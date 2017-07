„300-ლარიანს კი არა, 3000-ლარიან ნივთებსაც იწერენ“ – ქართველები ონლაინშოპინგში ბევრ ფულს ხარჯავენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => onlain-shopingi [1] => onlain-shopingi-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148275 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => onlain-shopingi [1] => onlain-shopingi-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148275 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10367 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => onlain-shopingi [1] => onlain-shopingi-saqartveloshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => onlain-shopingi [1] => onlain-shopingi-saqartveloshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148275) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10367,17557) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129116 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-10 15:56:39 [post_date_gmt] => 2017-05-10 11:56:39 [post_content] => ორი წლის წინ ამაზონის დირექტორმა ჯეფ ბეზოსმა პირობა დადო, რომ ძალიან მალე, ნივთებს დამკვეთებს, დრონის მეშვეობით გაუგზავნიდა. "მე ვიცი რომ ეს მეცნიერულ ფანტაზიას ჰგავს. მაგრამ ასე არ არის", - განაცხადა ბეზოსმა ორი წლის წინ ერთ-ერთ გამოცემასთან და პირობა შეასრულა კიდეც. 2016 წლის 7 დეკემბერს, ამაზონმა პირველად გააგზავნა დრონით შეკვეთა მომხმარებელთან. ეს ფაქტი კი დოკუმენტურად ასახა. https://www.youtube.com/watch?v=vNySOrI2Ny8 დრონი GPS_ის მეშვეობით, სწორედ იმ ადგილზე ტოვებს ნივთს, რომელსაც მიუთითებენ. პირველი შეკვეთის შესრულებას 13 წუთი დასჭირდა. წლების წინ ეს მხოლოდ ფანტაზია იყო, თუმცა ახლა დრონებით ონლაინ შეკვეთების მიღება უკვე რეალობაა. ამ შესაძლებლობის გამოყენებას ბევრი კომპანია ცდილობს. პრობლემა იმაში მდგომარეობს რომ არ არსებობს რეგულაციები დრონების გამოყენებასთან დაკავშირებით. არის მხოლოდ ერთი კანონი – მფრინავ დრონს აუცილებლად უნდა ადევნებდეს თვალს ერთი ადამიანი მაინც. დრონებით შეკვეთების მიწოდებას ბევრ ქვეყანაში ტესტავენ: მათ შორისაა ავსტრალია, ახალი ზელანდია, კანადა, აშშ, დიდი ბრიტანეთი და ა.შ. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ უახლოეს მომავალში საკვების შეკვეთისთვის დრონი საუკეთესო საშუალება იქნება. სანამ ეს ყველაფერი მასობრივი გახდება, მანამდე სავარაუდოდ, დრონების შესახებ, რეგულაციებიც დაიხვეწება... უცხოური გამოცემები უკვე დარწმუნებით წერენ, რომ დრონი, მიწოდების სერვისის მომავალია... დროის ეკონომიის, კომფორტის და არჩევანის მრავალფეროვნების პარალელურად ონლაინ შოპინგი ფინანსურ და მატერიალურ რისკებთანაა დაკავშირებული. ყალბი საიტები, უხარისხო საქონელი და არაკეთილსინდისიერი გამყიდველები - რისკები რომლის შეფასება კომპიუტერის ეკრანს მიღმა რთულია. არსებობს რამდენიმე წესი რომელიც ინტერნეტით უსაფრთხო შოპინგში დაგეხმარებათ.

გამოიყენეთ მხოლოდ საკუთარი ან დაცული კომპიუტერი

ონლაინ შოპინგისთვის გამოიყენეთ ცალკე პლასტიკური ბარათი

იშოპინგეთ ცნობად და დაცულ ონლაინ მაღაზიაში

კარგად დააკვირდით მაღაზიის ვებ-გვერდის მისამართს

გამოიყენეთ რთული, პაროლი რომელიც შეიცავს ციფრებს,სიმბოლოებს

ერიდეთ საიტების არარეალისტურად მომგებიან წინადადებებს

შეამოწმეთ გამყიდველი

კომპიუტერში საკუთარი მონაცემების ჩატოვებით შესაძლოა მასზე წვდომა უცხო ადამიანმა მოიპოვოს.ონლაინ მაღაზიის საიტის გატეხვის ან ყალბ საიტზე მოხვედრის შემთხვევაში თქვენი ფინანსები დაცული იქნება.კიბერდამნაშავეები, ხშირად ცნობილი საიტების ანალოგებს ქმნიან , ამ გზით ყალბ ვებ-გვერდზე შევსებული პირადი ინფორმაცია და პლასტიკური ბარათის მონაცემები კიბერდამნაშავეებს ხელში ხვდება.ბრაუზერის მისამართის ველში უნდა ეწეროს HTTPS და შემდგომ ინტერნეტ მისამართი.მომხმარებლის მისაზიდად, ნივთზე მითითებული დაბალი ფასის უკან შესაძლოა სხვადასხვა, დამატებითი გადასახადი იმალებოდეს, რაც ბევრად აღემატება საწყის ფასს, პლასტიკური ბარათით გადახდამდე კარგად დააკვირდით დაჯამებულ გადასახადს.გადაამოწმეთ გაყიდვების ისტორია , რომელიც მითითებულიუნდა იყოს საიტზე, წაიკითხეთ მომხმარებლების გამოხმაურებები.ფორტუნამ” ქართველი ინტერნეტ მომხმარებლები გამოკითხა და რამდენიმე ყველაზე სანდო და პრობლემური ონლაინ მაღაზია გამოავლინა . ქართველი მომხმარებელი ყველაზე მეტად ამერიკულ მულტი ბრენდულ საიტს-ს ენდობა, სანდო საიტებს შორის დასახელდადა რამდენიმე ბრენდული მაღაზიის საიტიც. საიტები საიდანაც ქართველ მომხმარებელს ვერ მიუღია ნაყიდი ნივთი ან უხარისხო საქონელი შეუძენია ძირითადად ჩინურ-აზიური საიტებია. მატყუარა ონლაინ მაღაზიები და 7 წესი უსაფრთხო შოპინგისთვის

კომპიუტერში საკუთარი მონაცემების ჩატოვებით შესაძლოა მასზე წვდომა უცხო ადამიანმა მოიპოვოს.ონლაინ მაღაზიის საიტის გატეხვის ან ყალბ საიტზე მოხვედრის შემთხვევაში თქვენი ფინანსები დაცული იქნება.კიბერდამნაშავეები, ხშირად ცნობილი საიტების ანალოგებს ქმნიან , ამ გზით ყალბ ვებ-გვერდზე შევსებული პირადი ინფორმაცია და პლასტიკური ბარათის მონაცემები კიბერდამნაშავეებს ხელში ხვდება.ბრაუზერის მისამართის ველში უნდა ეწეროს HTTPS და შემდგომ ინტერნეტ მისამართი.მომხმარებლის მისაზიდად, ნივთზე მითითებული დაბალი ფასის უკან შესაძლოა სხვადასხვა, დამატებითი გადასახადი იმალებოდეს, რაც ბევრად აღემატება საწყის ფასს, პლასტიკური ბარათით გადახდამდე კარგად დააკვირდით დაჯამებულ გადასახადს.გადაამოწმეთ გაყიდვების ისტორია , რომელიც მითითებულიუნდა იყოს საიტზე, წაიკითხეთ მომხმარებლების გამოხმაურებები.ფორტუნამ" ქართველი ინტერნეტ მომხმარებლები გამოკითხა და რამდენიმე ყველაზე სანდო და პრობლემური ონლაინ მაღაზია გამოავლინა . ქართველი მომხმარებელი ყველაზე მეტად ამერიკულ მულტი ბრენდულ საიტს-ს ენდობა, სანდო საიტებს შორის დასახელდადა რამდენიმე ბრენდული მაღაზიის საიტიც. საიტები საიდანაც ქართველ მომხმარებელს ვერ მიუღია ნაყიდი ნივთი ან უხარისხო საქონელი შეუძენია ძირითადად ჩინურ-აზიური საიტებია. საყიდლების მოყვარულებისთვის "ამაზონზე" დღესასწაული უკვე დაიწყო - "შავი პარასკევი" ახლოვდება

"შავი პარასკევის" ფასდაკლებები უკვე დაიწყო Amazon-მა. საიტზე 25 ნოემბრამდე დღის შემოთავაზებები ყოველდღიურად იქნება, მომხმარებლებს უკვე შეუძლიათ, ფასდაკლებით შეიძინონ HD ტელევიზორები, ტელეფონები და კოსმეტიკური ნაწარმი . „ამაზონი" ნოემბრისა და დეკემბრისთვის გაორმაგებული ძალით მუშაობს, კომპანიამ დაიმატა დროებითი სეზონური თანამშრომლები, რომ მომხმარებლების გაზრდილი მოთხოვნა დააკმაყოფილოს. შარშან „შავი პარასკევის" ფასდაკლებებისას „ამაზონმა" 7.4 მლნ-ზე მეტი ნივთი გაყიდა. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ მომავალ კვირას მომხმარებლები 5 მილიარდ დოლარს დახარჯავენ ონლაინ-საყიდლებისთვის. 