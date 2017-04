27 აპრილს „ლიტერას“ გამარჯვებულები დასახელდებიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => litera ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125943 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => litera ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125943 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 14916 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => litera ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => litera ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125943) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14916) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123613 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-19 15:30:58 [post_date_gmt] => 2017-04-19 11:30:58 [post_content] => გამოვლინდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და საქართველოს მწერალთა სახლის ერთობლივი ლიტერატურული პრემია „ლიტერას“ მოკლე სია. კონკურსის ჟიურიმ 5 ნომინაციაში დაასახელა ფინალისტები. ესენი არიან: წლის საუკეთესო დებიუტი

თამარ თანდაშვილი, „სტაფილოსფერი ბაბუაწვერას ქარბუქი“. გამომცემლობა „სიესტა“

ზურა აბაშიძე, „როგორ მოვკლათ ბილი ელიოტი“.გამომცემლობა „წიგნები ბათუმში“

გიორგი შონია, „ჰანს პრომველის „ფაბრიკაცია““. გამომცემლობა„ინტელექტი“

ბექა ახალაია, „ამ ვალმოხდილი ფოთლებისთვის“.გამომცემლობა „ინტელექტი“

თამარ სუბელიანი, „მდინარეს თევზები შეჭამენ“. გამომცემლობა „ წიგნები ბათუმში“

ნუგზარ ზაზანაშვილი, „მექანიკური როიალი“.გამომცემლობა „დიოგენე“

ეკა ქევანიშვილი, „ევაკუაციის გეგმა“.გამომცემლობა „წიგნები ბათუმში“

ლია ლიქოკელი, „გოგოობის კანონი“. ქარჩხაძის გამომცემლობა

თემურ ჩხეტიანი, „ბალახის სიმაღლე“. გამომცემლობა „არტანუჯი“

ვახტანგ ჯავახაძე, „ელეგია და სხვა“. გამომცემლობა„ინტელექტი“

ლია სტურუა, „მგლის საათი“. გამომცემლობა „ინტელექტი“

ტარიელ ჭანტურია, „სიყვარულის შავი ყუთი“. გამომცემლობა„ინტელექტი“

ალეკო შუღლაძე, „გადამალვა“. გამომცემლობა „დიოგენე“

ოთარ ჯირკვალიშვილი, „ლაზარე“. გამომცემლობა „პალიტრა ლ“

არჩილ ქიქოძე, „სამხრეთული სპილო“. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა.

გურამ გეგეშიძე, „ნათლისქრობა“. გამომცემლობა „ინტელექტი“

რეზო თაბუკაშვილი, „13 დღე“. გამომცემლობა „ინტელექტი“

თეა თოფურია, „ორი ოთახი კაიროში“. გამომცემლობა „ინტელექტი“

ირაკლი სამსონაძე, „ქელეხი ქარში“. გამომცემლობა „ინტელექტი“

ტორესა მოსი, „იყო“. გამომცემლობა „ინტელექტი“

როსტომ ჩხეიძე, „პორტრეტი ოდისევსის სიჭაბუკისა“. გამომცემლობა „ჩვენი მწერლობა“

გივი ალხაზიშვილი, „დანაშაულით მკვდარი“. გამომცემლობა „კალმოსანი“

ზაზა ბიბილაშვილი, „პოეზია, დანარჩენი ლიტერატურა, დანარჩენი“. გამომცემლობა „საუნჯე“

ზაალ სამადაშვილი, „კალამს მიდევნებით დაწერილი“. გამომცემლობა „ინტელექტი“

გია ბუღაძე, „200 ამბავი მხატვრობაზე“. გამომცემლობა „არტანუჯი“

გაგა ნახუცრიშვილი, „ბარნოვის 122“. გამომცელობა „ინტელექტი“

დათო ქარდავა, „მტაცებლები ურბანულ გარემოში“. გამომცემლობა „ინტელექტი“

ბელა ჩეკურიშვილი, „რაინისპირა ამბები“. გამომცემლობა „ინტელექტი“

დიანა ანფიმიადი, „წინასწარმეტყველება მურაბით“. გამომცემლობა „წიგნები ბათუმში“

დენიელ კიზი, „ყვავილები ელჯერნონისთვის“. დიზაინი: ნატალია ავალიანი.

