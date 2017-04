22 აპრილს საქართველოს დაასუფთავებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dedamiwis-dghe [1] => dasuftaveba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124051 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dedamiwis-dghe [1] => dasuftaveba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124051 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5468 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dedamiwis-dghe [1] => dasuftaveba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dedamiwis-dghe [1] => dasuftaveba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124051) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8634,5468) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 84582 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-10-27 17:14:11 [post_date_gmt] => 2016-10-27 13:14:11 [post_content] => თბილისში მალე დასუფთავების ინსპექტორები გამოჩნდებიან. როგორც ”ფორტუნას” თბილსერვის ჯგუფის დირექტორის მოადგილემ დავით დოლიძემ აცნობა, ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებით მუშაობა მიმდინარეობს და კონკრეტული, ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს. ”ჯერჯერობით ტექნიკური და სამართლებრივი საკითხები დამუშავების პროცესშია. ჯერ რაღაც კონკრეტულ ფუნქციებზე ვერ ვისაუბრებთ. შესაძლოა მუშაობის პროცესში ბევრი რამ შეიცვალოს”, - განაცხადა დოლიძემ "ფორტუნასთან". როგორც ამ ეტაპზეა ცნობილი, პირველ ეტაპზე თბილისში 20 დასუფთავების ინსპექტორი შეუდგება მოვალეობის შესრულებას, რომლებიც თბილისის ცენტრალურ უბნებში ვაკე-საბურთალოსა და მთაწმინდა-ჩუღურეთის ტერიტორიაზე გადანაწილდებიან. იმ შემთხვევაში თუ "თბილსერვის" ჯგუფის ახალი სამსახური გაამართლებს და მოსახლეობისგან დადებითი შეფასებას მიიღებს, დასუფთავების ინსპექტორები მთელ თბილისში გამოჩნდებიან. სპეციალურ ფორმაში გამოწყობილი ინსპექტორები ნაგვის ძირს დაგდების შემთხვევაში, მოქალაქეს ჯერ მითითებას მისცემენ, ქმედების გამეორების შემთხვევაში კი დააჯარიმებენ. ჯერჯერობით არც ჯარიმის ოდენობაა ცნობილი. [post_title] => თბილისის სისუფთავეზე კიდევ ერთი ახალი სამსახური იზრუნებს
[post_date] => 2016-10-27 17:14:11 [post_title] => დასუფთავების მანქანების პარკი სრულად განახლდება
[post_date] => 2016-09-16 18:38:06

მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, დასუფთავების მანქანების პარკის სრულად განახლება იგეგმება, - ამის შესახებ თბილისის მერმა, დავით ნარმანიამ ორწლიანი საქმიანობის ანგარიშის პრეზენტაციაზე განაცხადა. მისივე თქმით, დასუფთავების კუთხით, თბილისს ემსახურება 291 ერთეული სპეციალური ტექნიკა, აქედან 28 ერთეული „თბილსერვის ჯგუფმა" 2016 წელს შეიძინა. როგორც თბილისის მერმა აღნიშნა, შპს „თბილსერვის ჯგუფმა" დედაქალაქის მასშტაბით, 10 050 ცალი ახალი ნაგავშემკრები კონტეინერი განათავსა. დღეის მდგომარეობით, სულ განთავსებულია 18 974 ნაგავშემკრები კონტეინერი. ამასთან, თბილისის მერის განმარტებით, ქალაქში პირველად მოეწყო ინერტული (სამშენებლო) ნარჩენების 2 ნაგავსაყრელი, რაც მანამდე არასდროს ყოფილა. „რაც შეეხება თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელ პოლიგონზე არსებული პრობლემების მოგვარებას, „თბილსერვის ჯგუფმა" 2016 წლის აგვისტოში სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო. სატენდერო პირობების თანახმად, სამშენებლო სამუშაოები შესრულდება ეტაპობრივად, პროექტით გათვალისწინებული პირობების მიხედვით, რომლის დასრულების შემდეგაც, სუნის პრობლემა, რომელიც ნორიოს დასახლებაში მცხოვრებ მოსახლეობას აწუხებდა, აღმოიფხვრება. პროექტის საერთო ღირებულება 8 მლნ ლარამდეა და სამშენებლო სამუშაოები გაწერილია 11 თვეზე", - განაცხადა დავით ნარმანიამ. მისივე ინფორმაციით, თბილისის მთავრობის განკარგულებით, შპს "თბილსერვის ჯგუფი" 2016 წლის მაისიდან უვლის და ასუფთავებს რამდენიმე ცენტრალურ პარკს. დაიგო მწვანე გაზონი, განთავსდა დეკორატიული ბუჩქები, მოეწყო საყვავილე თარგები, დაიკიდა საყვავილე ქოთნები, მოეწყო ახალი სარწყავი სისტემა, დარგულია სხვადასხვა ჯიშის მარადმწვანე ხეები და მრავალწლიანი მცენარეები. ეტაპობრივად მიმდინარეობს ნაგავშემკრები კონტეინერების შეცვლა, სკამების რეაბილიტაცია. [post_title] => კამპანია "დავასუფთაოთ მსოფლიო, დავასუფთაოთ საქართველო" იწყება
[post_date] => 2016-09-15 16:18:00

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერითა და შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, 16 სექტემბრიდან კამპანია "დავასუფთაოთ მსოფლიო, დავასუფთაოთ საქართველო დაიწყება. აქცია სამი დღის განმავლობაში გაგრძელდება, როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს რეგიონებში. მისი მიზანია ადამიანების ერთი იდეის გარშემო გაერთიანება- შეუქმნან საკუთარ შვილებსა და ოჯახს ჯანმრთელ გარემოში ცხოვრების პირობები. საერთაშორისო გარემოსდაცვითი კამპანია „დავასუფთაოთ მსოფლიო" 1992 წელს გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის ( UNEP ) თაოსნობით, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ დააფუძნა. კამპანიის მოწოდებაა: ჩვენი ქვეყანა... ჩვენი პლანეტა... ჩვენი პასუხისმგებლობაა… აღნიშნული ღონისძიება საქართველოში უკვე მეშვიდედ ტარდება. [post_date] => 2016-10-27 17:14:11

თბილისის სისუფთავეზე კიდევ ერთი ახალი სამსახური იზრუნებს

თბილისში მალე დასუფთავების ინსპექტორები გამოჩნდებიან. როგორც "ფორტუნას" თბილსერვის ჯგუფის დირექტორის მოადგილემ დავით დოლიძემ აცნობა, ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებით მუშაობა მიმდინარეობს და კონკრეტული, ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს. "ჯერჯერობით ტექნიკური და სამართლებრივი საკითხები დამუშავების პროცესშია. ჯერ რაღაც კონკრეტულ ფუნქციებზე ვერ ვისაუბრებთ. შესაძლოა მუშაობის პროცესში ბევრი რამ შეიცვალოს", - განაცხადა დოლიძემ "ფორტუნასთან". როგორც ამ ეტაპზეა ცნობილი, პირველ ეტაპზე თბილისში 20 დასუფთავების ინსპექტორი შეუდგება მოვალეობის შესრულებას, რომლებიც თბილისის ცენტრალურ უბნებში ვაკე-საბურთალოსა და მთაწმინდა-ჩუღურეთის ტერიტორიაზე გადანაწილდებიან. იმ შემთხვევაში თუ "თბილსერვის" ჯგუფის ახალი სამსახური გაამართლებს და მოსახლეობისგან დადებითი შეფასებას მიიღებს, დასუფთავების ინსპექტორები მთელ თბილისში გამოჩნდებიან. სპეციალურ ფორმაში გამოწყობილი ინსპექტორები ნაგვის ძირს დაგდების შემთხვევაში, მოქალაქეს ჯერ მითითებას მისცემენ, ქმედების გამეორების შემთხვევაში კი დააჯარიმებენ. ჯერჯერობით არც ჯარიმის ოდენობაა ცნობილი.