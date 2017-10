26-29 ოქტომბერს მწერალთა სახლში საერთაშორისო თეატრალური კონფერენცია   გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => marjanishvilis-teatri [1] => evropis-teatraluri-konvencia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180389 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => marjanishvilis-teatri [1] => evropis-teatraluri-konvencia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180389 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => marjanishvilis-teatri [1] => evropis-teatraluri-konvencia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => marjanishvilis-teatri [1] => evropis-teatraluri-konvencia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180389) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20692,5333) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170095 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-02 14:03:14 [post_date_gmt] => 2017-10-02 10:03:14 [post_content] => "ვითიბი ბანკი" კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის გენერალური პარტნიორი გახდა. აღნიშნული თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებას დღეს "ვითიბი ბანკის" გენერალურმა დირექტორმა არჩილ კონცელიძემ და მარჯანიშვილის თეატრის დირექტორმა ეკატერინე მაზმიშვილმა მოაწერეს ხელი. "ვითიბი ბანკის" მხარდაჭერით, მარჯანიშვილის თეატრი ოთხმოცდამეათე სეზონს, 3 ოქტომბერს იწყებს. პრემიერაზე წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი „ნავიგატორი“, დამდგმელი რეჟისორები ლევან წულაძე და ანა ცუცქირიძე. "ვითიბი ბანკის" გენერალურმა დირექტორმა არჩილ კონცელიძემ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა: "ჩვენ მოხარულები ვართ რომ დღეს ამ მნიშვნელოვან თანამშრომლობას ვიწყებთ მარჯანიშვილის თეატრთან. მიგვაჩნია, რომ ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერა აუცილებელია ხელოვნების სხვადასხვა დარგისთვის, რათა კიდევ უფრო მეტად მიეცეს განვითარების საშუალება. აღნიშნული თანამშრომლობით ჩვენ ჩვენი წვლილი შეგვაქვს ამ საქმეში, რაც დარწმუნებული ვარ წარმატების მომტანი იქნება, როგორც ჩვენთვის ასევე მარჯანიშვილის თეატრისთვის". 