დიბისი პიერი, „ვერნონ გენიოს ლითლი“. დიზაინი: გიორგი მაღრაძე.

ხალიდ ჰოსეინი, „ფრანით მორბენალი“. დიზაინი: თეონა ჭანიშვილი.

ფრენკ ჰერბერტი, „დიუნი“. დიზაინი: ნატალია ავალიანი და ნათია ზარანდია.

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ საქართველოს მწერალთა სახლთან ერთად 2015 წელს დააარსა ახალი ლიტერატურული პრემია „ლიტერა“. პრემიის შექმნის მიზანი ლიტერატურული პროცესების წახალისება და გააქტიურებაა. სხვა ლიტერატურულ პრემიებთან ერთად ამგვარი კონკურსის არსებობა ხელს შეუწყობს ავტორების მოტივაციას წერისა და განვითარებისათვის. კონკურსში მონაწილეობის უფლება ჰქონდა 2016 წელს საქართველოში წიგნად ან ელექტრონულად გამოცემულ ყველა ორიგინალურ ლიტერატურულ ნაწარმოებს. საკონკურსოდ შემოსული 98 წიგნიდან ფინალურ ეტაპზე გავიდა 33 . პრემია „ლიტერას“ თითოეულ გამარჯვებულს გადაეცემა საპრიზო თანხა 5000 ლარი. პრემიის გამარჯვებულები 27 აპრილს საზეიმოდ გამოცხადდება მწერალთა სახლში. [post_title] => „ლიტერას“ ჟიურიმ 5 ნომინაციის ფინალისტები დაასახელა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => literas-djiurim-5-nominaciis-finalistebi-daasakhela [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-19 15:30:58 [post_modified_gmt] => 2017-04-19 11:30:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123613 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 123613 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-19 15:30:58 [post_date_gmt] => 2017-04-19 11:30:58 [post_content] => გამოვლინდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და საქართველოს მწერალთა სახლის ერთობლივი ლიტერატურული პრემია „ლიტერას“ მოკლე სია. კონკურსის ჟიურიმ 5 ნომინაციაში დაასახელა ფინალისტები. ესენი არიან:საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ საქართველოს მწერალთა სახლთან ერთად 2015 წელს დააარსა ახალი ლიტერატურული პრემია „ლიტერა“. პრემიის შექმნის მიზანი ლიტერატურული პროცესების წახალისება და გააქტიურებაა. სხვა ლიტერატურულ პრემიებთან ერთად ამგვარი კონკურსის არსებობა ხელს შეუწყობს ავტორების მოტივაციას წერისა და განვითარებისათვის. კონკურსში მონაწილეობის უფლება ჰქონდა 2016 წელს საქართველოში წიგნად ან ელექტრონულად გამოცემულ ყველა ორიგინალურ ლიტერატურულ ნაწარმოებს. საკონკურსოდ შემოსული 98 წიგნიდან ფინალურ ეტაპზე გავიდა 33 . პრემია „ლიტერას“ თითოეულ გამარჯვებულს გადაეცემა საპრიზო თანხა 5000 ლარი. პრემიის გამარჯვებულები 27 აპრილს საზეიმოდ გამოცხადდება მწერალთა სახლში. [post_title] => „ლიტერას“ ჟიურიმ 5 ნომინაციის ფინალისტები დაასახელა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => literas-djiurim-5-nominaciis-finalistebi-daasakhela [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-19 15:30:58 [post_modified_gmt] => 2017-04-19 11:30:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123613 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d28601681b3f19fa7dabc6b516828757 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )