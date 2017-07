2017 iPhone Photography Awards – “აიფონით” გადაღებული საოცარი ფოტოების კონკურსი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => iphone [1] => aifoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142249 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => iphone [1] => aifoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142249 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8570 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => iphone [1] => aifoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => iphone [1] => aifoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142249) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9792,8570) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 116004 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-19 11:20:28 [post_date_gmt] => 2017-03-19 07:20:28 [post_content] => მამაკაცს, რომელიც მობილურ ტელეფონს აბაზანაში ტენიდა, დენმა დაარტყა და გარდაიცვალა. შემთხვევის შესახებ „ინდეფენდენთი“ წერს. 32 წლის ლონდონელი რიჩარდ ბული აბაზანაში იწვა, დამტენზე შეერთებული „აიფონი“ მკერდზე ედო. დამტენი დასველდა და დენის დარტყმისგან მამაკაცი გარდაიცვალა. პოლიციამ მომხდარი უბედურ შემთხვევად მიიჩნია, თუმცა მაინც აცნობეს მომხდარის შესახებ კომპანიას Apple. სამართალდამცველების თქმით, მობილური ტელეფონი, ერთი შეხედვით,სრულიად უვნებელია, თუმცა აბაზანაში ისეთივე საშიში შეიძლება აღმოჩნდეს, როგორიც თმის ფენია. [post_title] => მამაკაცი, რომელიც "აიფონს" აბაზანაში ტენიდა, გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mamakaci-romelic-aifons-abazanashi-tenida-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-19 11:20:28 [post_modified_gmt] => 2017-03-19 07:20:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116004 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 90284 [post_author] => 5 [post_date] => 2016-11-24 10:05:37 [post_date_gmt] => 2016-11-24 06:05:37 [post_content] => Iphone+ ოფიციალურად დაიხურა. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიის მენეჯერმა კახა სეფაშვილმა განუცხადა, Iphone+-მა ქართულ ბაზარზე საქმიანობა დროებით შეწყვიტა და ოპერირებას ყადაღის მოხსნის შემდეგ განაახლებს. ”2 დღეა დავიხურეთ, მას შემდეგ რაც კომპანიის დამფუძნებელმა, მამუკა მარღიშვილმა პრესკონფერენცია გამართა. გავყიდეთ კომპანიის კუთვნილი ტექნიკა, ნაწილი კი მომწოდებლებს დავუბრუნეთ. თუმცა, ამით არ ვაპირებთ ყველაფრის დასრულებას. იმედი გვაქვს, რომ მალე მოეხსნება კომპანიას ყადაღა და შეძლებს ბაზარზე დაბრუნებას”, - განმარტა სეფაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, იმავე სახელით, ანუ "აიპლუსით” უკვე დარეგისტრირდა ახალი შპს, რომელიც გაყიდვების სფეროში გამოჩენას უფრო დიდი და ამბიციური გეგმებით აპირებს. როგორც Iphone+-ის მენეჯერმა აღნიშნა, კომპანია ახალი მაღაზიის გახსნას სხვა ადგილზე გეგმავს. აღნიშნული სავაჭრო ობიექტი უფრო ფართომასშტაბიანი იქნება. შეგახსენებთ, კომპანია "აიფონ+" მისმა დამფუძნებელმა მამუკა მარღიშვილმა დატოვა. ამასთან, მარღიშვილი საქართველოდანაც გაემგზავრა. როგორც მან რამდენიმე დღის წინ „სკაიპ კონფერეციაზე“ განაცხადა, მას შემდეგ, რაც სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე ვალერიან ცერცვაძეზე დაიწყო ინფორმაციის შეგროვება, მას თვალთვალი დაუწყეს. "მივხვდი, რომ ჩემი ქვეყანაში დარჩენა დასრულდებოდა ან ჩემი დაჭერით ან ლიკვიდაციით. დაჭერა გაუჭირდებოდათ, რადგან ნარკოტკები არასოდეს მომიხმარია და ვერ დამაბრალებდნენ და ვერ ჩამიდებდნენ, რადგან არავინ დაიჯერებდა. ვერც იარაღს ჩამიდებდნენ, რადგან არც კრიმინალური წარსული მქონია. შესაბამისად, ერთი გამოსავალი რჩებოდათ ჩემი გაჩერების და ეს იყო ლიკვიდაცია", - აღნიშნა მარღიშვილმა. ამასთან, კომპანიის წარმომადგენლებმა პრესკონფერენციაზე ახალი მტკიცებულებები წარადგინეს, რომლებიც, მათი თქმით, კიდევ ერთხელ ადასტურებს სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ვალერიან ცერცვაძის კავშირს კომპანია „აიტექნიკთან“, რომლის გამოც სასამართლომ „აიფონ პლუსის“ საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიიღო და კომპანია მილიონ 600 ათასი ლარით დააყადაღა. [post_title] => Iphone+-მა საკუთარი ტექნიკა გაყიდა და დაიხურა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iphone-ma-sakutari-teqnika-gayida-da-daikhura [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-24 10:32:30 [post_modified_gmt] => 2016-11-24 06:32:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=90284 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 90235 [post_author] => 5 [post_date] => 2016-11-23 13:12:36 [post_date_gmt] => 2016-11-23 09:12:36 [post_content] => არასამთავრობო ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” „Iphone+”-ისა და „აიტექნიკის” სკანდალს ეხმაურება. ორგანიზაცია თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის, ვალერიან ცერცვაძის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყებას ითხოვს და თემასთან დაკავშირებით სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს, რომელსაც ”ფორტუნა” უცვლელად გთავაზობთ: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” მიმართავს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაიწყოს დისციპლინური სამართალწარმოება თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე ვალერიან ცერცვაძის მიმართ. მიგვაჩნია, რომ სასამართლოს თავმჯდომარის ქმედებებით დაირღვა „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ” საქართველოს კანონის მოთხოვნები, ამასთან მისი ქმედება ხელყოფს სასამართლოს ავტორიტეტს და ზიანს აყენებს საზოგადოებაში სასამართლოსადმი ნდობას. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” დაინტერესდა მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, რომელიც შეეხება თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის სავარაუდო ინტერესთა კონფლიქტს და მის მიერ სამსახურეობრივი მდგომარეობის კონკრეტული კომპანიის სასარგებლოდ გამოყენებას. სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერიდან დასტურდება, რომ შპს „აიტექნიკი” დაფუძნდა 2011 წელს ვალერიან ცერცვაძის მამის და ცოლის ძმის მიერ, ხოლო დღეის მდგომარეობით კომპანიის 100%-იანი წილი მის ცოლის ძმას ეკუთვნის. მოსამართლის მეუღლე კი ამავე კომპანიის მენეჯერია. როგორც ცნობილია, თბილისის საქალაქო სასამართლომ კომპანია „აიტექნიკი”-ს მოთხოვნის საფუძველზე დააყადაღა კონკურენტი კომპანია „Iphone+”-ის ანგარიშები და ქონება. დავის მონაწილე „Iphone+”-ის წარმომადგენლებს, მიაჩნიათ, რომ სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის გავლენიდან გამომდინარე მიიღო, რომელიც უშუალოდ დაინტერესებულია ამ საქმის შედეგით. ამასთან, “Iphone+”-ის დირექტორის განცხადებით, იგი იძულებული გახდა დაეტოვებინა საქართველო მასზე განხორციელებული ზეწოლისა და თვალთვალის გამო. სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე უარყოფს რაიმე სახის პერსონალურ კავშირს აღნიშნულ კომპანიასთან, თუმცა მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე, ჩვენ ასევე გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია, რომლიდანაც დასტურდება, რომ სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ვალერიან ცერცვაძისთვის სახელმწიფოს მიერ გადაცემული სამსახურეობრივი ავტომობილი ნამდვილად გამოყენებულია ხსენებული შპს “აიტექნიკი”-ს ერთ-ერთ კომერციულ რეკლამაში. აღსანიშნავია, რომ ამავე რეკლამაში ავტომობილს მართავს სააპელაციო სასამართლოს ერთ-ერთი თანამშრომელი. გარდა ამისა, კომპანიასთან სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის პერსონალური კავშირები ასევე დასტურდება ჩვენ მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, რომლის მიხედვითაც ვალერი ცერცვაძემ 2013 წელს საკუთარი ქონება იპოთეკით დატვირთა კომპანია „აიტექნიკის” (იმდროინდელი სახელი შპს „გრინეფლი ჯორჯია”) სესხის უზრუნველსაყოფად. ხელშეკრულების ნომერი ასევე დასტურდება საჯარო რეესტრის ამონაწერიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ამ განცხადების ფარგლებში ჩვენ არ ვაფასებთ შპს „აიტექნიკ”-თან დაკავშირებულ სასამართლოში მიმდინარე კონკრეტული დავის შინაარსს და სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთებულობას, ცალსახად უნდა აღინიშნოს, რომ სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ სამსახურეობრივი შესაძლებლობების ბიზნეს კომპანიის სასარგებლოდ გამოყენების დადასტურებული შემთხვევა საზოგადოებაში აჩენს ლეგიტიმურ ეჭვებს სასამართლოს თავმჯდომარის დაინტერესებაზე ამ კომპანიასთან დაკავშირებული სასამართლო დავის შედეგითაც. მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფოს მიერ სამსახურეობრივი მოვალეობების შესასრულებლად გადაცემული ავტომობილის ამგვარი გამოყენება ერთმნიშვნელოვნად წარმოადგენს საჯარო რესურსებით არამიზნობრივ სარგებლობას და არღვევს „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-7 მუხლს, რომლის თანახმად, თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს საჯაროსამსახურებრივი უფლებამოსილება ან მასთან დაკავშირებული შესაძლებლობა გამოიყენოს იმ საკითხის გადასაწყვეტად, რომელიც არ განეკუთვნება მის საჯაროსამსახურებრივ უფლებამოსილებას. ამასთან, აღსანიშნავია ამავე კანონის მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტიც, რომელიც კრძალავს თანამდებობის პირის მიერ თავის ახლო ნათესავთან ქონებრივი გარიგების დადებას. სასამართლოს თავმჯდომარის სამსახურეობრივ სარგებლობაში არსებული ავტომობილის კომერციულ რეკლამაში მონაწილეობა თავისი არსით ქონებრივი გარიგებაა და მატერიალურ სარგებელს აძლევს მისი ოჯახის ბიზნესს სახელმწიფო რესურსების ხარჯზე. მართალია, კომპანიის ამჟამინდელი ოფიციალური მესაკუთრე და დირექტორი (მოსამართლის ცოლის ძმა) კანონის თანახმად არ ითვლება მის ახლო ნათესავად, თუმცა აღნიშნულ კომპანიასთან სასამართლოს თავმჯდომარის ოჯახის და ახლო ნათესავების კავშირები უდავოა”, - ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. მათივე განმარტებით, შესაბამისმა ორგანოებმა ყურადღების გარეშე არ უნდა დატოვონ კომპანია „Iphone+”-ის წარმომადგენლის განცხადება მასზე განხორციელებულ ზეწოლასთან და თვალთვალთან დაკავშირებით. [post_title] => Iphone+ VS აიტექნიკი: არასამთავრობო ორგანიზაცია ტექნიკის მაღაზიების სკანდალს ეხმაურება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iphone-vs-aiteqniki-arasamtavrobo-organizacia-teqnikis-maghaziebis-skandals-ekhmaureba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-23 13:12:36 [post_modified_gmt] => 2016-11-23 09:12:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=90235 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 116004 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-19 11:20:28 [post_date_gmt] => 2017-03-19 07:20:28 [post_content] => მამაკაცს, რომელიც მობილურ ტელეფონს აბაზანაში ტენიდა, დენმა დაარტყა და გარდაიცვალა. შემთხვევის შესახებ „ინდეფენდენთი“ წერს. 32 წლის ლონდონელი რიჩარდ ბული აბაზანაში იწვა, დამტენზე შეერთებული „აიფონი“ მკერდზე ედო. დამტენი დასველდა და დენის დარტყმისგან მამაკაცი გარდაიცვალა. პოლიციამ მომხდარი უბედურ შემთხვევად მიიჩნია, თუმცა მაინც აცნობეს მომხდარის შესახებ კომპანიას Apple. სამართალდამცველების თქმით, მობილური ტელეფონი, ერთი შეხედვით,სრულიად უვნებელია, თუმცა აბაზანაში ისეთივე საშიში შეიძლება აღმოჩნდეს, როგორიც თმის ფენია. [post_title] => მამაკაცი, რომელიც "აიფონს" აბაზანაში ტენიდა, გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mamakaci-romelic-aifons-abazanashi-tenida-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-19 11:20:28 [post_modified_gmt] => 2017-03-19 07:20:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116004 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 7 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 6e9accb878bba9838dd687bc618c8bb1 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )