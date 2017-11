2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები იზრდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mtavroba [1] => biujeti [2] => shemosulobebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189566 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mtavroba [1] => biujeti [2] => shemosulobebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189566 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 239 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mtavroba [1] => biujeti [2] => shemosulobebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mtavroba [1] => biujeti [2] => shemosulobebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189566) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21333,651,239) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 189572 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-22 10:49:31 [post_date_gmt] => 2017-11-22 06:49:31 [post_content] => 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებებით, აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებლი მცირდება. მთავრობის მიერ პარლამენტში წარდგენილი საბიუჯეტო ცვლილებების პროექტით, აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი 1 435.0 მლნ ლარის ოდენობით განისაზღვრა, რაც 2017 წელს დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით 192 მლნ ლარით ნაკლებია. “შემცირება გამოწვეულია შემდეგი მიზეზით: თამბაქოს აქციზი - 2017 წლის განმავლობაში საქართველოში არსებული თამბაქოს პროდუქციის მარაგები (ძირითადად იმპორტირებული) მნიშვნელოვნად შემცირდა. 2016 წლის განმავლობაში საქართველოში საშუალოდ თამბაქოს პროდუქციის 2 თვის მარაგი არსებობდა მუდმივად. 2017 წლის განმავლობაში საქართველოში არსებული მარაგები განახევრდა და საშუალოდ საქართველოში თამბაქოს პროდუქციის 1 თვის მარაგია (30 მლნ კოლოფი). იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნულ მარაგებზე კომპანიების მიერ აქციზის გადასახადი გადახდილია გასულ წლებში, მარაგების შემცირება ერთჯერადად აისახა აქციზის გადასახადის სახით ბიუჯეტში შემოსულ თანხებზე. აქციზის განაკვეთების ცვლილების შედეგად, მიმდინარე წელს მნიშვნელოვნად შემცირდა თამბაქოს მოხმარება საქართველოში. 2016 წლის იანვარ-აგვისტოში სულ რეალიზებული იყო 5,8 მილიარდი ღერი სიგარეტი, ხოლო 2017 წლის იანვარ-აგვისტოში სულ რეალიზებულია 4,9 მილიარდი ღერი სიგარეტი. თამბაქოს მოხმარება მიმდინარე წელს (8 თვის მონაცემებით) შემცირებულია 900 მილიონი ღერით, რაც არის მოხმარების 15.5%-იანი შემცირება. იმის გამო, რომ თამბაქოს მოხმარება 2017 წელს შემცირდება საპროგნოზო მაჩვენებლზე (8%) მეტად, (საპროგნოზო შემცირება - 0.7 მილიარდი ღერი, ხოლო ფაქტიური შემცირება - 1.3 მილიარდი ღერი), ბიუჯეტში აქციზის გადასახადის სახით მობილიზებული თანხები 2017 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელს ჩამორჩება“, - ნათქვამია ბიუჯეტის პროექტის განმარტებით ბარათში. აქციზის შემცირების კიდევ ერთ მიზეზად მთავრობა ავტომობილების აქციზს ასახელებს. “საგადასახადო პოლიტიკის ცვლილების შედეგად, მნიშვნელოვნად შემცირდა იმპორტირებული ავტომობილების ასაკი (9 წლამდე ავტომობილების წილი მთლიან იმპორტში ბოლო 4 თვის (ივნისი-სექტემბერი) განმავლობაში 29%-იდან 76%-მდე) გაიზარდა, რაც აისახა საბიუჯეტო შემოსავლის ნაწილზეც, ვინაიდან შედარებით ახალი ავტომობილები იბეგრება უფრო დაბალი აქციზის განაკვეთით. მნიშვნელოვნად გაზრდილია ჰიბრიდულ და ელექტროძრავიანი ავტომობილების იმპორტი, რაც ასევე შემცირებული განაკვეთით იბეგრება: ჰიბრიდი - სტანდარტულ განაკვეთზე 60%-ით დაბალი განაკვეთით იბეგრება, ხოლო ელექტრო - სრულად გათავისუფლებულია გადასახადებისაგან. ჰიბრიდულ და ელექტროძრავიანი ავტომობილების წილი მთლიან იმპორტში ბოლო 4 თვის (ივნისი-სექტემბერი) განმავლობაში 7%-დან 42%-მდე გაიზარდა. ბიუჯეტის დამტკიცების შემდგომ, მსუბუქი ავტომობილების იმპორტთან მიმართებაში ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს დაუწესდათ დამატებითი შეღავათები. კერძოდ, ავტომობილები, რომლებიც გამოგზავნილი იყო საქართველოში 2017 წლის 1-ელ იანვრამდე და საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილია არაუგვიანეს 2017 წლის 31 მარტისა, მათთვის აქციზის გადასახადის განაკვეთები დარჩა უცვლელი. შესაბამისად, აღნიშნულ პერიოდში იმპორტირებულ ავტომობილებზე აქციზი გადახდილიია ძველი (შემცირებული) განაკვეთებით“, - განმარტავს მთავრობა. 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვას პარლამენტი დღეს იწყებს. აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებლი მცირდება

თბილისის მთავრობა ფინანსთა სამინისტროს დედაქალაქის ბიუჯეტის გაზრდას სთხოვს. როგორც ჟურნალისტებს თბილისის ვიცე-მერმა, ირაკლი ხმალაძემ განუცხადა, აღნიშნულთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროსთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, თუმცა ხმალაძე იმედოვნებს, რომ წინასაარჩევნოდ გაცემული დაპირებების განსახორციელებლად თბილისის ბიუჯეტი მნიშვნელოვნად გაიზრდება. მისივე თქმით, დაგეგმილია, რომ თბილისის ბიუჯეტის არსებულ პროექტს საკრებულოდან გამოითხოვენ და მის ხარჯვით ნაწილში რამდენიმე ცვლილება განხორციელდება. "რამდენიმე საგზაო და სატრანსპორტო პროექტის ასახვა მოხდება 2018 წლის ბიუჯეტში. ძირითადად, ის პროექტები, რომელსაც წინასაარჩევნო პერიოდში მოსახლეობას დავპირდით. არსებითი ცვლილება იქნება ბიუჯეტის. ჩვენ საშემოსავლო ნაწილში შენიშვნები არ გვაქვს, სწორად იყო დაგეგმილი, თუმცა ხარჯვით ნაწილში მნიშვნელოვან ცვლილებებს შევიტანთ. გრძელდება კონსულტაციები ფინანსთა სამინისტროსთან კახა კალაძის მხრიდან, რომ დედაქალაქის 2018 წლის ბიუჯეტი გაუზარდოს, რათა ყველა ის პროექტი განვახორციელოთ, რომელსაც მოსახლეობას დავპირდით. ჩვენ ველოდებით, რომ საბიუჯეტო ტრანსფერი, საბიუჯეტო დაფინანსება გაიზრდება და ეს თანხა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტებს მოხმარდება,"- განაცხადა ხმალაძემ. ცნობისთვის, თბილისის ბიუჯეტი ამ ეტაპზე 815 მლნ ლარით განისაზღვრება. თბილისის მთავრობა დედაქალაქის ბიუჯეტის გაზრდას ითხოვს

კონკურენციის სააგენტო თამბაქოს ბაზარს, გარე სარეკლამო ბაზარს, სახელმწიფო შესყიდვებში კონკურენციის შესაძლო შეზღუდვის ფაქტებს სწავლობს, - ამის შესახებ კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარე ნოდარ ხადურმა განაცხადა. "ჩვენ ვმუშაობთ და ვაგრძელებთ თამბაქოს ბაზრის მონიტორინგს, ასევე გარე სარეკლამო ბაზრის მონიტორინგს. ასევე ვმუშაობთ სხვადასხვა კონკრეტული მიმართულებებით. ერთ-ერთი სერიოზული მიმართულება ჩვენთან არის სახელმწიფო შესყიდვები და ამ შესყიდვებში კონკურენციის შესაძლო შეზღუდვის ფაქტები. ასევე ძალიან ხშირად გვიწევს მუშაობა ე.წ. კონცენტრაციების ზრდაზე, როდესაც ქართული კომპანიები ცდილობენ, რომ გაძლიერდნენ, გაერთიანდნენ და იმ შემთხვევაში თუ მათი მოცულობა გარკვეულ ნიშნულს აჭარბებს, ისინი აუცილებლად საჭიროებენ კონკურენციის სააგენტოს თანხმობას", - განაცხადა ხადურმა. რაც შეეხება კონკურენციის სააგენტოს 2018 წლის ბიუჯეტს, ნოდარ ხადურის განცხადებით, მომავალ წელს კონკურენციის სააგენტოს ბიუჯეტი დაახლოებით, 2 მილიონი ლარი იქნება. კონკურენციის სააგენტო თამბაქოს ბაზარს სწავლობს აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებლი მცირდება