245 ადამიანი ხიდიდან ერთდროულად გადმოხტა (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => brazilia [1] => khididan-gadmokhtoma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179538 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => brazilia [1] => khididan-gadmokhtoma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179538 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4054 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => brazilia [1] => khididan-gadmokhtoma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => brazilia [1] => khididan-gadmokhtoma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179538) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4054,20607) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171837 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-06 11:59:27 [post_date_gmt] => 2017-10-06 07:59:27 [post_content] => ბრაზილიის ერთ-ერთ ბაგა ბაღში მომხდარ თავდასხმას ოთხი ბავშვისა და მასწავლებლის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. როგორც ცნობილია, ბაგა ბაღის დაცვის ყოფილმა წევრმა 4 წლამდე ბავშვებს და პედაგოგს საწვავი გადაასხა და დაწვა. ადგილზე მისულ პოლიციას მასწავლებელი და ბავშვები უკვე გარდაცვლილები დახვდათ, დანარჩენმა 15-მა ადამიანმა სხეულის სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. ადგილზე მობილიზებული იყო სამართალდამცველთა და სასწრაფო დახმარების ჯგუფები, დაშავებულები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. [post_title] => თავდასხმა ბრაზილიის ბაგა ბაღში - დაღუპულია 4 ბავშვი და 1 მასწავლებელი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tavdaskhma-braziliis-baga-baghshi-daghupulia-4-bavshvi-da-1-maswavlebeli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-06 11:59:27 [post_modified_gmt] => 2017-10-06 07:59:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171837 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 151820 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-07 16:50:32 [post_date_gmt] => 2017-08-07 12:50:32 [post_content] => ბრიტანელ ქალს, რომელიც შეცდომით, ფაველაში (ბრაზილიის უღარიბესი უბნები, სადაც კრიმინალის დონე მაღალია) გადავიდა, ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს. აღნიშნულის შესახებ ბრაზილიის ხელისუფლებამ ბრიტანეთის საგარეო უწყებას ინფორმაცია უკვე მიაწოდა. ბრაზილიური გაზეთის ცნობით, Angra dos Rei-ში მოგზაურობისას, ოჯახს, რომელიც უღარიბეს უბანში შემთხვევით გადავიდა, შეიარაღებული ჯგუფი მიუახლოვდა. ქალს მუცელში ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს, მაგრამ ჭრილობა სიცოცხლისთვის საშიში არ აღმოჩნდა. როგორც ბრაზილიის ხელისუფლებამ განმარტა, შეიარაღებულმა მამაკაცებმა ოჯახს ავტომანქანის დატოვება უბრძანეს, მაგრამ მათ მოთხოვნა ვერ გაიგეს. სწორედ ამის შემდეგ განხორციელდა სროლა. შემთხვევის დროს ავტომანქანაში წყვილის სამი ბავშვიც იმყოფებოდა. O Globo-ს ინფორმაციით, ოჯახი Waterfront-ის რაიონში Angra dos Reis-ში აღმოაჩინეს - რიო დე ჟანეიროდან 145 კმ-ის მოშორებით. ბრაზილიური მედიის ცნობით, ქალის მდგომარეობა ქირურგიული ოპერაციის შემდეგ სტაბილურია. [post_title] => ბრაზილიაში ბრიტანელი ქალს ოჯახის თვალწინ ესროლეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => braziliashi-britaneli-qals-ojakhis-tvalwin-esroles [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-07 17:00:19 [post_modified_gmt] => 2017-08-07 13:00:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151820 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 135074 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-29 18:06:11 [post_date_gmt] => 2017-05-29 14:06:11 [post_content] => ბავშვი, რომელმაც დაბადებიდან რამდენიმე წუთის შემდეგ ექთნების დახმარებით გავლა შეძლო, ინტერნეტსენსაციად იქცა. ვიდეოს „ფეისბუქზე“ 72 მილიონი ნახვა და 1.6 მილიონი გაზიარება აქვს. თუმცა, ინტერნეტმომხმარებლების ნაწილი მის ავთენტურობას საეჭვოდ მიიჩნევს. ბავშვი ბრაზილიაში დაიბადა და ვიდეოში ექთანი ამბობს, რომ დაუჯერებელია, რასაც საკუთარი თვალებით უყურებს : „ღმერთო ჩემო, გოგონა დადის!“ ექთანი განმარტავს, რომ ცდილობდა ბავშვი ებანავებინა, თუმცა ახალშობილი არ დაემორჩილა და სცადა, გაევლო. ბავშვები, როგორც წესი, 12 თვემდე არ იწყებენ სიარულს, მანამდე ისინი ხოხავენ, სწავლობენ ჯდომას... თუმცა, ბავშვს დაბადებიდან აქვს რეფლექსი - იმის მიუხედავად, რომ მას არ შეუძლია საკუთარი წონის დაძვრა, თუ ხელში დაიჭერთ და ტერფები რამის ზედაპირს შეეხება, ცდილობენ, გაიარონ. სავარაუდოდ, სწორედ ეს ჩანს ვიდეოზეც, რომელმაც მსოფლიო გააოგნა. [post_title] => ბავშვმა დაბადებიდან რამდენიმე წუთში გაიარა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bavshvma-dabadebidan-ramdenime-wutshi-gaiara-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-30 11:07:38 [post_modified_gmt] => 2017-05-30 07:07:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135074 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 171837 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-06 11:59:27 [post_date_gmt] => 2017-10-06 07:59:27 [post_content] => ბრაზილიის ერთ-ერთ ბაგა ბაღში მომხდარ თავდასხმას ოთხი ბავშვისა და მასწავლებლის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. როგორც ცნობილია, ბაგა ბაღის დაცვის ყოფილმა წევრმა 4 წლამდე ბავშვებს და პედაგოგს საწვავი გადაასხა და დაწვა. ადგილზე მისულ პოლიციას მასწავლებელი და ბავშვები უკვე გარდაცვლილები დახვდათ, დანარჩენმა 15-მა ადამიანმა სხეულის სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. ადგილზე მობილიზებული იყო სამართალდამცველთა და სასწრაფო დახმარების ჯგუფები, დაშავებულები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. [post_title] => თავდასხმა ბრაზილიის ბაგა ბაღში - დაღუპულია 4 ბავშვი და 1 მასწავლებელი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tavdaskhma-braziliis-baga-baghshi-daghupulia-4-bavshvi-da-1-maswavlebeli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-06 11:59:27 [post_modified_gmt] => 2017-10-06 07:59:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171837 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 11 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4b74392fd54be15e24877b42e210f478 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )