პედიატრმა უნდა მიიღოს. ყველას უნდა ესმოდეს, რომ საუბარია მისი შვილის, სხვა ბავშვების და მთლიანად საზოგადოების უსაფრთხოებაზე. არის ქვეყნები, სადაც საზღვრის გადაკვეთა ქვეყანაში ინფექციების შეტანის თავიდან ასარიდებლად, სავალდებულო აცრების ცნობის გარეშე, აკრძალულია. კარგი იქნება, თუ საქართველოშიც ამოქმედდება რაიმე სახის მექანიზმი. მაგალითად, სახელმწიფო ბაღებსა და სკოლებში მისაღებად აცრების ჩატარების ცნობის წარდგენა იქნება საჭირო,“ - აცხადებს „ფორტუნასთან“ რეხვიაშვილი. რაც შეეხება გვერდით მოვლენებს, პედიატრების რეკომენდაციით, ბავშვს ორი თვის ასაკში, სანამ სამკომპონენტიან აცრას დაიწყებს, უნდა გაუკეთდეს სისხლის საერთო ანალიზი და გაესინჯოს პედიატრს. სასურველია, ბავშვი შეამოწმოს ნევროლოგმაც . სავალდებულო ვაქცინაციის იდეას არ ემხრობა დიდი ბრიტანეთი. ბრიტანეთის სამედიცინო ასოციაციის (BMA) მიერ გამოქვეყნებული უახლესი დასკვნის მიხედვით, ვაქცინაცია უსაფრთხო და ყველაზე ეფექტური გზაა ბავშვების ინფექციური დაავადებებისგან დასაცავად თუმცა, მშობლების უნდა მიეცეთ არჩევანის საშუალება. „ ექიმი-პაციენტის ურთიერთობა ეფუძნება ნდობას, არჩევანს და ღიაობას და ვფიქრობთ, სავალდებულო ვაქცინაციის დანერგვა ამ კუთხით საზიანო იქნება," - განმარტებულია BMA-ს დასკვნაში. მომავალი წლიდან ვაქცინაცია სავალდებულო ხდება საფრანგეთში. მშობლები ვალდებულები იქნებიან, ბავშვებს გეგმიური აცრები ჩაუტარონ. ვაქცინები სამ დაავადებაზე - დიფტერია, ტეტანუსი და პოლიომიელიტი, საფრანგეთში უკვე სავალდებულოა. სხვა ვაქცინები კი, მათ შორის ჰეპატიტისა და ყივანახველას საწინააღმდეგოდ რეკომენდებულია. ქვეყნის პრემიერის განცხადებით, მომდევნო წლიდან სავალდებულო 11 სახის ვაქცინაცია გახდება. საქართველოში აცრების ეროვნული კალენდარი 12 ვაქცინას მოიცავს. ბავშვები შემდეგ ინფექციებზე იცრებიან : დიფტერია, ტეტანუსი, ყივანახველა, წითელა, წითურა, ყბაყურა, პოლიომიელიტი, როტავირუსული ინფექცია და ა.შ. ამ დაავადებებს ძალიან მწვავე გართულებების გამოწვევა შეუძლიათ. თამუნა გოგუაძე ​ [post_title] => საქართველოში აცრები შესაძლოა, სავალდებულო გახდეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-acrebi-shesadzloa-savaldebulo-gakhdes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 11:17:29 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 07:17:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146055 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 158624 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-31 15:25:52 [post_date_gmt] => 2017-08-31 11:25:52 [post_content] => ბოლო დროს მოსახლეობაში ინფექცია "კოკსაკთან" დაკავშირებით საკმაოდ შემაშფოთებელი ინფორმაცია ვრცელდება, რომ განსაკუთრებით საშიში ფორმებით ვლინდება და დაავადებულებს საფრთხეს უქმნის. თუმცა, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ოფიციალური ინფორმაციით, ენტეროვირუსული ინფექცია "კოკსაკი" საქართველოში სულ რამდენიმე შემთხვევით შემოიფარგლა. ის გაზაფხულ-ზაფხულის ვირუსად მიიჩნევა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელის, პაატა იმნაძის, თქმით, "კოკსაკის" ვირუსი პაციენტებში ძალიან იოლად, ყოველგვარი გართულების გარეშე მიმდინარეობს. „ეს ვირუსი ხშირია ჩვენნაირი კლიმატის ქვეყანაში, შავი ზღვისპირეთში, ხმელთაშუა ზღვისპირეთში. მას არავითარი გართულება არ მოჰყვება. ვირუსი ყველაზე ხშირად ბავშვებში გვხდება“, - განმარტავს იმნაძე. რა არის კოკსაკი? კოკსაკი არის ქალაქის დასახელება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც დაფიქსირდა პოლიომიელიტის მსგავსი დაავადების ეპიდემია, რომელიც გამოწვეული იყო იმ პერიოდში უცნობი ვირუსით. შემდგომში იდენტიფიცირებულმა ვირუსმა მიიღო "კოკსაკის" სახელწოდება. ინფექციის წყაროა დაავადებული ან ვირუსმტარებელი ადამიანი. გადაცემა ხდება ჰაერ–წვეთოვანი ან ფეკალურ–ორალური გზით. უფრო ხშირად ავადდებიან ბავშვები და ახალგაზრდები. დამახასიათებელია სეზონურობა – უფრო ხშირი ავადობა ზაფხულში და გაზაფხულზე. გადატანილი დაავადების შემდეგ იმუნიტეტი არის საკმაოდ მყარი და ხანგრძლივი (რამდენიმე წლამდე). ინკუნბაციური პერიოდი 1–10 დღემდე წარმოადგენს. დაავადების დასაწყისი მწვავეა და კლინიკურად შეიძლება გამოვლინდეს. პაატა იმნაძის თქმით, ენტეროვირუსული ცხელება – ყველაზე გავრეცელებული ფორმაა, ახასიათებს ტემპერატურის მომატება. „ამ დაავადებას ზოგჯერ მოიხსენიებენ, როგორც ხელის, ტერფის, პირის დაავადებას, ვინაიდან კიდურებსა და პირის ღრუში გამონაყარის სახით შესაძლოა, ბუშტუკები გაჩნდეს ხოლმე. ვირუსი, ჩვეულებრივ, რამდენიმე დღეში, იშვიათ შემთხვევებში ერთ კვირამდე ვადაში, განსაკუთრებული მკურნალობის გარეშე გაივლის ხოლმე. რაც შეეხება ტემპერატურას, ის შეიძლება იყოს მაღალი, შეიძლება, საერთოდ არც დაფიქსირდეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვირუსს არავითარი სპეციფიური მკურნალობა არ სჭირდება, პაციენტს ერთადერთი, სიცხის დამწევი შეიძლება, მივცეთ. ვირუსი წელს ყველაზე მეტად თურქეთში იყო გავრცელებული, საქართველოში - ნაკლებად. თურქეთში რამდენიმე ასეული შემთხვევა დაფიქსირდა, ეს, ბუნებრივია, დიდი რაოდენობის ტურისტების გადადგილებამ გამოიწვია“, - განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა პაატა იმნაძემ. ქართველი პაციენტების ჩივილები განსხვავებული პოზიცია აქვს 3 წლის რეზი ბასილაიას დედას. ლიდა დანელია ამბობს, რომ ბავშვის საავადმყოფოში გადაყვანაც გახდა საჭირო, სადაც ენტეროვირუსული ჩივილებით საკმაოდ ბევრი მცირეწლოვანი პაციენტი იწვა. მისივე თქმით, თავდაპირველად ექიმებს გაუჭირდათ, დაესახელებინათ კონკრეტულად რომელი ვირუსის მატარებელი იყო პაციენტი. „ექიმებს ვირუსის კონკრეტული სახელი არ უთქვამთ იმიტომ, რომ თვითონაც ძალიან უჭირდათ დადგენა. ამბობდნენ, რომ ეს იყო ბაქტერიული ვირუსი. თავიდან დიზენტერია ეგონათ, მაგრამ მერე გვითხრეს, რომ დიზენტერიის ვირუსისთვის დამახასიათებელი ნიშნები არ გამოკვეთილა. ჩივილებით და ნიშნებით კოკსაკის ვირუსს დაუკავშირეს. ვირუსის პირველ დღეებში ბავშვს მაღალი სიცხე ჰქონდა - 38-დან 40 გრადუსამდე. ასევე, ფაღარათიც ჰქონდა. ეს პროცესი, მინიმუმ, ოთხ დღეს გაგრძელდა. მინდა ვთქვა, რომ იმის შემდეგ, დაახლოებით, 1 კვირა გავიდა და ჯერ კიდევ არ არის მდგომარეობა მოწესრიგებული. ამ ეტაპზე ბავშვი მედიკამენტების ქვეშ არის. ექიმის თქმით, დაახლოებით 1 თვე მაინც გვჭირდება, რომ ეს ვირუსი ორგანიზმიდან გამოვიდეს. ჩვენს შემთხვევაში, ბავშვს გამონაყარი არ ჰქონია, მაგრამ უნდა აღვნიშნო, რომ ინფექციურ საავადმყოფოში სასწრაფოც არ ჩერდებოდა, სასწრაფოს მანქანა-მანქანაზე მოდიოდა, იმდენად მაღალი იყო პაციენტების მიმართვიანობა ენტერო ვირუსზე“, - გვითხრა პაციენტის დედამ. ლიდა დანელიას თქმით, ამ ვირუსის გამოვლინება ძალიან სხვადასხვაგვარია: ზოგ პაციენტს ჰქონდა გამონაყარი, ზოგს - პირღებინება. „ბავშვების ასაკი 3 თვიდან იწყებოდა, ჩემი შვილი 3 წლისაა. ჩვენს გვერდზე პალატაში 6 თვის ბავშვი იყო. მაღალი სიცხეები 2 დღის განმავლობაში გვქონდა, შემდეგ გადასხმები გავიკეთეთ, რამაც თავისთავად მოაძლიერა ორგანიზმი“, - აღნიშნა ლიდა დანელიამ. ექიმთა განმარტებით, ენტეროვირუსული ინფექციის დიაგნოსტიკა გაცილებით მარტივდება, როდესაც აღინიშნება ზემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომები. ენტეროვირუსული ინფექციის სპეციფიკური დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება პირდაპირი და არაპირდაპირი იმუნოფლორესცენციის მეთოდები. გამოკვლევის მასალას წარმოადგენს პირის ღრუდან აღებული ნაცხი, განავალი, თავზურგტვინის სითხე. გარკვეული მნიშვნელობა აქვს იგივე მასალის დიაგნოსტირების ვირუსოლოგიურ მეთოდებს. რაც შეეხება ანტიბიოტიკებს, ის ინიშნება მხოლოდ მეორადი ინფექციის თანდართვისას. თათია კაკიაშვილი [post_title] => რამდენად საშიშია ენტეროვირუსული ინფექცია "კოკსაკი", რომელიც მცირეწლოვან ბავშვებში იჩენს თავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ramdenad-sashishia-enterovirusuli-infeqcia-koksaki-romelic-mcirewlovan-bavshvebshi-ichens-tavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 15:43:48 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 11:43:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158624 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 8 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => becccf45254e33a8ddf8cf4ebb6d4ca5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )