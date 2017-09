206-ე საბავშვო ბაღის დირექტორი და აღმზრდელები თანამდებობიდან გაათავისუფლეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zemo-fonichalis-206-e-sabavshvo-baghi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167518 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zemo-fonichalis-206-e-sabavshvo-baghi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167518 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 19545 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zemo-fonichalis-206-e-sabavshvo-baghi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zemo-fonichalis-206-e-sabavshvo-baghi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167518) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19545) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167312 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-25 14:59:34 [post_date_gmt] => 2017-09-25 10:59:34 [post_content] => „ბაღის შენობიდან გადმოვარდნილ ბავშვს ქალა ტვინის ტრავმა და გულმკერდის ბლაგვი დაზიანება აღენიშნება,“ - ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა. დავით სერგეენკოს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე 3 წლის ბავშვის მდგომარეობა ოპერაციული ჩარევას არ საჭიროებს. რაც შეეხება მომხდარ ინციდენტს, მინისტრის თქმით, ფაქტი საჭიროებს დეტალურ გამოძიებას, რომ დადგინდეს, სად იყო ხარვეზი. მერია 206-ე ბაღის დირექტორისა და აღმზრდელებისთვის უფლებამოსილების შეჩერებას ითხოვს. ამის შესახებ დედაქალაქის მთავრობამ ოფიციალური წერილი გაავრცელა.. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მერია ამ ფაქტს გმობს და საგამოძიებო ორგანოებს აღნიშნული ფაქტის სწრაფად გამოძიებისკენ მოუწოდებს. ასევე, წერილში დედაქალაქის მთავრობა მოუწოდებს სააგენტოს თანამშრომლებს, თავი შეიკავონ არაეთიკური განცხადებებისგან. "გვინდა, გამოვეხმაუროთ ფონიჭალაში მდებარე 206-ე საბავშვო ბაგა-ბაღში მომხდარ ფაქტს. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო ძალისხმევას არ იშურებს ქალაქის მასშტაბით არსებულ ბაღებში უსაფრთხო გარემოსა და სივრცის შესაქმნელად, მოხდა ძალიან სამწუხარო შემთხვევა, რაც ყოვლად გაუმართლებელია. ბავშვის მდგომარეობა ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელია და აღსაზრდელი ინგოროყვას კლინიკაში საჭირო სამედიცინო პროცედურებს გადის. თბილისის მერია გმობს მომხდარს და მიმართავს საგამოძიებო ორგანოებს, რაც შეიძლება სწრაფად გამოიძიონ აღნიშნული ფაქტი. ამასთანავე, თბილისის მერი ავალებს ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელს, გამოძიების დასრულებამდე, შეუჩეროს უფლებამოსილება ბაგა-ბაღის დირექტორსა და იმ აღმზრდელებს, რომლებიც ამ კონკრეტული შემთხვევისას უშუალოდ ახორციელებდნენ ზედამხედველობას სასწავლო პროცესზე. მოვუწოდებთ ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს თანამშრომლებს, თავი შეიკავონ არაეთიკური განცხადებებისგან. აღნიშნულ შემთხვევასთან დაკავშირებით დედაქალაქის მერია მაქსიმალურად ითანამშრომლებს გამოძიებასთან", – ნათქვამია დედაქალაქის მერიის განცხადებაში. 206-ე ბაღის ფანჯრიდან აღსაზრდელი დღეს დილას გადმოვარდა. ბავშვი ინგოროყვას კლინიკაში იმყოფება და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მერია 206-ე ბაღის დირექტორისა და აღმზრდელებისთვის უფლებამოსილების შეჩერებას ითხოვს ბაღის შენობიდან გადმოვარდნილ ბავშვს თავის ტრავმა და გულმკერდის დაზიანება აღენიშნება