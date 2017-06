270 მეტრი 30 წამში – ზიპ-ლაინთან რიგი დგას (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ziplaini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140804 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ziplaini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140804 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16711 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ziplaini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ziplaini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140804) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16711) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140686 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-23 12:02:41 [post_date_gmt] => 2017-06-23 08:02:41 [post_content] => ბოტანიკურ ბაღში საქართველოში პირველი სტაციონალური და ყველაზე გრძელი ექსტრემალური ატრაქციონი Zip-Line დღეს გაიხსნა. ატრაქციონის ზედა ბაქანი ნარიყალაზე, საბაგიროს შესასვლელთან მდებარეობს , ხოლო დაშვება ბოტანიკურ ბაღში, იაპონური ბაღის მიმდებარედ ხორციელდება. 270 მეტრის სიგრძის ბაგირი მაქსიმალურ სიმაღლეს – 200 მეტრს ლეღვთახევის ტერიტორიაზე აღწევს. როგორც "ფორტუნასთან" ბოტანიკური ბაღის საზ. ურთიერთობისა და მარკეტინგის განყოფილების უფროსმა გიორგი თარხნიშვილმა განცხადა, ატრაქციონზე უსაფრთხოების ყველა ზომა მაქსიმალურად დაცულია. ასევე არის სწრაფი და ნელი დაშვების რეჟიმები. საშუალოდ ატრაქციონზე ყოფნის ხანგრძლივობა 30 წამს შეადგენს. ბოტანიკურ ბაღში საქართველოში პირველი სტაციონალური და ყველაზე გრძელი ექსტრემალური ატრაქციონი Zip-Line დღეს გაიხსნა. ატრაქციონის ზედა ბაქანი ნარიყალაზე, საბაგიროს შესასვლელთან მდებარეობს , ხოლო დაშვება ბოტანიკურ ბაღში, იაპონური ბაღის მიმდებარედ ხორციელდება. 270 მეტრის სიგრძის ბაგირი მაქსიმალურ სიმაღლეს – 200 მეტრს ლეღვთახევის ტერიტორიაზე აღწევს. როგორც "ფორტუნასთან" ბოტანიკური ბაღის საზ. ურთიერთობისა და მარკეტინგის განყოფილების უფროსმა გიორგი თარხნიშვილმა განცხადა, ატრაქციონზე უსაფრთხოების ყველა ზომა მაქსიმალურად დაცულია. ასევე არის სწრაფი და ნელი დაშვების რეჟიმები. საშუალოდ ატრაქციონზე ყოფნის ხანგრძლივობა 30 წამს შეადგენს.

"დაშვებისთვის პირველ მსურველებს უკრაინელი ინსტრუქტორები მოამზადებენ და დაამაგრებენ. თავად ატრაქციონიც უკრაინულმა კომპანიამ "ატთივიტიმ" დაამონტაჟა. მომავალში პროფესიონალები ქართველ ინსტრუქტორებს ტრენინგებს უტარებენ, თუმცა საწყის ეტაპზე ისინი თავად უზრუნველყოფენ ყველა წესის დაცვას. თითო ბაგირზე სამი მუხრუჭია და მათი წყობიდან გამოსვლის შანსი არ არის", – განაცხადა გიორგი თარხნიშვილმა. ატრაქციონზე ერთი დაშვების ფასი 30 ლარია. ვიზიტორებს Zip-Line-ით სარგებლობის საშუალება, ყოველდღე, დილის 10-დან საღამოს 9 საათამდე ექნებათ. თამთა უთურგაშვილი

თბილისში ექსტრემალური ატრაქციონი Zip-Line გაიხსნა (ვიდეო) 