4 ლელო არგენტინასთან: ბორჯღალოებმა პუმებთან წააგეს

"იმ მომენტში არ ვფიქრობდი ჩემს წინ მყოფი ფეხბურთელების მოტყუებაზე. ამ დროს ყველაფერი თავისით ხდება. ასე რომ, 4-5 მეტოქის მოტყუება წინასწარ დაგეგმილი არ მქონდა. "მანჩესტერ სიტი" და მისი გულშემატკივრები ძალიან მიყვარს და პრემიერლიგიდან გავარდნილი გუნდიც სწორედ ამიტომ არ დავტოვე. მქონდა იმედი, რომ უძლიერესთა რიგებში დაბრუნებას შევძლებდით. მანჩესტერში ცხოვრების საუკეთესო წლები გავატარე", - აღნიშნა ქინქლაძემ. [post_title] => მესი მედიამ აღიარა: ჟურნალისტებმა ლეო საუკეთესოდ დაასახელეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mesi-mediam-aghiara-djurnalistebma-leo-sauketesod-daasakheles [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-24 11:04:13 [post_modified_gmt] => 2017-06-24 07:04:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140973 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 140966 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-24 10:36:40 [post_date_gmt] => 2017-06-24 06:36:40 [post_content] => "ბარსელონას" ფორვარდი ნეიმარი საცოლეს დაშორდა. ბრაზილიელის რომანი ბრუნა მარკეზინისთან დასასრულს მიუახლოვდა. ნეიმარმა დაშორების შესახებ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომელიც საქველმოქმედო აუქციონს ეძღვნებოდა. "ეს ბოლო შემთხვევაა, როცა პირად ცხოვრებაზე ვსაუბრობ, რადგან ამის გაკეთება არ მიყვარს. ჩვენ ნამდვილად დავშორდით. ეს ორმხრივი გადაწყვეტილება იყო. ამ გოგოთი აღფრთოვანებული ვარ და ძალიან მიყვარს. მას მხოლოდ საუკეთესოს ვუსურვებ", - თქვა დროებით უგელფრენდოდ დარჩენილმა ვარსკვლავმა. ნეიმარი მარკეზინი 2013 წელს გაიცნო. 2014 წელს ფეხბურთელი და 21 წლის მსახიობი დაშორდნენ, მაგრამ 2016 წლის ოლიმპიადის შემდეგ კვლავ აღადგინეს ურთიერთობა. 