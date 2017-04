26 წლის ქალი 38 წლის ქმარმა ეჭვიანობის ნიადაგზე დაჭრა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => echvianoba [1] => mkvleloba-ojakhuri-konfliqtis-niadagze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122509 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => echvianoba [1] => mkvleloba-ojakhuri-konfliqtis-niadagze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122509 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8268 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => echvianoba [1] => mkvleloba-ojakhuri-konfliqtis-niadagze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => echvianoba [1] => mkvleloba-ojakhuri-konfliqtis-niadagze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122509) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8268,11780) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 100114 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-04 16:16:27 [post_date_gmt] => 2017-01-04 12:16:27 [post_content] => თბილისში, აღმაშენებლის გამზირზე მკვლელობა მოხდა. „რუსთავი 2“-ის ინფორმაციით, გარდაცვლილია ახალგაზრდა ქალი. სამართალდამცველებმა ერთი ბრალდებული დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ქალი საკუთარმა ქმარმა მოკლა. გარდაცვლილი მეზობლებმა სახლში იპოვეს. მათივე თქმით, ბრალდებული გარდაცვლილის მეუღლეა, რომელიც სამართალდამცავებს თავად ჩაბარდა. ექსპერტ-კრიმინალისტები ამ დრომდე მუშაობენ შემთხვევის ადგილზე. გამოძიება ოჯახური ძალადობის ნიადაგზე ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეტალებთან დაკავშირებით კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია. ბრალდებულის მიმართ კი აღმკვეთი ღონისძიებების შეფარდების შესახებ პროკურატურა სასამართლოს ხვალ მიმართავს. [post_title] => თბილისში ახალგაზრდა ქალი ქმარმა მოკლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-akhalgazrda-qali-qmarma-mokla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-04 16:16:27 [post_modified_gmt] => 2017-01-04 12:16:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=100114 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 98574 [post_author] => 10 [post_date] => 2016-12-27 10:34:04 [post_date_gmt] => 2016-12-27 06:34:04 [post_content] => მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაზაქენდში ცოლმა ოჯახური კონფლიქტის დროს მეუღლე ნაჯახით მოკლა. მკვლელობა გუშინ მოხდა. როგორც ფორტუნას შსს-ში განუცხადეს, მკვლელობაში ეჭვმიტანილი დაკავებულია. სისხლის სამართლის საქმე 11-108 მუხლით არის აღძრული, რაც ოჯახში ძალადობის ნიადაგზე ჩადენილ განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. [post_title] => ცოლმა ოჯახური კონფლიქტის დროს მეუღლე ნაჯახით მოკლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => colma-ojakhuri-konfliqtis-dros-meughle-najakhit-mokla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-27 11:31:03 [post_modified_gmt] => 2016-12-27 07:31:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=98574 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 72523 [post_author] => 9 [post_date] => 2016-08-29 14:56:28 [post_date_gmt] => 2016-08-29 10:56:28 [post_content] => ქუთაისში, ქმარმა ცოლის დაქალი ეჭვიანობის ნიადაგზე, კერძოდ, ცოლის სავარაუდოდ წართმევის გამო ცემა. ინფორმაციას "ქუთაისითუდეი" ავრცელებს. შემთხვევა ნიკიის დასახლებაში მოხდა. ქალის ცემის ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. [post_title] => ქუთაისში, ქმარმა ცოლის დაქალი ეჭვიანობის ნიადაგზე ცემა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qutaisshi-qmarma-colis-daqali-echvianobis-niadagze-cema [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-29 15:59:58 [post_modified_gmt] => 2016-08-29 11:59:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=72523 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 100114 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-04 16:16:27 [post_date_gmt] => 2017-01-04 12:16:27 [post_content] => თბილისში, აღმაშენებლის გამზირზე მკვლელობა მოხდა. „რუსთავი 2“-ის ინფორმაციით, გარდაცვლილია ახალგაზრდა ქალი. სამართალდამცველებმა ერთი ბრალდებული დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ქალი საკუთარმა ქმარმა მოკლა. გარდაცვლილი მეზობლებმა სახლში იპოვეს. მათივე თქმით, ბრალდებული გარდაცვლილის მეუღლეა, რომელიც სამართალდამცავებს თავად ჩაბარდა. ექსპერტ-კრიმინალისტები ამ დრომდე მუშაობენ შემთხვევის ადგილზე. გამოძიება ოჯახური ძალადობის ნიადაგზე ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეტალებთან დაკავშირებით კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია. ბრალდებულის მიმართ კი აღმკვეთი ღონისძიებების შეფარდების შესახებ პროკურატურა სასამართლოს ხვალ მიმართავს. [post_title] => თბილისში ახალგაზრდა ქალი ქმარმა მოკლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-akhalgazrda-qali-qmarma-mokla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-04 16:16:27 [post_modified_gmt] => 2017-01-04 12:16:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=100114 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => bcb219dd98f65e3427b26ad682d33019 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )