23 ნოემბერს ილია მეორე 600-ზე მეტ ბავშვს მონათლავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ilia-meore [1] => giorgoba [2] => sayoveltao-natloba [3] => sameba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188562 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ilia-meore [1] => giorgoba [2] => sayoveltao-natloba [3] => sameba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188562 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 685 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ilia-meore [1] => giorgoba [2] => sayoveltao-natloba [3] => sameba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ilia-meore [1] => giorgoba [2] => sayoveltao-natloba [3] => sameba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188562) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19519,1895,1901,685) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182989 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-02 12:42:29 [post_date_gmt] => 2017-11-02 08:42:29 [post_content] => საქართველოსა და რუსეთის ეკლესიები ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედი ეკლესიის განხეთქილების თემაზე სამუშაო ჯგუფის შექმნისთვის მზადყოფნას გამოთქვამენ. განხეთქილების შესახებ რუსეთის ეკლესიის საგარეო საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელმა ილარიონ ალფეევმა საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქთან შეხვედრისას განაცხადა. ალფეევი ერთი დღით თბილისში იმყოფებოდა. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქთან აუდიენციაზე მიტროპოლიტ ილარიონ ალფეევმა განაცხადა, რომ რუსეთის მხარე მზად არის სამუშაო ჯგუფი აამოქმედოს, რაზეც მისი თქმით ილია მეორე და კირილე წინა შეხვედრაზე შეთანხმდნენ. "აფხაზეთში ახალი არაფერია. ის ჯგუფი, რომელმაც დაიპყრო ახალი ათონის მონასტერი და თავი გამოაცხადა თითქმის ავტოკეფალურ ეკლესიად პოზიციებს ისევ ინარჩუნებს. დიახ მათ შორის მოხდა განხეთქილება. ეს ჯგუფი ახლა მოიხსენიებს მსოფლიო პატრიარქს და მათ თავი მიტროპოლიტად გამოაცხადეს, უნდა ვიფიქროთ როგორ დავარეგულიროთ სიტუაცია. უწმინდეს პატრიარქ კირილესთან თქვენს ბოლო შეხვედრაზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ აფხაზეთში არსებულ სიტუაციაზე სამსჯელოდ სამუშაო ჯგუფს შევქმნიდით, ჩვენ მზად ვართ შევუდგეთ მუშაობას, იმიტომ რომ იქ ბევრი პრობლემაა, რაც გადაჭრას საჭიროებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ რამდენი ადამიანი უნდა იყოს ამ ჯგუფში. ალბათ 2-3 საკმარისი იქნება. ველოდებით თქვენს პასუხს,”- განაცხადა ილარიონ ალფეევმა. პატრიარქის განცხადებით, ვითარება უნდა დარეგულირდეს და სამუშაო ჯგუფის შემქნის დეტალებს რუსულ მხარეს შეატყობინებენ. "ჩვენ აფხაზეთიდან გვყავს ეპისკოპოსი გრიგორი კაცია. აფხაზეთში კი არის პიროვნება, ისიც გვარად კაციაა . ის რელიგიურ ორგანიზაციებთან, პარლამენტისა და მთავრობის ურთიერთობას ხელმძღვანელობს. შეიძლებოდა მისი იქ გაგზავნა. ზოგიერთები გამოთქვამენ ასზრს რომ როგორმე უნდა დავარეგულიროთ სიტუაცია აფხაზეთში. მე მიყვებოდნენ რომ მოხდა განხეთქილება ამ ჯგუფსა, ბესარიონ აპლიასა და სხვებს შორის. სწორედ ამიტომ უნდა ვიჩქაროთ, დავარეგულიროთ სიტუაცია. როგორ ფიქრობთ რამდენი ადმიანი უნდა შედიოდეს სამუშაო ჯგუფში. ვფიქრობ დიდი ჯგუფი საჭირო არ არის. ალბათ სამი ადამიანი თითო მხრიდან. ჩვენ დავფიქრდებით და პასუხს შეგატყობინებთ,“-განაცხადა ილია მეორემ,"-განაცხადა ილია მეორემ. პატრიარქმა ალფეევისგან რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქობის აღდგენის 100 წლის იუბილეზე მოსკოვში მიწვევა მიიღო. [post_title] => განხეთქილება ოკუპირებული აფხაზეთის ეკლესიაში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gankhetqileba-okupirebuli-afkhazetis-eklesiashi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 12:44:17 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 08:44:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182989 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 182983 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-02 12:35:47 [post_date_gmt] => 2017-11-02 08:35:47 [post_content] => საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა რუსეთის პატრიარქისგან მიწვევა მიიღო. ილია მეორე კირილემ მოსკოვში რუსეთის პატრიარქის ტიტულის აღდგენის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებზე დაპატიჟა. გზავნილი კათალიკოსს პირადად რუსეთის ეკლესიის საგარეო საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელმა გადასცა, რომელიც ამისთვის ერთი დღით თბილისში იმყოფებოდა. “მინდა რუსეთის პატრიარქ კირილესგან მოკითხვა გადმოგცეთ, მან ასევე მთხოვა გადმომცა თქვენთვის რომ გელოდებათ რუსეთში, დიდი სიყვარულით, რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქობის აღდგენის 100 წლის იუბილეზე. იმედი გვაქვს რომ თქვენ და თქვენი დელეგაციის წევრებს ამ დღესასწაულზე გიხილავთ. ჩვენ მოვიწვიეთ სხვადასხვა მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურები და უმრავლესობისგან დადებითი პასუხი მივიღეთ. 4 დეკემბერს მაცხოვრის სახელობის ტაძარში სადღესასწაულო წირვა აღევლინება”-განაცხადა ილარიონ ალფეევმა. ილია მეორის განცხადებით, ის დაესწრება დღესასწაულს, თუკი მას ჯანმრთელობა ხელს შეუწყობს. [post_title] => საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა რუსეთის პატრიარქისგან მიწვევა მიიღო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-katolikos-patriarqma-rusetis-patriarqisgan-miwveva-miigho-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 12:35:47 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 08:35:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182983 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 182911 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-02 08:36:27 [post_date_gmt] => 2017-11-02 04:36:27 [post_content] => საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა რუსეთის პატრიარქისგან მიწვევა მიიღო. ილია მეორე კირილემ მოსკოვში რუსეთის პატრიარქის ტიტულის აღდგენის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებზე დაპატიჟა. გზავნილი კათალიკოსს პირადად რუსეთის ეკლესიის საგარეო საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელმა გადასცა, რომელიც ამისთვის ერთი დღით თბილისში იმყოფებოდა. აუდიენციაზე საუბარი შეეხო ოკუპირებული აფხაზეთის საკითხსაც. სხვა დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. [post_title] => საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა რუსეთის პატრიარქისგან მიწვევა მიიღო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-katolikos-patriarqma-rusetis-patriarqisgan-miwveva-miigho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 08:36:27 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 04:36:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182911 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 182989 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-02 12:42:29 [post_date_gmt] => 2017-11-02 08:42:29 [post_content] => საქართველოსა და რუსეთის ეკლესიები ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქმედი ეკლესიის განხეთქილების თემაზე სამუშაო ჯგუფის შექმნისთვის მზადყოფნას გამოთქვამენ. განხეთქილების შესახებ რუსეთის ეკლესიის საგარეო საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელმა ილარიონ ალფეევმა საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქთან შეხვედრისას განაცხადა. ალფეევი ერთი დღით თბილისში იმყოფებოდა. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქთან აუდიენციაზე მიტროპოლიტ ილარიონ ალფეევმა განაცხადა, რომ რუსეთის მხარე მზად არის სამუშაო ჯგუფი აამოქმედოს, რაზეც მისი თქმით ილია მეორე და კირილე წინა შეხვედრაზე შეთანხმდნენ. "აფხაზეთში ახალი არაფერია. ის ჯგუფი, რომელმაც დაიპყრო ახალი ათონის მონასტერი და თავი გამოაცხადა თითქმის ავტოკეფალურ ეკლესიად პოზიციებს ისევ ინარჩუნებს. დიახ მათ შორის მოხდა განხეთქილება. ეს ჯგუფი ახლა მოიხსენიებს მსოფლიო პატრიარქს და მათ თავი მიტროპოლიტად გამოაცხადეს, უნდა ვიფიქროთ როგორ დავარეგულიროთ სიტუაცია. უწმინდეს პატრიარქ კირილესთან თქვენს ბოლო შეხვედრაზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ აფხაზეთში არსებულ სიტუაციაზე სამსჯელოდ სამუშაო ჯგუფს შევქმნიდით, ჩვენ მზად ვართ შევუდგეთ მუშაობას, იმიტომ რომ იქ ბევრი პრობლემაა, რაც გადაჭრას საჭიროებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ რამდენი ადამიანი უნდა იყოს ამ ჯგუფში. ალბათ 2-3 საკმარისი იქნება. ველოდებით თქვენს პასუხს,”- განაცხადა ილარიონ ალფეევმა. პატრიარქის განცხადებით, ვითარება უნდა დარეგულირდეს და სამუშაო ჯგუფის შემქნის დეტალებს რუსულ მხარეს შეატყობინებენ. "ჩვენ აფხაზეთიდან გვყავს ეპისკოპოსი გრიგორი კაცია. აფხაზეთში კი არის პიროვნება, ისიც გვარად კაციაა . ის რელიგიურ ორგანიზაციებთან, პარლამენტისა და მთავრობის ურთიერთობას ხელმძღვანელობს. შეიძლებოდა მისი იქ გაგზავნა. ზოგიერთები გამოთქვამენ ასზრს რომ როგორმე უნდა დავარეგულიროთ სიტუაცია აფხაზეთში. მე მიყვებოდნენ რომ მოხდა განხეთქილება ამ ჯგუფსა, ბესარიონ აპლიასა და სხვებს შორის. სწორედ ამიტომ უნდა ვიჩქაროთ, დავარეგულიროთ სიტუაცია. როგორ ფიქრობთ რამდენი ადმიანი უნდა შედიოდეს სამუშაო ჯგუფში. ვფიქრობ დიდი ჯგუფი საჭირო არ არის. ალბათ სამი ადამიანი თითო მხრიდან. ჩვენ დავფიქრდებით და პასუხს შეგატყობინებთ,“-განაცხადა ილია მეორემ,"-განაცხადა ილია მეორემ. პატრიარქმა ალფეევისგან რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქობის აღდგენის 100 წლის იუბილეზე მოსკოვში მიწვევა მიიღო. [post_title] => განხეთქილება ოკუპირებული აფხაზეთის ეკლესიაში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gankhetqileba-okupirebuli-afkhazetis-eklesiashi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 12:44:17 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 08:44:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182989 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 107 [max_num_pages] => 36 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7c9cd6e7e0ba473268ac5db3098048ae [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )