29 ივლისამდე ჩაქვი-მახინჯაურისა და ბათუმი-ქობულეთის გვირაბებში მანქანების მოძრაობაზე შეზღუდვებია

ბათუმში, სავაჭრო ცენტრ "ბათუმი მოლში" მდებარე "გუდვილის" ფილიალში საზაფხულო აქცია იწყება. მომხმარებელი უქმეებზე შეძლებს, გარკვეული საჩუქრები მიიღოს. როგორც "ფორტუნას" სუპერმარკეტების ქსელიდან აცნობეს, აქცია მიმდინარე კვირის უქმეებზე ამოქმედდება. "ჩვენთან უქმეებზე მოსული მომხმარებელი, 100 ლარიან შენაძენზე დასაჩუქრდება. ვგეგმავთ, ეს აქცია 3 კვირა გაგრძელდეს, ანუ 3 უქმეებზე. საჩუქრებს რაც შეეხება, მომხმარებელი სხვადასხვა სახის საჩუქარს მიიღებს. აღნიშნული აქცია ამ ეტაპზე მხოლოდ ქალაქ ბათუმს ეხება", - განმარტავენ "გუდვილში". ცნობისთვის, "გუდვილი" საქართველოში პირველი ჰიპერმარკეტების ქსელია. აქ წარმოდგენილია 50 000 დასახელების პროდუქტი. კომპანია გერმანული, ჰოლანდიური, იტალიური, ფრანგული, ბულგარული, უკრაინული საკვები და არასაკვები პროდუქტების ერთ-ერთი მსხვილი იმპორტიორია საქართველოში. ბათუმის გუდვილში მომხმარებელს საჩუქრებს გადასცემენ

აჭარის მთავრობა ქობულეთში სასტუმროს მშენებლობისთვის ინვესტორს ეძებს. აჭრის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, აუქციონზე ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N277-ში მდებარე 29 322 კვ. მიწის ნაკვეთია გამოტანილი. ქონების საწყისი ფასი 1.6 მლნ ლარია, ვაჭრობის ბიჯი 48 000 ლარი. პირობის მიხედვით, ინვესტორმა თანხა 2 წელიწადში, ეტაპობრივად უნდა დაფაროს და 8 თვეში მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა უნდა დაიწყოს. უწყების ცნობითვე, კომპლექსი უნდა მოიცავდეს არანაკლებ 200 ნომერიან სასტუმროს, ღია და დახურული ტიპის აუზს, საზოგადოებრივ და კომერციული დანიშნულების ობიექტებს (რესტორნები, კაფე-ბარები, საერთაშორისო ბრენდის სავაჭრო ცენტრი), გასართობ ობიექტებს (მათ შორის, კაბარე), საერთაშორისო ბრენდის ქვეშ მოქმედ სამორინეს). პროექტში სულ მცირე 20 მილიონი დოლარის ინვესტიცია უნდა ჩაიდოს. აუქციონი 10 აგვისტოს სრულდება. ქობულეთში სასტუმროს მშენებლობისთვის ინვესტორს ეძებენ

ბათუმის პრესტიჟულ უბანში, ახალ ბულვარში სამშენებლო კომპანია "ელთ ბილდინგმა" მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის – "სანრაიზის" მშენებლობა დაიწყო. როგორც "ფორტუნას" სამშენებლო კომპანიიდან აცნობეს, კომპლექსი ინოვაციური სტანდარტებით, პირდაპირ ზღვის სანაპიროსთან შენდება. "მრავალფუნქციურ საცხოვრებელ კომპლექსში, რომელიც 2019 წელს გაიხსნება, განთავსდება აპარტამენტები და სხვადასხვა ცენტრები. კომპლექსს ექნება საერთო სარებლობის გამწვანებული ვერანდა ღია აუზით, საზაფხულო კინოთეატრითა და კაფეთი. ასევე ციტრუსოვანი ეზო სკვერითა და საბავშვო ატრაქციონებით. "სანრაიზის" მაცხოვრებელთა განკარგულებაში იქნება 24 საათიანი ადმინისტრაციული მომსახურება ვიდეო კონტროლითა და დაცვით", - აღნიშნავენ სამშენებლო კომპანიაში. მათივე ცნობით, „სანრაიზს" ასევე ექნება ღია და დახურული პარკირება, თანამედროვე საკომუნიკაციო სისტემები, ევროსტანდარტის ლიფტები, ავტო, მოტო და ველო გაქირავების სერვისი. https://www.youtube.com/watch?v=N_fVAv04EPw "ჩვენი მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის კიდევ ერთ პლუსს წარმოადგენს ულამაზესი ხედები, რომლებიც აპარტამენტებიდან გადაიშლება. ასევე საუნისა და ფიტნეს ცენტრების მომსახურება", - განმარტეს "ელთ ბილდინგში". როგორც სამშენებლო კომპანიაში აცხადებენ, ფართების გაყიდვა "სანრაიზში" უკვე მიმდინარეობს. აპარტამენტების ნაწილი საცხოვრებელ კომპლექსში უკვე გაყიდულია. აპარტამენტი ციტრუსოვანი ეზოთი და საზაფხულო კინოთეატრით: "სანრაიზში" ფართების გაყიდვა დაიწყო (ფოტო-ვიდეო) ბათუმის გუდვილში მომხმარებელს საჩუქრებს გადასცემენ