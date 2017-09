28 სექტემბრიდან საქართველოში ამინდი მკვეთრად გაუარესდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => amindis-prognozi [1] => svetlana-nioradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167730 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => amindis-prognozi [1] => svetlana-nioradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167730 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 422 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => amindis-prognozi [1] => svetlana-nioradze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => amindis-prognozi [1] => svetlana-nioradze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167730) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (422,9705) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166787 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-22 16:40:41 [post_date_gmt] => 2017-09-22 12:40:41 [post_content] => საქართველოში ხვალიდან ამინდის გაუარესებას ელოდებიან. როგორც „ფორტუნას" გარემოს ეროვნული სააგენტოში განუცხადეს, ხვალიდან საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე წვიმაა მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ძლიერი წვიმაა ნავარაუდევი , ზღვაზე 2-3-ბალიანი ღელვა იქნება. [post_title] => ხვალიდან საქართველოში ამინდი გაუარესდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khvalidan-saqartveloshi-amindi-gauaresdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 16:40:41 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 12:40:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166787 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 160794 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-06 17:59:16 [post_date_gmt] => 2017-09-06 13:59:16 [post_content] => „დღეს, დღის ბოლოდან, საქართველოს უმეტეს რაიონში მოსალოდნელია ნალექი, წვიმის სახით,“ - ამის შესახებ „ფორტუნას“ სინოპტიკოსმა, დოდო გვაზავამ, განუცხადა. მისი თქმით, 7 სექტემბერს ზოგან ძლიერი ნალექი იქნება. ეს უმეტესად ქვეყნის დასავლეთ ნაწილს ეხება, ყველგან იწვიმებს, მაგრამ ძალიან ძლიერი წვიმა დასავლეთ საქართველოში დაფიქსირდება: აჭარაში, სამეგრელოს ჩრდილო რაიონები; უფრო მეტად, მთიან რაიონებში: რაჭასა და სვანეთში. ძლიერი ნალექია მოსალოდნელი სანაპირო რაიონებშიც. ზოგან აღინიშნება ელჭექი, ზოგად იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი, ზოგან შესაძლებელია სეტყვა. დასავლეთ საქართველოში ხვალ მაქსიმალური ტემპერატურა დაბლობში, დაახლოებით, 19-24 გრადუსი იქნება. ტემპერატურა დაიკლებს მთიან და მაღალმთიან რაიონებშიც. გვაზავას ინფორმაციით, ცივი ჰაერის მასების გავრცელებაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა აქაც დაიკლებს 22-27 გრადუსამდე და კახეთის რეგიონში შეიძლება დარჩეს 33 გრადუსამდე. მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მოსალოდნელია, აგრეთვე, ტემპერატურის კლება. „ასეთი ამინდი ხვალ მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. 8 სექტემბრიდან ნალექი შეწყდება და საქართველოს უმეტეს რაიონებში გამოიდარებს. ჰაერის ტემპერატურა შემოსული სიცივიდან გამომდინარე დიდად ვერ გათბება და, ამიტომ, ტემპერატურის მომატება მოსალოდნელია 9 სექტემბრიდან. წვიმამ შეიძლება გამოიწვიოს წყლის დონის მნიშვნელოვანი მომატება მდინარეებზე, პატარა მდინარეებზე კი წყალმოვარდნები და მეწყერულ-ღვარცოფური მოვლენები შეიძლება, აღინიშნოს,“ - განაცხადა სინოპტიკოსმა. [post_title] => სინოპტიკოსები დასავლეთ საქართველოში ძლიერ წვიმას პროგნოზირებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sinoptikosebi-dasavlet-saqartveloshi-dzlier-wvimas-prognozireben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-06 17:59:16 [post_modified_gmt] => 2017-09-06 13:59:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160794 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 156929 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-25 12:42:57 [post_date_gmt] => 2017-08-25 08:42:57 [post_content] => "დღეს, ღამის საათებში ბორჯომის ხეობაში შესაძლებელია მცირე, ხანმოკლე წვიმა," - ამის შესახებ სინოპტიკოსმა სვეტლანა ნიორაძემ "ფორტუნას" განუცხადა. ბორჯომოს ხეობაში ხანძრის ჩაქრობის სამუშაოები გრძელდება. პერიოდული ძლიერი ქარი კი ჩაქრობის პროცესს ხელს უშლის. გუშინ, გამთენიისას, ძლიერი ქარის გამო, ჩამქრალი კერა ხელახლა აალდა. ამ დროისთვის ხანძრის ორი ძირითადი კერაა. ჩაქრობის სამუშაოებში სახანძრო-სამაშველო სამსახური, 1000-მდე სამხედრო და 6 ვერტმფრენია ჩართული. [post_title] => ბორჯომის ხეობაში დღეს, ღამის საათებში, შესაძლოა, იწვიმოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => borjomis-kheobashi-dghes-ghamis-saatebshi-shesadzloa-iwvimos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-25 12:46:54 [post_modified_gmt] => 2017-08-25 08:46:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156929 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 166787 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-22 16:40:41 [post_date_gmt] => 2017-09-22 12:40:41 [post_content] => საქართველოში ხვალიდან ამინდის გაუარესებას ელოდებიან. როგორც „ფორტუნას" გარემოს ეროვნული სააგენტოში განუცხადეს, ხვალიდან საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე წვიმაა მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ძლიერი წვიმაა ნავარაუდევი , ზღვაზე 2-3-ბალიანი ღელვა იქნება. [post_title] => ხვალიდან საქართველოში ამინდი გაუარესდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khvalidan-saqartveloshi-amindi-gauaresdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 16:40:41 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 12:40:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166787 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 59 [max_num_pages] => 20 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 86bb883922f5e0ee8d9cfa32fe8b0b82 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )