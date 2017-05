21 580 ლარი ნაგვის დაყრისთვის: ინსპექტორებმა 202 ადამიანი დააჯარიმეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => nagavi [2] => sufta-qalaqi [3] => garemos-dabindzureba [4] => sufta-quchebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128344 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => nagavi [2] => sufta-qalaqi [3] => garemos-dabindzureba [4] => sufta-quchebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128344 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 62 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => nagavi [2] => sufta-qalaqi [3] => garemos-dabindzureba [4] => sufta-quchebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => nagavi [2] => sufta-qalaqi [3] => garemos-dabindzureba [4] => sufta-quchebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128344) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15467,2193,14921,15468,62) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128332 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-07 12:09:58 [post_date_gmt] => 2017-05-07 08:09:58 [post_content] => თბილისში, მელიქიშვილის გამზირზე, ზაფხულიდან მხოლოდ ავტობუსებისთვის ორმხრივი მოძრაობა აღდგება, - ამის შესახებ ჟურნალისტებს თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განუცხადა. მისივე თქმით, ახლახანს დასრულდა კვლევა, რომლის თანახმადაც, მელიქიშვილზე სპეციალურად ავტობუსებისთვის ხაზი მოეწყობა და მასზე სხვა სატრანსპორტო საშუალებებს მოძრაობა არ შეეძლებათ. პროექტის დასრულების შემდეგ, ფილარმონიიდან ავტობუსები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისკენ მელიქიშვილის გამზირით იმოძრავებენ და აღარ მოუწევთ ფილარმონიიდან გმირთა მოედანზე ჩასვლა და შემდეგ ვარაზისხევით უნივერსიტეტისკენ გადაადგილება. როგორც „ფორტუნასთვისაა“ ცნობილი, ეს გენერალური გეგმის ერთ-ერთი რეკომენდაციაა. „სწრაფი“ ავტობუსები მელიქიშვილის გარდა სხვა ქუჩებზეც გამოჩნდება. [post_title] => მელიქიშვილის გამზირზე, "სწრაფი ავტობუსები" ორმხრივად იმოძრავებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => meliqishvilis-gamzirze-swrafi-avtobusebi-ormkhrivad-imodzravebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-07 12:10:31 [post_modified_gmt] => 2017-05-07 08:10:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128332 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 126022 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-28 12:34:26 [post_date_gmt] => 2017-04-28 08:34:26 [post_content] => ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზით ტვირთების გადაზიდვაზე მოლაპარაკებები დაიწყო. ამის შესახებ აზერბაიჯანული მედია იუწყება. მათივე ცნობით, AzRusTrans-მა უკვე მიიღო შეთავაზება, რომელიც ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო ხაზზე ტვირთის გადატანას გულისხმობს. AzRusTrans-ის თავმჯდომარის განცხადებით, გარკვეული წინადადებები მიიღეს უზბეკეთიდან და თურქმენეთიდან. "უკვე მივიღეთ უზბეკეთიდან წინადადება პოლიმერის გადაზიდვაზე. ამჟამად უზბეკეთს ტვირთი ევროპაში ნოვოროსიისკისა და რიგის პორტებიდან გააქვს. ამიტომ, ბაქო-თბილისი-ყარსი მისთვის უფრო მომგებიანია", - აღნიშნავს AzRusTrans-ის თავმჯდომარე, შეგახსენებთ, ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა აზერბაიჯანის-საქართველოსა და თურქეთის მთავრობების შეთანხმებით შენდება. მაგისტრალის მშენებლობა უკვე დასრულების ფაზაშია. აღნიშნული პროექტისთვის აზერბაიჯანს საქართველოსთვის უკვე 630 მილიონი დოლარი აქვს გამოყოფილი. რკინიგზა ექსპლუატაციაში 2017 წლის მეორე ნახევრიდან უნდა შევიდეს. [post_title] => ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზით ტვირთების გადაზიდვა დაიგეგმა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => baqo-tbilisi-yarsis-rkinigzit-tvirtebis-gadazidva-daigegma [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-28 12:48:45 [post_modified_gmt] => 2017-04-28 08:48:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126022 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 124755 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-24 11:19:56 [post_date_gmt] => 2017-04-24 07:19:56 [post_content] => რომში მოგროვებული ნაგავი ავსტრიაში სახლებს ათბობს, ნარჩენები ავსტრიაში მატარებლით გადააქვთ. ნაგვის პრობლემასთან გამკლავება იტალიის დედაქალაქს უჭირს, ავსტრია კი რომიდან წაღებულ ნაგავს ენერგიად აქცევს. იტალიელები ავსტრიულ კომპანიას EVN უხდიან თანხას, რომ რომელების 70,000 ტონაზე მეტი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები ვენაში გადაზიდოს. ნაგავს წვავენ და საბოლოოდ, გარდაქმნიან ელექტროენერგიად. რომიდან წაღებული ნარჩენები ავსტრიაში 170 000 ადამიანს ელექტროენერგიით ამარაგებს. [post_title] => რომში მოგროვებული ნაგავი ავსტრიას მიაქვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => romshi-mogrovebuli-nagavi-avstrias-miaqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-24 12:13:48 [post_modified_gmt] => 2017-04-24 08:13:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124755 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 128332 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-07 12:09:58 [post_date_gmt] => 2017-05-07 08:09:58 [post_content] => თბილისში, მელიქიშვილის გამზირზე, ზაფხულიდან მხოლოდ ავტობუსებისთვის ორმხრივი მოძრაობა აღდგება, - ამის შესახებ ჟურნალისტებს თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განუცხადა. მისივე თქმით, ახლახანს დასრულდა კვლევა, რომლის თანახმადაც, მელიქიშვილზე სპეციალურად ავტობუსებისთვის ხაზი მოეწყობა და მასზე სხვა სატრანსპორტო საშუალებებს მოძრაობა არ შეეძლებათ. პროექტის დასრულების შემდეგ, ფილარმონიიდან ავტობუსები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისკენ მელიქიშვილის გამზირით იმოძრავებენ და აღარ მოუწევთ ფილარმონიიდან გმირთა მოედანზე ჩასვლა და შემდეგ ვარაზისხევით უნივერსიტეტისკენ გადაადგილება. როგორც „ფორტუნასთვისაა“ ცნობილი, ეს გენერალური გეგმის ერთ-ერთი რეკომენდაციაა. „სწრაფი“ ავტობუსები მელიქიშვილის გარდა სხვა ქუჩებზეც გამოჩნდება. [post_title] => მელიქიშვილის გამზირზე, "სწრაფი ავტობუსები" ორმხრივად იმოძრავებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => meliqishvilis-gamzirze-swrafi-avtobusebi-ormkhrivad-imodzravebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-07 12:10:31 [post_modified_gmt] => 2017-05-07 08:10:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128332 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 52 [max_num_pages] => 18 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d7d20819876dc09182523acd11d07654 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )